Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi

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Wisconsin-Medison üniversitesinde görevli mühendisler tarafından geliştirilen bir implant, obeziteye karşı verilen mücadelede bir devrim gerçekleştirebilir. Beyin ile mide arsında görev yapan bir siniri uyaran cihaz, beyninize tokmuşsunuz sinyali gönderiyor.

Bugün, ileri seviye obeziteyle mücadelenin en yaygın şekli mide küçültme ameliyatı (gastrik bypass) olarak görülüyor. Bu tür cerrahi müdahale yolları oldukça etkili olsa da ciddi yan etkileri olabiliyor. Durumun farkında olan bilim insanları, son yıllarda gündeme gelen vagus siniri stimulasyonu (VNS) ismi verilen bir yöntem üzerinde çalışmaya başlamışlar.

Beyin ile vücut arasında nakil görevi gören vagus siniri, midemizden aldığı sinyalleri beyne ileten araçlardan da biri. Bu sayede beyin tok olduğu mesajını alıyor ve yemek yemeyi kesiyor. Yapılan çalışmalar bu sinirin yapay yollarla da uyarılabileceğini keşfetmiş. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) 2015 yılında onayladığı “Maestro” adlı cihaz da bu yapay uyarıyı yapmakla görevli. Böylece beynimiz tok olmasak bile tok olduğumuzu düşünüyor. Ancak Maestro etkili de olsa çok hantal ve harici bataryalarının sık sık şarj edilmesi gerekli.

Guang Yao ve Xudong Wang adlı mühendisler de tam bu noktada devrim niteliğinde bir implant geliştirmişler. İmplant, mide duvarlarındaki dalgalanmalarla harekete geçiyor. Böylelikle cihaz, hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem de mide de hareketlenmeler başlayınca uyarı sinyali göndermeye başlıyor. Sinyaller mide hareketleriyle uyumlu olduğu için de sadece ihtiyaç duyulduğu anda gönderiliyor ve doğal bir yeme kontrolü sağlanıyor.

Sonuçlar umut verici

Henüz insanlar üzerinde denenmemiş de olsa, fareler üzerinde yapılan deneyler umut verici. İlk 18 günlük denemede fareler vücut ağırlıklarının %35’lik bölümünü kaybetmişler. Takip eden 75 günde ise hayvanlar kilo kaybına devam etmişler. Ne zaman ki implant vücutlarından çıkarılmış, hayvanlar normal yeme alışkanlıklarına ve kilolarına geri dönmeye başlamışlar.

Araştırmacılar için bir sonraki adım ise cihazı daha da geliştirmek ve yapılabilirse bir açma kapama düğmesi görevi görecek özellikler katmak. Deneylerin devam edeceğini vurgulayan Yao ve Wang keşiflerinden oldukça umutlu. Araştırmacılar, implatın obeziteyle mücadelede büyük aşama kaydedeceğine inanıyorlar.

https://www.engr.wisc.edu/implantable-device-aids-weight-loss/