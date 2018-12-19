Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi

Bilim insanları, obeziteye karşı açtıkları savaşta hız kesmiyorlar. Yeni duyurulan bir implant, obeziteyle mücadelede devrim yaratabilir. Pil ihtiyacı olmayan cihazla ilgili haberimiz aşağıda.
5 ay
6b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi
Tam Boyutta Gör
 

Wisconsin-Medison üniversitesinde görevli mühendisler tarafından geliştirilen bir implant, obeziteye karşı verilen mücadelede bir devrim gerçekleştirebilir. Beyin ile mide arsında görev yapan bir siniri uyaran cihaz, beyninize tokmuşsunuz sinyali gönderiyor.

Bugün, ileri seviye obeziteyle mücadelenin en yaygın şekli mide küçültme ameliyatı (gastrik bypass) olarak görülüyor. Bu tür cerrahi müdahale yolları oldukça etkili olsa da ciddi yan etkileri olabiliyor. Durumun farkında olan bilim insanları, son yıllarda gündeme gelen vagus siniri stimulasyonu (VNS) ismi verilen bir yöntem üzerinde çalışmaya başlamışlar.

Beyin ile vücut arasında nakil görevi gören vagus siniri, midemizden aldığı sinyalleri beyne ileten araçlardan da biri. Bu sayede beyin tok olduğu mesajını alıyor ve yemek yemeyi kesiyor. Yapılan çalışmalar bu sinirin yapay yollarla da uyarılabileceğini keşfetmiş. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) 2015 yılında onayladığı “Maestro” adlı cihaz da bu yapay uyarıyı yapmakla görevli. Böylece beynimiz tok olmasak bile tok olduğumuzu düşünüyor. Ancak Maestro etkili de olsa çok hantal ve harici bataryalarının sık sık şarj edilmesi gerekli.

Guang Yao ve Xudong Wang adlı mühendisler de tam bu noktada devrim niteliğinde bir implant geliştirmişler. İmplant, mide duvarlarındaki dalgalanmalarla harekete geçiyor. Böylelikle cihaz, hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem de mide de hareketlenmeler başlayınca uyarı sinyali göndermeye başlıyor. Sinyaller mide hareketleriyle uyumlu olduğu için de sadece ihtiyaç duyulduğu anda gönderiliyor ve doğal bir yeme kontrolü sağlanıyor.

Sonuçlar umut verici 

Henüz insanlar üzerinde denenmemiş de olsa, fareler üzerinde yapılan deneyler umut verici. İlk 18 günlük denemede fareler vücut ağırlıklarının %35’lik bölümünü kaybetmişler. Takip eden 75 günde ise hayvanlar kilo kaybına devam etmişler. Ne zaman ki implant vücutlarından çıkarılmış, hayvanlar normal yeme alışkanlıklarına ve kilolarına geri dönmeye başlamışlar.

Araştırmacılar için bir sonraki adım ise cihazı daha da geliştirmek ve yapılabilirse bir açma kapama düğmesi görevi görecek özellikler katmak. Deneylerin devam edeceğini vurgulayan Yao ve Wang keşiflerinden oldukça umutlu. Araştırmacılar, implatın obeziteyle mücadelede büyük aşama kaydedeceğine inanıyorlar.


https://www.engr.wisc.edu/implantable-device-aids-weight-loss/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Panamalı Hasta 5 ay
şunun vucudun içine sokulanı değil de göbeğe yapıştırılan versiyonunu çıkarsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Bana taksınlar. Yalnız çok vakit kaybetmeden bi zahmet. Zira Morbid Obezim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 5 ay
Magnetik rezonans sistemine girince kıvılcımlar saçabilir, onun dışında iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay Tugrul_512bit
MR’a o biçim ne girse kıvılcım saçar zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 5 ay
Biraz korkutucu bozulduğunu düşünün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yeşilbarış 5 ay
ilginç bir yöntem işe yarar gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Honor V20'nin 64 ve 128 GB'lık varyantlarının fiyatları sızdırıldı 5 ay Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme 5 ay Yerel işletmeler için yeni gelir modeli: MenaPay Bayi Ağı 5 ay Apple kullanıcılara reklam bildirimi göndererek kendi kurallarını ihlal ediyor 5 ay Fortnite 14 gün etkinliği başladı 5 ay Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü 5 ay Red Bull 2018 yılı fotoğrafları bu sene de nefesinizi kesecek 5 ay Porsche'den safkan sürüş deneyimi arayanlara iki yeni model: 718 Cayman T ve 718 Boxster T 5 ay Şimdi de Honor ve Maserati ortaklığı 5 ay Bunama hastalığına çığır açan tedavi 5 ay AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı 5 ay Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi] 5 ay Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 5 ay Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı 5 ay Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler? 5 ay Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak 5 ay İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi Sonraki Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim