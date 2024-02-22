FDA: “Akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini ölçemiyor”

Tam Boyutta Gör Satın almış olduğunuz akıllı saatiniz ya da akıllı yüzüğünüz cildinizi delmeden kan şekeri seviyenizi ölçebileceğini iddia ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA), göre sizi aldatıyor. Veya en azından, ilaç tedavisine ilişkin kararlarınızda kullanılmaması gereken sonuçlar veriyor. FDA’ya göre akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini doğru bir şekilde ölçemiyor.

FDA’dan kan şekeri uyarısı

FDA kısa bir süre önce yayınladığı bildirimde, kendi başına kan şekeri değerlerini ölçmeyi veya tahmin etmeyi amaçlayan herhangi bir akıllı saat veya akıllı yüzüğü onaylamadığını açıkladı. Bununla birlikte halihazırda hiçbir büyük üreticide bunu yaptığını iddia eden bir ürün bulunmuyor. Ancak deriye iğne batırmadan veya bir CGM cihazıyla entegre olmadan glikoz seviyelerini izleyebildiğini iddia eden birkaç ucuz akıllı saat ve akıllı yüzük bulunmakta. FDA’nın uyarısı da muhtemelen bu cihazları hedefliyor.

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FDA, hastaların bu tür cihazlardan kaçınması gerektiğini ve doktorların da hastaları bu konuda uyarması gerektiğini söylüyor. Öte yandan Apple Watch, Fitbit, Samsung Watch veya Oura Ring gibi ürünler kan şekeri seviyelerini okumak için iğne kullanan giyilebilir cihazlar olan FDA onaylı CGM cihazlarıyla entegrasyonları destekliyor. Ancak doğrudan okumaz söz konusu değil.

Tüm bunlara ek olarak hem Apple hem de Samsung, uzunca bir süredir kan şekeri izleme teknolojisi üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak bu araştırmaların sonuçlanması için daha birkaç yıl daha var. Zira firmalar bu konuda çok titizler çünkü kan şekeri ölçümünün hayati bir durum olduğunun farkındalar.

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