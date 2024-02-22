Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FDA: “Akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini ölçemiyor”

    Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), akıllı saatler ve yüzükler gibi invazif olmayan yöntemlerle kan şekerini ölçtüğünü söyleyen cihazların gerçekten ölçüm yapmadığını söyledi.
    FDA: “Akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini ölçemiyor” Tam Boyutta Gör
    Satın almış olduğunuz akıllı saatiniz ya da akıllı yüzüğünüz cildinizi delmeden kan şekeri seviyenizi ölçebileceğini iddia ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA), göre sizi aldatıyor. Veya en azından, ilaç tedavisine ilişkin kararlarınızda kullanılmaması gereken sonuçlar veriyor. FDA’ya göre akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini doğru bir şekilde ölçemiyor.

    FDA’dan kan şekeri uyarısı

    FDA kısa bir süre önce yayınladığı bildirimde, kendi başına kan şekeri değerlerini ölçmeyi veya tahmin etmeyi amaçlayan herhangi bir akıllı saat veya akıllı yüzüğü onaylamadığını açıkladı. Bununla birlikte halihazırda hiçbir büyük üreticide bunu yaptığını iddia eden bir ürün bulunmuyor. Ancak deriye iğne batırmadan veya bir CGM cihazıyla entegre olmadan glikoz seviyelerini izleyebildiğini iddia eden birkaç ucuz akıllı saat ve akıllı yüzük bulunmakta. FDA’nın uyarısı da muhtemelen bu cihazları hedefliyor.

    FDA, hastaların bu tür cihazlardan kaçınması gerektiğini ve doktorların da hastaları bu konuda uyarması gerektiğini söylüyor. Öte yandan Apple Watch, Fitbit, Samsung Watch veya Oura Ring gibi ürünler kan şekeri seviyelerini okumak için iğne kullanan giyilebilir cihazlar olan FDA onaylı CGM cihazlarıyla entegrasyonları destekliyor. Ancak doğrudan okumaz söz konusu değil.

    Tüm bunlara ek olarak hem Apple hem de Samsung, uzunca bir süredir kan şekeri izleme teknolojisi üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak bu araştırmaların sonuçlanması için daha birkaç yıl daha var. Zira firmalar bu konuda çok titizler çünkü kan şekeri ölçümünün hayati bir durum olduğunun farkındalar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 18 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geniş banda erişemezsiniz app plaka muayeneden geçer mi falım sakız falı harf hesaplama sıfır araç ilk muayene tarihi istifa edince banka promosyonu geri ödenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-775T
    Acer Nitro 5 AN515-58-775T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız