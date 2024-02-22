FDA: “Akıllı saatler ve yüzükler henüz kan şekerini ölçemiyor”

FDA’dan kan şekeri uyarısı
FDA kısa bir süre önce yayınladığı bildirimde, kendi başına kan şekeri değerlerini ölçmeyi veya tahmin etmeyi amaçlayan herhangi bir akıllı saat veya akıllı yüzüğü onaylamadığını açıkladı. Bununla birlikte halihazırda hiçbir büyük üreticide bunu yaptığını iddia eden bir ürün bulunmuyor. Ancak deriye iğne batırmadan veya bir CGM cihazıyla entegre olmadan glikoz seviyelerini izleyebildiğini iddia eden birkaç ucuz akıllı saat ve akıllı yüzük bulunmakta. FDA’nın uyarısı da muhtemelen bu cihazları hedefliyor.
FDA, hastaların bu tür cihazlardan kaçınması gerektiğini ve doktorların da hastaları bu konuda uyarması gerektiğini söylüyor. Öte yandan Apple Watch, Fitbit, Samsung Watch veya Oura Ring gibi ürünler kan şekeri seviyelerini okumak için iğne kullanan giyilebilir cihazlar olan FDA onaylı CGM cihazlarıyla entegrasyonları destekliyor. Ancak doğrudan okumaz söz konusu değil.
Tüm bunlara ek olarak hem Apple hem de Samsung, uzunca bir süredir kan şekeri izleme teknolojisi üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak bu araştırmaların sonuçlanması için daha birkaç yıl daha var. Zira firmalar bu konuda çok titizler çünkü kan şekeri ölçümünün hayati bir durum olduğunun farkındalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.