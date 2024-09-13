Onay alındı: Apple AirPods Pro 2, klinik düzeyde işitme cihazı oldu

AirPods Pro 2 işitme cihazı oldu
Apple, ikinci nesil AirPods Pro'yu klinik düzeyde işitme cihazına dönüştürecek yeni bir yazılım geliştirdiğini duyurdu. Şirketin duyurusundan yalnızca birkaç gün sonra FDA, bu işlevi sağlayan yazılımı onayladı. FDA, yaptığı basın açıklamasında bu çözümü "ilk reçetesiz (OTC) işitme cihazı yazılımı" olarak nitelendiriyor.
Yapılan klinik çalışmalarda, hafif ila orta dereceli işitme kaybı yaşayan 118 katılımcı üzerinde test edilen özellik, profesyonel ayarlamadan geçen cihazlar ile benzer sonuçlar elde edildiğini gösterdi.
Apple, AirPods Pro 2 için bu sonbaharda bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme ile yeni özellik dahil olmak üzere çeşitli yenilikler de gelecek. Bu özellikler arasında gürültülü ortamlarda kulağı koruma amacı taşıyan "Hearing Protection" (İşitme Koruması) modu da yer alacak. Özellikle konser gibi gürültülü etkinliklerde aktif olacak bu mod yüksek sesten kulaklarını korurken doğal ve canlı sesi bozmayacak.
Ayrıca, AirPods Pro kullanıcıları artık yeni bir İşitme Testi özelliğine erişebilecekler. Kullanıcı 5 dakika süren bir test ile klinik düzeyde duyma seviyesini öğrenebilecek. Health uygulamasında bu testin sonuçları görülebilecek. Eğer sonuçlarda belirli oranda duyma problemi ortaya çıkarsa kulaklık otomatik olarak işitme cihazı moduna geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.