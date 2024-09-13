Onay alındı: Apple AirPods Pro 2, klinik düzeyde işitme cihazı oldu

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Tam Boyutta Gör Apple, bu haftanın başında düzenlediği iPhone 16 etkinliğinde tam kablosuz kulaklığı Apple AirPods Pro 2 için heyecanlandıran bir duyuru yapmıştı. Firma, AirPods Pro 2’yi klinik düzeyde işitme cihazı yapacağını ancak bunun için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay beklediğini açıklamıştı. Şimdi ise bu onay verildi.

AirPods Pro 2 işitme cihazı oldu

Apple, ikinci nesil AirPods Pro'yu klinik düzeyde işitme cihazına dönüştürecek yeni bir yazılım geliştirdiğini duyurdu. Şirketin duyurusundan yalnızca birkaç gün sonra FDA, bu işlevi sağlayan yazılımı onayladı. FDA, yaptığı basın açıklamasında bu çözümü "ilk reçetesiz (OTC) işitme cihazı yazılımı" olarak nitelendiriyor.

Yapılan klinik çalışmalarda, hafif ila orta dereceli işitme kaybı yaşayan 118 katılımcı üzerinde test edilen özellik, profesyonel ayarlamadan geçen cihazlar ile benzer sonuçlar elde edildiğini gösterdi.

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Apple, AirPods Pro 2 için bu sonbaharda bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme ile yeni özellik dahil olmak üzere çeşitli yenilikler de gelecek. Bu özellikler arasında gürültülü ortamlarda kulağı koruma amacı taşıyan "Hearing Protection" (İşitme Koruması) modu da yer alacak. Özellikle konser gibi gürültülü etkinliklerde aktif olacak bu mod yüksek sesten kulaklarını korurken doğal ve canlı sesi bozmayacak.

Ayrıca, AirPods Pro kullanıcıları artık yeni bir İşitme Testi özelliğine erişebilecekler. Kullanıcı 5 dakika süren bir test ile klinik düzeyde duyma seviyesini öğrenebilecek. Health uygulamasında bu testin sonuçları görülebilecek. Eğer sonuçlarda belirli oranda duyma problemi ortaya çıkarsa kulaklık otomatik olarak işitme cihazı moduna geçecek.

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Apple AirPods Pro 2, resmen işitme cihazı oldu