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Oculus Social Alpha toplu seyir zevkini sanal ortama taşıyor

Oculus geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu Oculus Social Alpha'yı yayınladı. Yeni uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla sanal ortamda sinema salona gidebiliyor ve birlikte film izleyebiliyorsunuz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Oculus Social Alpha toplu seyir zevkini sanal ortama taşıyor
 
Sanal gerçeklik günümüzde en popüler teknolojilerden birisi, ancak kimse sanal ortamda yalnız kalmak istemeyecektir. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Oculus ise Oculus Social Alpha adındaki çok oyunculu uygulamasını yayınladı. Uygulama sanal ortamdaki 5 kişinin Twitch ve Vimeo yayınlarını birlikte izlemelerini amaçlıyor.
Oculus Store üzerinde yerini alan uygulama şimdilik bazı Gear VR gözlükleri için uyumlu. Denemek isteyen kullanıcıların ise önce Oculus Video uygulamasını son sürüme güncellemeleri gerekiyor. Uygulama içerisinde kullanıcıların kafa hareketleri takip edilirken bu hareketler sanal ortama da aktarılabiliyor. Yani 5 kişi bir yayını izlemek için aynı odaya girdiğinde kafasını çeviren kullanıcılar yan tarafta arkadaşını da görebilecek.

İlk sonuçlar yayınların oldukça kaliteli şekilde izlenebildiği yönünde. Hatırlanacağı üzere daha önce Oculus sanal gerçeklik gözlüklerine Oculus Cinema uygulaması ile benzer bir destek film izlemek için eklenmişti. Oculus Social Alpha ile birlikte ücretsiz yayınların da izlenebilmesi bu alanda daha büyük bir potansiyel oluşturacaktır.

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adnansetek 4 yıl
O değil de bu aletlerin sistem gereksinimleri ve fiyatları nasıl türkiye'de varmı
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speedyarrow 4 yıl
Haberi okuyunca aklıma direk sanal toplantı odası geldi hatta konferanslar bile bu şekilde yapılabilir gibi. Sanal gerçeklik sistemleri geliştikçe oldukça farklı ve işe yarar uygulamalar görebiliriz umarım.
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Patren 4 yıl
oculusda kamera var dimi ayıretten kameramımı almak gerekiyor ?
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TeufeL-07 4 yıl Patren
patren
oculusda kamera var dimi ayıretten kameramımı almak gerekiyor ?

Bendeki oculus dk2 de kamera var ama harekt algılayıcı gibi işliyor. Görüntü alıyormu bilmiyorum.
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