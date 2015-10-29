Oculus Social Alpha toplu seyir zevkini sanal ortama taşıyor

Sanal gerçeklik günümüzde en popüler teknolojilerden birisi, ancak kimse sanal ortamda yalnız kalmak istemeyecektir. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Oculus ise Oculus Social Alpha adındaki çok oyunculu uygulamasını yayınladı. Uygulama sanal ortamdaki 5 kişinin Twitch ve Vimeo yayınlarını birlikte izlemelerini amaçlıyor.

İlk sonuçlar yayınların oldukça kaliteli şekilde izlenebildiği yönünde. Hatırlanacağı üzere daha önce Oculus sanal gerçeklik gözlüklerine Oculus Cinema uygulaması ile benzer bir destek film izlemek için eklenmişti. Oculus Social Alpha ile birlikte ücretsiz yayınların da izlenebilmesi bu alanda daha büyük bir potansiyel oluşturacaktır.

Oculus Store üzerinde yerini alan uygulama şimdilik bazı Gear VR gözlükleri için uyumlu. Denemek isteyen kullanıcıların ise önce Oculus Video uygulamasını son sürüme güncellemeleri gerekiyor. Uygulama içerisinde kullanıcıların kafa hareketleri takip edilirken bu hareketler sanal ortama da aktarılabiliyor. Yani 5 kişi bir yayını izlemek için aynı odaya girdiğinde kafasını çeviren kullanıcılar yan tarafta arkadaşını da görebilecek.