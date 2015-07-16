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Oculus VR, Pebbles Interfaces şirketini satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus VR, Pebbles Interfaces şirketini satın aldı
 
Sosyal medyanın büyük ismi Facebook'un çatısı altında çalışmalarına devam eden ve 2016 yılında sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'i satışa sunmaya hazırlanan Oculus VR, resmi blog sayfası üzerinden Pebbles Interfaces şirketini satın aldığını duyurdu.
Derinlik algılama teknolojilerini konusunda uzman firmalardan İsrail merkezli Pebbles Interfaces, yaklaşık 5 yıldır özel optik birimleri, sensör sistemleri ve el hareketlerini algılayarak takip edebilecek algoritmalar üzerinde çalışıyor. Bu teknolojik altyapı sanal gerçeklik gözlüklerinin en büyük eksiklerinden olan kontrol cihazı noktasında çok büyük önem taşıyor ve sanal dünya ile etkileşim için faydalı bir noktada bulunuyor.
Bu satın alma sonucunda Pebbles Interfaces'in donanım mühendisleri ve görüntüleme takımı Oculus VR'ın sanal gerçeklik, takip ve insan - bilgisayar etkileşimi arttırma hedeflerine yardımcı olacak. Oculus Rift için detaylarına burada yer verdiğimiz bir kontrolcü geliştirmiş olan ve Xbox One'ın kontrolcüsüne de destek veren Oculus VR ise, görünüşe bakılırsa bu noktada kalmayarak en gerçeki deneyimi sunmayı hedefliyor.
Pebbles Interfaces'in yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Toplam satın alma miktarının 60 milyon dolar olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Oculus VR, Pebbles Interfaces şirketini satın aldı
 

https://www.oculus.com/en-us/blog/pebbles-interfaces-joins-oculus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WiiSmash 4 yıl
insan hayret ediyor gerçekten.
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darkmehmet 4 yıl
Sakallı abimize selamlar eyvallah
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arel.gr 4 yıl
oculus Pebbles Interfaces 'e gerek duyuyorsa simdilik kullanim pazarina hazir degil manasina gelmiyormu ?
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game07 4 yıl
Ucuza gitmiş

m.donanimhaber.com/...
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