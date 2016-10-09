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Oculus sistem gereksinimleri esnetildi, ucuz VR sistemleri yolda

Pahalı bir konfigürasyon gerektirdiği için pek çok kişinin uzak durduğu Oculus Rift sanal gerçeklik kaskı, esnetilen sistem gereksinimleri sayesinde artık her eve girebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilindiği üzere Oculus Rift sanal gerçeklik kaskı belirli bir seviyenin üzerinde donanım gerektiriyor. Akıcı bir tecrübe için istenen bu donanım da haliyle maliyetleri yukarı çekiyor. İyi bir donanım için 900$-1000$ civarında bir maliyet söz konusu ve tüketici de bu nedenle VR kasklarından uzak duruyor.

Asynchronous Spacewarp

Oculus buna bir çare bulmak için kolları sıvadı ve yenilikçi bir teknoloji ile daha ucuz VR donanımına kapı aralamayı başardı. Akıcı bir içerik için Oculus’un belirlediği kare/saniye hızı 90 ancak düşük donanım sahip olan sistemlerde bu rakam 45 seviyesine kadar düşüyor. Oculus işte bu noktada yeni teknolojisini devreye sokuyor.

Asynchronous Spacewarp adındaki teknoloji, daha önce işlenmiş kareler ile aralarındaki hareketi karşılaştırıyor. Daha sonra gelecek karedeki sahne pozisyonunu tahmin ediyor ve araya yeni bir kare ekliyor. Böylece 45 kare/saniye kapasiteli sistem dışarıya 90 kare/saniye hızında çıktı verebiliyor. Yani bir nevi yukarı ölçeklendirme söz konusu ve elbette varsayılan olarak 90 kare/saniyelik içerikler kadar kaliteli değil. Benzer bir sistem PS VR kaskında da kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun"

Yine de Oculus’un yeni teknolojisi sayesinde minimum sistem gereksinimleri de esnetilmiş durumda. Normalde Intel Core i5 4590 işlemci ve GTX 970/Radeon R9 290 ekran kartı seviyesi belirlenmişti. Yeni listede ise en düşük Intel Core i3 6100 veya AMD FX 4350 işlemci yanında GTX 960 veya daha yukarı ekran kartları isteniyor.

Ucuz VR Sistemleri

Oculus’un bu değişikliğinin ardından AMD de müjdeli haberi verdi. Cyberpower ile yapılan işbirliği kapsamında şu anki en ucuz VR sistemi piyasaya çıkıyor. AMD FX 4350 işlemci ve Radeon RX 470 ekran kartı barındıran komple bilgisayar sistemi 499$ fiyat etiketine sahip olacak. Oculus Rift ile birlikte ise fiyat 999$.

Oculus, sanal gerçeklik konseptinin yaygın kitlelere ulaşmasını istiyor ve bunun için bağımsız donanım sahip daha düşük maliyetli bir kask geliştireceğini duyurmuştu. Yeni kask için uzun bir süre beklememiz gerek ancak sistem gereksinimlerinin esnetilmesi daha etkili bir hamle olacak ve hemen hayata geçecek. Cyberpower haricinde pek çok üreticinin benzer donanım konfigürasyonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/asynchronous-spacewarp-amd-oculus-ready-pc/ Yorum Yaz
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TheMuyu 3 yıl en beğenilen
Cihazın kendisi zaten anormal fiyata sahip
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Ac1DBuRN 3 yıl
Diğerinin satışını durdursun sadece bunu satsın o zaman. FPS düştüğünde otomatik devreye girsin, gerekmediğinde kaliteden taviz vermesin.
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TheMuyu 3 yıl en beğenilen
Cihazın kendisi zaten anormal fiyata sahip
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