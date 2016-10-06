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Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun

Sanal gerçeklik sektörünü kablolara bağlı olmaktan kurtarmak isteyen Facebook, kendi donanımına sahip olan yeni ve daha ucuz bir Oculus kaskı için çalışmalara başlamış durumda.
2 yıl
1,8b
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6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sektörünün öncülerinden kabul edilen Oculus Rift, başarılı bir Kickstarter macerası sonrasında Facebook tarafından satın alınmıştı. Konsepte önemli yatırımlar yapan Facebook, yaygın bir kullanım alanı bulabilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Şimdi daha ucuz ve bağımsız çalışabilen bir Oculus kaskı gündemde.

Yeni Kask

Henüz prototip aşamasında olan yeni kask aslında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Oculus Rift ve HTC Vive gibi mevcut kasklar bir bilgisayar kaynağı gerektiriyor. Bilgisayar ile birlikte 1500$ seviyesine çıkan fiyat etiketleri söz konusu.

Gear VR gibi gözlükler ise bir akıllı telefona bağımlı ve yoğun sanal gerçeklik tecrübesi sunamıyor. Nadiren de olsa kendi donanımını içerisinde barındıran gözlükler mevcut ancak onlarda da bir içerik standardı bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’den ARM sürprizi"

Yeni Oculus kaskının arka kısmında daire şeklinde bir yapı mevcut ve donanım bu yapı içerisinde yer alıyor. Oculus Rift güçlü bir sisteme gereksinim duyuyordu ancak yeni kaskın yapısı itibariyle orta halli bir donanım barındıracağı aşikar. Muhtemelen Oculus içerikleri de bu donanıma göre optimize edilecek. Ayrıca tersyüz anlamına gelen bir takip sistemi de yer alacak ancak bunun mahiyeti bilinmiyor.

Yeni Oculus kaskı ne zaman piyasaya çıkacak ve hangi fiyat seviyesinde olacak şimdilik açıklanmış değil. Prototip ise henüz erken aşamada. Oculus Rift kaskının piyasaya çıkışı oldukça uzun bir zaman almıştı. Muhtemelen yeni kask da 2017 yılının sonlarına yetişecektir. 

 

http://www.pocket-lint.com/news/139097-oculus-is-making-a-non-tethered-standalone-vr-headset-see-it-here Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 2 yıl
Bağımsız çalışıp kısıtlı bir donanım kullanma şeklinde değil de, kablosuz olarak performanslı bir PC'de çalışması bence daha önemli. Önümüzdeki yıllarda kablosuz VR gözlüklerinin piyasayı domine edeceğini düşünüyorum.
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dere.beyi 2 yıl
yemişim oyununu
devasa ekranda film yada dizi izlemek çok çok zevkli olacaktır...
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OverClocK1ng 2 yıl
Eskisi 1000 Dolardı.
"Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun"
1500 Dolar'a da hazır olun...
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kadirirdem 2 yıl
zaten bağımsız olmazsa bu teknolojinin anlamı yok...
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1BilimAdamı 2 yıl
Telefona entegre modeller şimdilik kısa vadede daha mantıklı tabi tüketiciyi bu yeni teknolojiden soğutan ürünler olmadıkları sürece
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modifci 2 yıl
Herkes bunu bekliyordu zaten. Kimse pc ye bağlı kalmak istemiyor. Konsol gibi bir şey olursa, fiyatı da uygun, fena patlar
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