"Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun"

Sanal gerçeklik sektörünün öncülerinden kabul edilen Oculus Rift, başarılı bir Kickstarter macerası sonrasında Facebook tarafından satın alınmıştı. Konsepte önemli yatırımlar yapan Facebook, yaygın bir kullanım alanı bulabilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Şimdi daha ucuz ve bağımsız çalışabilen bir Oculus kaskı gündemde.

Yeni Kask

Henüz prototip aşamasında olan yeni kask aslında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Oculus Rift ve HTC Vive gibi mevcut kasklar bir bilgisayar kaynağı gerektiriyor. Bilgisayar ile birlikte 1500$ seviyesine çıkan fiyat etiketleri söz konusu.

Gear VR gibi gözlükler ise bir akıllı telefona bağımlı ve yoğun sanal gerçeklik tecrübesi sunamıyor. Nadiren de olsa kendi donanımını içerisinde barındıran gözlükler mevcut ancak onlarda da bir içerik standardı bulunmuyor.

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Yeni Oculus kaskının arka kısmında daire şeklinde bir yapı mevcut ve donanım bu yapı içerisinde yer alıyor. Oculus Rift güçlü bir sisteme gereksinim duyuyordu ancak yeni kaskın yapısı itibariyle orta halli bir donanım barındıracağı aşikar. Muhtemelen Oculus içerikleri de bu donanıma göre optimize edilecek. Ayrıca tersyüz anlamına gelen bir takip sistemi de yer alacak ancak bunun mahiyeti bilinmiyor.

Yeni Oculus kaskı ne zaman piyasaya çıkacak ve hangi fiyat seviyesinde olacak şimdilik açıklanmış değil. Prototip ise henüz erken aşamada. Oculus Rift kaskının piyasaya çıkışı oldukça uzun bir zaman almıştı. Muhtemelen yeni kask da 2017 yılının sonlarına yetişecektir.