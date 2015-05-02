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Öde-izle platformlarının gelişmesine aşırı vergi yükü büyük bir engel teşkil ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Öde-izle platformlarının gelişmesine aşırı vergi yükü büyük bir engel teşkil ediyor

ABD ve Avrupa'da uzun süredir kullanılmakta olan öde ve izle video platformları ülkemizde de hızlanan internet altyapılarına paralel olarak popülarite kazanmaya başladı. Ancak halen sistemin önünde pek çok engel var.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği - TELKODER, hazırladığı raporda DSmart, Tivibu, Turkcell+, Digitürk, Teledünya, Doping, Filbox gibi markalarla hizmet veren Ödemeli Yayıncılık Platformu (Pay TV) sektörünün dört önemli sıkıntısının yüksek vergilendirme rejimi, haksız kullanım ve iletimler, e-fatura imkânının tanınmaması ve telif hakları olduğunu belirtti. 

Sektörün yaşadığı en büyük sıkıntının yüksek vergilendirme rejimi olduğunun dile getirildiği raporda, haksız kullanım ve iletimler, e-fatura imkanının tanınmaması ve telif hakları sorunlarının da ülkemizde ÖYP (Pay TV) işletmecilerinin önünde büyük engel olduğu vurgulandı.

ÖYP sektöründe sunulan hizmetin her aşamasında vergi alınıyor. Örneğin verilen hizmetler üzerinden toplam %33 (KDV %18 + ÖİV %15) vergi alınırken, platform cihazları üzerinden de toplamda %37,7 (ÖTV %6,7 + KDV %18 + Bandrol %10 + Kültür Bakanlığı Kesintisi %3) vergi alınıyor. BTK katkı payı gibi diğer vergilerle birlikte hizmet sağlayıcıların maliyeti artıyor ve büyük maddi sıkıntılar içerisine sokuyor.

Aşırı vergi yükü konusunda birçok eksiği bulunan mevcut mevzuatın mutlaka yenilenmesi gerekirken, e-fatura uygulamasının ÖYP hizmeti veren şirketler için de sağlanması, haksız kullanımın önüne geçmek için teknik çözümler geliştirilmesi ve telif hakları konusunda da ekstra bedellerin önüne geçmek için yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.  

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savasserter 4 yıl
Vergiler azalsa fiyat düşecekmi sanıyorsunuz. Petrol fiyatı düştü ama benzin mazot fiyatı düşüşten pek de nasibini alamadı. Bizim ülkede fiyatlar bir kere yükseldimi bir daha düşmez. Kimse sadece vergilere bağlamasın fiyatların yüksek oluşunu.
Deli gibi para kazanma hırsı ruhumuzda var!
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Tekno moomce 4 yıl
internet fiyatlariyla elestirmek mantiksiz ama internet de pahali sayin bakan internet fiyatlari ucuz demekte sanki tekel konumunda degilmis gibi telekom rekabet olmazsa

hicbir gelisme olmaz milet 200mbps 1Gbps konusur iken biz 3mbps konusuruz bakariz aval aval daha fiber donusumu tamamlanmamis iken fiber derken eve kadar fiber bi

rekabet ortami olsustursaniz iyidi be
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michael01 4 yıl
Arabadan %150 vergi alınan bir ülkenin araba üretmesini beklemek bir saçmalıktır.
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ynsemre1 4 yıl
Her şeyden önce öde-izle denen bu platformun gelebilmesi için AKK denen saçmalık kalkmalı bir kaç tane film izleyeceksin ay başı gerisinde AKK dan dolayı internetinizin hızı düşürülmüş diyecek.
Kimseninde sesi çıkmıyor o kadar vergi ödüyoruz birde bunun yanında AKK denen sistem yüzünden rahat edemiyoruz nasıl bir saçmalık.
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simbolmina 4 yıl
Üreticilerden yuksek vergi alınmasına karşı değilim fakat yukarıda sayılan vergilerin hepsi tuketiciden alınıyor. Tamam, paran kadar harca diyorsa devlet benden gelir vergisi de almasın ama o da yok. Zengin de fakir de ayni vergiyi veriyor. Sonra biz sosyal devletiz.
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doctor_bey 4 yıl
Zaten her şeye vergiler engel oluyor ya da vergiler bir şekilde bir şeyin içine ediyor, kurtulamadık şunlardan gitti.
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