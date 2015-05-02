Öde-izle platformlarının gelişmesine aşırı vergi yükü büyük bir engel teşkil ediyor

ABD ve Avrupa'da uzun süredir kullanılmakta olan öde ve izle video platformları ülkemizde de hızlanan internet altyapılarına paralel olarak popülarite kazanmaya başladı. Ancak halen sistemin önünde pek çok engel var.





Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği - TELKODER, hazırladığı raporda DSmart, Tivibu, Turkcell+, Digitürk, Teledünya, Doping, Filbox gibi markalarla hizmet veren Ödemeli Yayıncılık Platformu (Pay TV) sektörünün dört önemli sıkıntısının yüksek vergilendirme rejimi, haksız kullanım ve iletimler, e-fatura imkânının tanınmaması ve telif hakları olduğunu belirtti.





Sektörün yaşadığı en büyük sıkıntının yüksek vergilendirme rejimi olduğunun dile getirildiği raporda, haksız kullanım ve iletimler, e-fatura imkanının tanınmaması ve telif hakları sorunlarının da ülkemizde ÖYP (Pay TV) işletmecilerinin önünde büyük engel olduğu vurgulandı.





ÖYP sektöründe sunulan hizmetin her aşamasında vergi alınıyor. Örneğin verilen hizmetler üzerinden toplam %33 (KDV %18 + ÖİV %15) vergi alınırken, platform cihazları üzerinden de toplamda %37,7 (ÖTV %6,7 + KDV %18 + Bandrol %10 + Kültür Bakanlığı Kesintisi %3) vergi alınıyor. BTK katkı payı gibi diğer vergilerle birlikte hizmet sağlayıcıların maliyeti artıyor ve büyük maddi sıkıntılar içerisine sokuyor.





Aşırı vergi yükü konusunda birçok eksiği bulunan mevcut mevzuatın mutlaka yenilenmesi gerekirken, e-fatura uygulamasının ÖYP hizmeti veren şirketler için de sağlanması, haksız kullanımın önüne geçmek için teknik çözümler geliştirilmesi ve telif hakları konusunda da ekstra bedellerin önüne geçmek için yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.