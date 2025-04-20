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    BİM marketler elektrikli bisiklet, akıllı televizyon ve akıllı telefon satıyor

    25 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait 55 inçlik NanoCell akıllı televizyon, RKS markasına ait RSI X Pro ve Nitro Pro katlanabilir bisiklet yer alıyor.   

    25 Nisan BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin haftalık aktüel kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, motosikletlerden çapa makinelerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    25 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

    25 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait 55 inçlik NanoCell akıllı televizyon modeli yer alıyor. Ultra HD çözünürlükte olan akıllı televizyon Türkçe dilinde yapay zekâ desteği ile geliyor. Fiyatı 29900TL. 

    Diğer taraftan Oppo markasına ait 6.67 inçlik 90Hz IPS ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP+5MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya özellikleri olan A60 akıllı telefon modeli 9250TL. 

    Son olarak RKS markasına ait 45 kilometreye kadar mesafe, 250W motor, 127Kg kapasite, Shimano 7 vites özellikleri olan RSI X Pro katlanabilir bisiklet 19990TL iken Shimano 6 vites olan Nitro Pro katlanabilir bisiklet modeli de 22900TL. 

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