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    Xiaomi TV A Pro 2026 serisi Avrupa’da satışa sunuldu

    Xiaomi, 2026 model akıllı televizyon serisiyle Avrupa’daki kullanıcıların karşısına çıktı. Xiaomi TV A Pro 2026, 4K QLED ekranı, gelişmiş oyun modları ve ses özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi TV A Pro 2026 Serisi Avrupa’da Satışa Sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni nesil TV A Pro 2026 serisini Avrupa pazarında satışa sundu. 55, 65 ve 75 inçlik üç farklı ekran boyutuyla gelen modeller sırasıyla yaklaşık 510, 690 ve 900 dolardan alıcı buluyor. Şu an Xiaomi’nin resmi çevrim içi mağazaları üzerinden satışta olan televizyonlar; Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde erişilebilir durumda.

    Serinin en dikkat çeken yanı, gelişmiş görüntü teknolojileriyle donatılmış olması. 4K çözünürlüklü QLED panel, HDR10+, HLG ve Filmmaker Mode gibi güncel standartları destekliyor. Geniş izleme açıları ve yüzde 94 DCI-P3 renk gamı kapsamıyla kullanıcıya daha canlı ve doğru renkler sunuyor. Oyun odaklı kullanıcılar için de iyi haber var: HDMI üzerinden 1080p çözünürlükte 120 Hz yenileme hızı sağlayan Game Boost Mode ile daha akıcı bir oyun deneyimi mümkün hale geliyor.

    Ses tarafında Dolby Audio, DTS:X ve DTS Virtual:X destekli iki adet 10W hoparlör yer alıyor. Bu da standart üstü bir ses performansı anlamına geliyor. Google TV arayüzüyle çalışan cihaz, Google Asistan, Chromecast ve Apple AirPlay gibi popüler platformları destekliyor. Bluetooth özellikli kumandası sesli kontrol imkânı sunarken, kişiselleştirilebilir tuşlarla geliyor.

    Donanım cephesinde ise dört çekirdekli Cortex A55 işlemci, Mali-G52 grafik birimi, 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 3 HDMI portu (eARC ve ALLM destekli), USB, Ethernet, optik ses çıkışı ve Bluetooth 5.0 yer alıyor. Metal çerçeve, ince ekran kenarları ve duvara montaj uyumu sayesinde şık bir tasarımla da öne çıkıyor.

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