Samsung, DeepSeek entegreli ve 7 yıl güncelleme garantili mini LED televizyonunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Çin pazarını çok ciddiye alan Samsung, rekabette alan kaybetmemek adına reklamlardan arınmış, geniş uygulama desteğine sahip ve uzun güncelleme periyodu sunan akıllı televizyonlar piyasaya sürüyor.

Samsung X8F Quantum Dot Mini LED özellikleri ve fiyatı

Samsung X8F Quantum Dot Mini LED akıllı televizyon modeli NQ4 AI Gen2 işlemcisi ile yüzde 40 daha fazla işlemci performansı ve 2 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. Gerçek zamanlı ölçekleme ile görüntüler 4K çözünürlüğe yükseltilirken renk ve hareketler de rafine ediliyor.

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Quantum Dot Mini LED panelde Pantone onaylı 2140 renk ve 110 cilt tonu sunulurken HDR10+ ve HDR Vivid standartlarına destek sağlanıyor. 144Hz tazeleme hızı yanında FreeSync Premium VRR ve yapay zekâ destekli oyun modu oyunculara hitap ediyor.

Çinli yapay zekâ robotu DeepSeek-R1 kullanıcının pek çok komutunu yerine getirirken sahneye göre çeşitli bilgiler getirebiliyor. One UI Tizen OS işletim sistemi reklamsız bir açılış vadederken 300 civarında uygulama da katalogda yer alıyor. Firma 7 yıl güncelleme garantisi de sunuyor.

En kalın yerinde 2.7m kalınlık değeri olan kasa, duvara mesafe bırakmadan monte edilebiliyor. 4 adet HDMI 2.1 portu ile geniş bir bağlantı seçeneği sunulurken güneş enerjili kumanda da sürekli pil değişiminden kurtarıyor.

Samsung X8F Quantum Dot Mini LED akıllı televizyon modeli 55, 65, 75 ve 85 inçlik boyutlarda gelirken 730$-1450$ arasında değişen fiyatlarla piyasada olacak.

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Samsung X8F Quantum Dot Mini LED