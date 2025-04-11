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    A101 marketlerde Samsung akıllı televizyon geçidi var

    10 Nisan A101 Ekstra kataloğu teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait 4K QLED ekranlı ve 4K Crystal UHD LED ekranlı akıllı televizyonlar yer alıyor.   
    10 Nisan A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin haftalık Ekstra ürünler kampanya kataloğunda ağırlıklı olarak akıllı televizyon modelleri, elektrikli mutfak aletleri ve beyaz eşya setleri yer alıyor. 

    10 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    10 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında bu kez Samsung markasına ait arklı fiyat segmentlerinde yer alan akıllı televizyon modelleri satışa sunuluyor. Tepe seviyede 65 inçlik 4K QLED ekrana sahip model yer alıyor. 3x HDMI ve 2x USB girişi olan Tizen işletim sistemli televizyon 49999TL.

    Alternatif olarak 55 inçlik 4K QLED ekran, 4x HDMI, 2x USB, Tizen işletim sistemi olan versiyon ise 38999TL. Daha alt seviyede 50 inçlik 4K Crystal UHD LED ekran, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan akıllı televizyon 22999TL iken 43 inçlik Crystal UHD versiyon ise 19999TL. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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