A101 marketlerde Samsung akıllı televizyon geçidi var

10 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri
10 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında bu kez Samsung markasına ait arklı fiyat segmentlerinde yer alan akıllı televizyon modelleri satışa sunuluyor. Tepe seviyede 65 inçlik 4K QLED ekrana sahip model yer alıyor. 3x HDMI ve 2x USB girişi olan Tizen işletim sistemli televizyon 49999TL.
Alternatif olarak 55 inçlik 4K QLED ekran, 4x HDMI, 2x USB, Tizen işletim sistemi olan versiyon ise 38999TL. Daha alt seviyede 50 inçlik 4K Crystal UHD LED ekran, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan akıllı televizyon 22999TL iken 43 inçlik Crystal UHD versiyon ise 19999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir