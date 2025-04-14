TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025)

- En iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) 📺
- 1️⃣ SEG 55SUA740
- 2️⃣TCL 55C755
- 3️⃣Toshiba 65UA3E63DT
- 4️⃣Philips 65PUS8848
- 5️⃣Samsung 55QN90D
- 6️⃣TCL 65C855
- 7️⃣Samsung 55S85D
- 8️⃣LG OLED65B46LA
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Nisan ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç LED TV
|SEG 55SUA740
|13.950 TL
|TCL 55C755
|36.000 TL
|65 inç LED TV
|Toshiba 65UA3E63DT
|24.500 TL
|Philips 65PUS8848
|44.500 TL
|MiniLED TV
|Samsung 55QN90D
|53.000 TL
|TCL 65C855
|65.000 TL
|OLED TV
|Samsung 65S85D
|44.640 TL
|LG OLED55B46LA
|56.450 TL
1️⃣ SEG 55SUA740
MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.
- 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
- Dolby Vision/Atmos, HDR10
- 2x10W box hoparlör
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
- MB185G32, Lisanslı Android 11
SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭
👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.
👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi
2️⃣TCL 55C755
Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.
- 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, 384 Aydınlatma Bölgesi
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
TCL C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
3️⃣Toshiba 65UA3E63DT
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 65 inç
Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.
👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.
4️⃣Philips 65PUS8848
Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise Android 11 işletim sistemi ile desteklenen model, 4GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca W-Fi 5 ve BT5'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.
- 65" UHD 120Hz IPS panel
- FRC 10bit, %90 DCI-P3
- Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+
- VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX
- 2x10W hoparlör kurulumu
- 2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Ambilight üç taraftan arka aydınlatma
- Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5
- 4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama
- Android 11 temelli Google TV arayüzü
Philips 65PUS8807 kullanıcı yorumları 💭
👨Ürünün 120 Hz desteklemesi, ambilight özelliği barındırması ve ucuz olması ürünü kaçırılmayacak bir eşya yapıyor.
👩Süper bir tv kesinlikle tavsiye ediyorum. Parlaklığı, ses kalitesi, görüntü kalitesi gayet yeterli.
5️⃣Samsung 55QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
- LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
- 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
- HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
- 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
6️⃣TCL 65C855
- 65" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, LDZ 1344, 144Hz VRR, AG kaplama
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- Sürekli parlaklık 620nit, tepe parlaklık 3300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2.2.2 60W Onkyo, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT 5.2
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
65C855 kullanıcı yorumları 💭
👨Eğer imkan var ise düşünmeden alın derim. Çünkü cihaz ekran olarak üst segment, ses sistemi onkyo zaten kalitesi biliniyor. Subwofer dahili 5 adet kolonu mevcut, harici bir ses sistemim vardı kutusuna kaldırdım o kalitede bir ses sistemi mevcut. Kısacası cihaz her yönüyle premium kalitede bir cihaz ve memnun kaldım. Tavsiye ederim.
👩Süper görüntü kalite ve hız. Hiç bir sorun yaşamadım. Ps Oyunlarda çok başarılı özellikle
7️⃣Samsung 55S85D
S85D, OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta Samsung tarafından, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.
- 55" LG OLED 120Hz panel
- Anlık maksimum 643nit, AG
- Gerçek 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive/Gaming
- VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭
👨 Uzun süre araştırdım kafama her yönüyle yatan bu markanın bu modeli oldu. Ekranı daha önceki tüm televizyonlardan daha göz alıcı görünüyor.
👩 Ürün güzel hızlı ve renk kalitesi iyi.
8️⃣LG OLED65B46LA
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- 240-680nit değişken parlaklık
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- α8 AI Processor 4K, WebOS 24
LG OLED65B46LA kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.
👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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