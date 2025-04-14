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    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025)

    Bütçeyi yormayan ve kaliteli bir akıllı televizyon mu arıyorsunuz? İşte marka ve modelleriyle 2025 Nisan ayında alınabilecek en iyi televizyon modelleri ve tv tavsiyesi...
    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Nisan 2025'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

    Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Nisan ayının en iyi televizyon modelleri.

    En iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) 📺
    Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️
    55 inç LED TV
    SEG 55SUA740 13.950 TL
    TCL 55C755 36.000 TL
    65 inç LED TV
    Toshiba 65UA3E63DT 24.500 TL
    Philips 65PUS8848 44.500 TL
    MiniLED TV
    Samsung 55QN90D 53.000 TL
    TCL 65C855 65.000 TL
    OLED TV
    Samsung 65S85D 44.640 TL
    LG OLED55B46LA 56.450 TL

    1️⃣ SEG 55SUA740

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    Nisan ayı listemizinin ilk sırasında yer alan SEG 55SUA740, 55 inç VA paneli ile dikkat çekiyor. Ancak bu paneller üç farklı üreticiye ait ve öncelikli olarak AUO, daha sonrasında Innolux ve HKC panelleri tavsiye ediyoruz. Akıllı özellikler tarafında bu model, giriş seviyesi bir deneyime sahip. Ancak Dolby Atmos, Vision ve HDR10 standartları unutulmamış.

    MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.

    • 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
    • Dolby Vision/Atmos, HDR10
    • 2x10W box hoparlör
    • 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    • MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
    • MB185G32, Lisanslı Android 11

    SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.

    👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi

    2️⃣TCL 55C755

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. Paneli, 384 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunuyor.

    Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    • 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
    • Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, 384 Aydınlatma Bölgesi
    • HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
    • En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
    • Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
    • 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
    • 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
    • MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    • Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    TCL C755 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi. 

    👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

    3️⃣Toshiba 65UA3E63DT

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    Toshiba 65UA3E63DT, 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 65UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor. 
    • Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
    • Yenileme Hızı: 60Hz
    • İşletim Sistemi: Android TV
    • Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
    • Ekran Türü: LED
    • Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
    • Boyut: 65 inç

    Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.

    👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.

    4️⃣Philips 65PUS8848

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    65 inç TV modelleri arasında hem fiyatı hem de sunduğu teknolojiler ile dikkat çeken PUS8807, 120Hz yenileme hızı sunan IPS panelden destek alıyor.Televizyon, 10 bit ekranı, %90 DCI-P3 kapsamı ve üç taraflı ambilight sistemi ile zengin bir görsel deneyime sahip. Ayrıca, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteğine sahip. 

    Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise Android 11 işletim sistemi ile desteklenen model, 4GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca W-Fi 5 ve BT5'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.

    • 65" UHD 120Hz IPS panel
    • FRC 10bit, %90 DCI-P3
    • Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+
    • VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX
    • 2x10W hoparlör kurulumu
    • 2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
    • Ambilight üç taraftan arka aydınlatma
    • Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5
    • 4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama
    • Android 11 temelli Google TV arayüzü

    Philips 65PUS8807 kullanıcı yorumları 💭

    👨Ürünün 120 Hz desteklemesi, ambilight özelliği barındırması ve ucuz olması ürünü kaçırılmayacak bir eşya yapıyor.

    👩Süper bir tv kesinlikle tavsiye ediyorum. Parlaklığı, ses kalitesi, görüntü kalitesi gayet yeterli.

    5️⃣Samsung 55QN90D

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    Samsung'un tepe model TV seçeneklerinden QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu. 

    Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor. 

    • 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
    • LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
    • 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
    • HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
    • 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
    • 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
    • NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

    Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

    👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

    6️⃣TCL 65C855

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    Mini Led TV modelleri arasında dopdolu bir özellik paketiyle gelen 65C855 4K TV serisi, 3.300 nit'e ulaşan parklaklığı, yenilikçi bağlantı teknolojileri ve ses kurulumu ile gözden kaçırılmayacak bir model. 65 inç Quantum Dot paneli ile 144Hz yenileme hızı suanan C855, 1.344 karartma bölgesi, 6.5ms gecikme süresi ve HDR10+, HLG, IMAX Enc ve Dolby Vision desteğine sahip. Ayrıca oyuncular için FreeSync premium, ALLM ve VRR teknolojilerini de içeriyor. Kısaca güncel bir televizyonda arayabileceğiniz tüm özellikleri içerisinde barındırıyor.
    • 65" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
    • Mini Led, LDZ 1344, 144Hz VRR, AG kaplama
    • HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
    • Sürekli parlaklık 620nit, tepe parlaklık 3300nit
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
    • Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
    • 2.2.2 60W Onkyo, Dolby Atmos, DTS VirtualX
    • 4x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT 5.2
    • MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    • Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    65C855​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

    👨Eğer imkan var ise düşünmeden alın derim. Çünkü cihaz ekran olarak üst segment, ses sistemi onkyo zaten kalitesi biliniyor. Subwofer dahili 5 adet kolonu mevcut, harici bir ses sistemim vardı kutusuna kaldırdım o kalitede bir ses sistemi mevcut. Kısacası cihaz her yönüyle premium kalitede bir cihaz ve memnun kaldım. Tavsiye ederim.

    👩Süper görüntü kalite ve hız. Hiç bir sorun yaşamadım. Ps Oyunlarda çok başarılı özellikle

    7️⃣Samsung 55S85D

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    En iyi televizyonlar listemizin son sıralarında bulunan 55S85D'nin en önemli özelliği uygun fiyatlı olması. Televizyon, 4K çözünürlük ve 643 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Televizyon, Tizen işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ancak Android kadar geniş bir uygulama desteğine sahip değil. 

    S85D, OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta Samsung tarafından, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.  

    • 55" LG OLED 120Hz panel
    • Anlık maksimum 643nit, AG
    • Gerçek 10bit, P3 %100
    • HDR10+ Adaptive/Gaming
    • VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC
    • 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    • 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2
    • NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

    Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Uzun süre araştırdım kafama her yönüyle yatan bu markanın bu modeli oldu. Ekranı daha önceki tüm televizyonlardan daha göz alıcı görünüyor.

    👩 Ürün güzel hızlı ve renk kalitesi iyi.

    8️⃣LG OLED65B46LA

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Nisan 2025) Tam Boyutta Gör
    LG OLED65B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip. 120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır. 
    • 65" UHD LG OLED 120Hz panel
    • Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    • 240-680nit değişken parlaklık
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG
    • ALLM, VRR, HFR, eARC
    • 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    • Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    • α8 AI Processor 4K, WebOS 24

    LG OLED65B46LA kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.

    👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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