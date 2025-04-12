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    Anlık Bildirim

    Beklenen olmadı: Sony, 8K TV üretmeyi bırakıyor

    Sony, sürpriz bir karar alarak 8K TV üretimini durdurdu. Peki şirket bu kararı neden aldı ve gelecekte 8K planlarına tamamen veda mı etti? İşte tüm detaylar... 
    Beklenen olmadı: Sony, 8K TV pazarından çekiliyor! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yüksek çözünürlüklü TV teknolojisi 8K düzeyine kadar çıktı. Ancak 4K'nın halefi olan görülen çözünürlük, yıllardır beklenen ilgiye ulaşmış değil. Şimdi ise bu segmentin en büyük markalarından Sony, pazardan çekilme kararı aldı. Şirketin mevcut modelleri stoklar bitene kadar satışta kalacak. Yeni bir 8K modelin ise kısa vadede gelmesi beklenmiyor.

    Sony 8K TV pazarından çekiliyor

    Kaçıranlar için Sony'nin ilk 8K TV ürünleri 2022 yılında tanıtılan Bravia XR Z9K serisi olmuştu. 75 ve 85 inçlik bu modeller yaklaşık iki yıl boyunca satışta kaldıktan sonra, artık ürün gamından tamamen çıkarılıyor. Şirket, 8K pazarına yeniden giriş yapabileceğini belirtse de, bunun yakın zamanda olmayacağı kesin. Bu süreçte ise şirketin Bravia 8 II markası altında satılan 4K çözünürlüğe sahip üst düzey QD-OLED panellere odaklanması bekleniyor.

    Beklenen olmadı: Sony, 8K TV pazarından çekiliyor! Tam Boyutta Gör
    Bunun temel nedenlerinden biri, şu an için 8K uyumlu içeriklerin nispeten az olması. YouTube bu formatı destekliyor olsa da henüz çok az içerik 8K çözünürlüğe sahip. Ayrıca Pahalı panel üretimi ve upscaling (yükseltme) kaynaklı kalite sorunları da kullanıcı deneyimini sınırlıyor. Dolayısıyla Sony'den gelen kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyelim.

    Hatırlamak adına 8K çözünürlük, tam 7680x4320 piksel sunuyor. Bu, 4K'ya göre iki kat, 1440p'ye göre üç kat ve 1080p'ye göre dört kat daha fazla piksel demek. Günümüzde ise, güncel PC'ler ve PlayStation 5 Pro, HDMI 2.1 üzerinden 8K video çıkışı sunabiliyor. Ancak bu destek bile 8K içerik talebinde bir kırılma yaratmadı.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 22 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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