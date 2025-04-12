Beklenen olmadı: Sony, 8K TV üretmeyi bırakıyor

Sony 8K TV pazarından çekiliyor
Kaçıranlar için Sony'nin ilk 8K TV ürünleri 2022 yılında tanıtılan Bravia XR Z9K serisi olmuştu. 75 ve 85 inçlik bu modeller yaklaşık iki yıl boyunca satışta kaldıktan sonra, artık ürün gamından tamamen çıkarılıyor. Şirket, 8K pazarına yeniden giriş yapabileceğini belirtse de, bunun yakın zamanda olmayacağı kesin. Bu süreçte ise şirketin Bravia 8 II markası altında satılan 4K çözünürlüğe sahip üst düzey QD-OLED panellere odaklanması bekleniyor.
Hatırlamak adına 8K çözünürlük, tam 7680x4320 piksel sunuyor. Bu, 4K'ya göre iki kat, 1440p'ye göre üç kat ve 1080p'ye göre dört kat daha fazla piksel demek. Günümüzde ise, güncel PC'ler ve PlayStation 5 Pro, HDMI 2.1 üzerinden 8K video çıkışı sunabiliyor. Ancak bu destek bile 8K içerik talebinde bir kırılma yaratmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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