Huawei, yapay zekalı akıllı televizyonunu tanıttı

Huawei Vision Smart Screen 5 SE özellikleri ile neler sunuyor?
Vision Smart Screen 5 SE, yüksek mukavemetli tek parça metal gövdeye sahip ve %98 ekran-gövde oranına ulaşarak neredeyse çerçevesiz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca, daha iyi parlaklık yönetimi ve renk tutarlılığı sağlayan üst sınıf yerel karartma algoritmalarıyla geliyor. TV, f/2.0 diyafram açıklığına sahip yeni nesil HD AI kamerayla donatılmış. Kamera, görüntülü görüşme, uzaktan ev takibi, duruş algılama ve hareket tabanlı oyun için yapay zeka destekli vücut hareketi tanımayı destekliyor. Huawei'nin HarmonyOS üzerinde çalışıyor. Bu işletim sistemi, film ve TV dizileri için hızlı yapay zeka tabanlı arama, etkileşimli eğitim uygulamaları, karaoke modları ve çeşitli arka planlar sunuyor.
Vision Smart Screen 5 SE, kullanıcıların ilgili uygulamaları açmalarına gerek kalmadan Tencent Video, Bilibili, Youku ve iQIYI gibi popüler platformlardaki içerikleri yansıtmasını sağlayan 4K Super Casting ve Tap-to-Cast'i destekliyor. HDMI 2.1 girişlerini destekliyor ve gelişmiş çoklu görev performansı için 4 GB RAM'e eşdeğer Huawei'nin HyperHold bellek genişletme teknolojisiyle geliyor. Ses cephesinde, daha büyük modellerde 2.1 kanallı ses sistemi mevcut. Huawei, ses optimizasyon teknolojisi sayesinde gelişmiş vokal netliğiyle basların 65 Hz'e kadar uzanabildiğini iddia ediyor. Daha sürükleyici dinleme deneyimi sunmak için sanal surround ses genişletme de destekleniyor.
Huawei Vision Smart Screen 5 SE fiyatı ne kadar?
Huawei Vision Smart Screen 5 SE, Çin’de 364 dolardan başlayan fiyatla satışa sunuldu. Ekran boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:
- Vision Smart TV 5 SE (55 inç): 364 dolar
- Vision Smart TV 5 SE (65 inç): 420 dolar
- Vision Smart TV 5 SE (75 inç): 560 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.