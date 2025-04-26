Huawei, yapay zekalı akıllı televizyonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Huawei, Smart TV serisine yeni bir model ekledi: Vision Smart Screen 5 SE. Huawei’nin yeni akıllı televizyonu, 55 inç, 65 inç ve 75 inç boyut seçeneğiyle geliyor ve premium MiniLED ekran teknolojisi, Huawei’nin HarmonyOS akıllı platformu, yapay zeka destekli özelliklerle geliyor.

Huawei Smart Glasses 2 akıllı gözlük tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Huawei Vision Smart Screen 5 SE özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Vision Smart Screen 5 SE, 240 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, 125.000:1'lik dinamik kontrast oranı sağlayan 4K Ultra HD MiniLED panele sahip. Televizyon, Huawei’nin kendi geliştirdiği Honghu işlemcisini içeriyor. Bu işlemci, TV’yi 20 bit hassas ışık kontrolü, MEMC hareket telafisi, gelişmiş HDR ve SR süper çözünürlük teknolojisiyle birleştirilmiş çift gürültü azaltma ile donatıyor. Ayrıca BT.709 renk gamının %130'unu kapsıyor.

Vision Smart Screen 5 SE, yüksek mukavemetli tek parça metal gövdeye sahip ve %98 ekran-gövde oranına ulaşarak neredeyse çerçevesiz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca, daha iyi parlaklık yönetimi ve renk tutarlılığı sağlayan üst sınıf yerel karartma algoritmalarıyla geliyor. TV, f/2.0 diyafram açıklığına sahip yeni nesil HD AI kamerayla donatılmış. Kamera, görüntülü görüşme, uzaktan ev takibi, duruş algılama ve hareket tabanlı oyun için yapay zeka destekli vücut hareketi tanımayı destekliyor. Huawei'nin HarmonyOS üzerinde çalışıyor. Bu işletim sistemi, film ve TV dizileri için hızlı yapay zeka tabanlı arama, etkileşimli eğitim uygulamaları, karaoke modları ve çeşitli arka planlar sunuyor.

Vision Smart Screen 5 SE, kullanıcıların ilgili uygulamaları açmalarına gerek kalmadan Tencent Video, Bilibili, Youku ve iQIYI gibi popüler platformlardaki içerikleri yansıtmasını sağlayan 4K Super Casting ve Tap-to-Cast'i destekliyor. HDMI 2.1 girişlerini destekliyor ve gelişmiş çoklu görev performansı için 4 GB RAM'e eşdeğer Huawei'nin HyperHold bellek genişletme teknolojisiyle geliyor. Ses cephesinde, daha büyük modellerde 2.1 kanallı ses sistemi mevcut. Huawei, ses optimizasyon teknolojisi sayesinde gelişmiş vokal netliğiyle basların 65 Hz'e kadar uzanabildiğini iddia ediyor. Daha sürükleyici dinleme deneyimi sunmak için sanal surround ses genişletme de destekleniyor.

Huawei Vision Smart Screen 5 SE fiyatı ne kadar?

Huawei Vision Smart Screen 5 SE, Çin’de 364 dolardan başlayan fiyatla satışa sunuldu. Ekran boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:

Vision Smart TV 5 SE (55 inç): 364 dolar

Vision Smart TV 5 SE (65 inç): 420 dolar

Vision Smart TV 5 SE (75 inç): 560 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Huawei Vision Smart Screen 5 SE tanıtıldı: İşte özellikleri