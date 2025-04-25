TCL’nin yeni televizyon serisi görüntü ve ses kalitesine odaklanıyor

TCL, akıllı televizyon pazarında dikkat çeken yeni serisi T6C-UK ile kullanıcıların karşısına çıktı. 43 inçten başlayıp 85 inçe kadar uzanan ekran seçenekleriyle sunulan bu modeller, görüntü kalitesinden kullanım kolaylığına kadar birçok alanda iddialı.

QLED panele sahip olan T6C-UK serisi, 4K HDR Pro ve Quantum Dot teknolojisiyle donatılmış. Dolby Vision ve HDR10+ desteği sayesinde görüntüler daha canlı, kontrastlar daha derin. Ayrıca geniş açılarda bile net görüntü sunan HVA panel teknolojisi tercih edilmiş. Özellikle 55 inç ve üzerindeki modellerde yer alan 120Hz oyun modu, HDMI 2.1 ve düşük gecikme özelliğiyle birlikte oyunseverler için performans odaklı bir deneyim sunuyor.

Cihazlar, kutudan çıktığı anda Fire TV işletim sistemiyle geliyor. Netflix, Prime Video, Disney+ ve benzeri uygulamalara tek tuşla erişmek mümkün. Alexa destekli kumanda sayesinde sesle arama yapılıyor, uygulamalar açılıyor ya da akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor.

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Bu seriyi diğerlerinden ayıran noktalardan biri ise “Freely” adlı platform. Anten ya da uydu bağlantısına ihtiyaç duymadan canlı TV izleme imkânı sunan bu özellik, özellikle kabloyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

Tüm modellerde Dolby Atmos desteği bulunuyor. En büyük model olan 85 inçlik versiyon ise entegre 2.1 kanallı Onkyo ses sistemi ve subwoofer ile sinema havasını evin içine taşıyor. TCL T6C-UK serisi çok yakında satışta olacak. Fiyatlar ekran boyutuna göre değişiyor: 43 inç modeli yaklaşık 430 dolar, 85 inçlik amiral gemisi ise 1.350 dolar civarında olacak.

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TCL’nin yeni televizyonları görüntü ve ses kalitesine odaklanıyor