Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Ofisimizi VR gözlükle gezin | DH ofisi 3 boyutlu olarak bilgisayarınızda!

1 yıl
4,9b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dream Reality VR Türkiye'nin katkıları ile hazırladığımız VR ofis deneyimimiz sizlerle. Eğer Donanım Haber'in çalışma ortamını merak ediyorsanız; PC, cep telefonu ve tablet ile gezebilirsiniz.
Donanım Haber ofisini gezmek için İstanbul'a gelmenize gerek yok. Oturduğunuz yerde PC, cep telefonu, tablet veya sanal gerçeklik kaskınız ile ofisimizi içindeymiş gibi gezebilir, çalışma ortamımızı görebilirsiniz.
Gezintiyi başlatmak için tıklayınız: https://goo.gl/1nvrqa
Konu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız:  https://goo.gl/tLT7BF

https://goo.gl/tLT7BF
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nefendim 1 yıl en beğenilen
Boş duvarlara reklam tabelaları yerleştirip açsaydınız ofisi...
2 Yanıt Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 1 yıl nefendim
nefendim
Boş duvarlara reklam tabelaları yerleştirip açsaydınız ofisi...

Aklımıza gelmedi değil
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULTILIX 1 yıl
Sunucu Odasını buldum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adilazimdegilx 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Citizen kodla çökertemediği zamanlarda çekiçle forumu çökertiyor heralde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1982-utkan 1 yıl
İnternet cafe gibi her yer Pc o ne la
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inifiesta 1 yıl
Sıcak fırsatlar, A101 BİM

Axen marka tvler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl inifiesta
DH Lawrence
Sıcak fırsatlar, A101 BİM

Axen marka tvler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


DH yazılımcıları da ölücü hocam
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 1 yıl
Ofiste neden fazladan ryzen var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 1 yıl
bu ne ya her şey her yerde
azcık düzenli olsun ofisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
Adamın biride reklam almışsınız ha yazıklar olsun demiş :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_CeKoCu_ 1 yıl
bazı arkadaşlar :D girişte yok ortaya gelince bir anda gelmiş arkasına geçince dönüp bakıyorum kaçmış xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 1 yıl
Gün bey 18,5 inç monitör kullanmıyor değil mi, çok pis kınarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 1 yıl
Öncelikle elinize emeğinize sağlık yalnız bu vatandaşın yanındaki çekiç çirkin bir görüntü oluşturmuş böyle bir çekimde "unutulmuş" olacağına ihtimal vermek istiyorum ancak yinede o vatandaş her kimse çekime rağmen oradan almamışsa çok ergence bir davranış olarak addediyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 1 yıl khaos
Meşhur citizen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanıncipsi 1 yıl
Mesut bey masanızın üstünde duran mavi-siyah kulaklığın markası ne
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 1 yıl hanıncipsi
hanıncipsi
Mesut bey masanızın üstünde duran mavi-siyah kulaklığın markası ne

🍏
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
58:30
2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi
15,1b izlenme · 9 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,3b izlenme · 17 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
07:32
DJI Spark Türkiye lansmanı ve fiyatı
19,4b izlenme · 2 yıl
56:13
2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası
11,8b izlenme · 9 ay
18:48
Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası
11,4b izlenme · 8 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,4b izlenme · 1 gün
13:49
2si1 | PUBG nasıl oynanmaz
7,1b izlenme · 6 ay
26:35
Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız?
18,8b izlenme · 10 ay
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
10b izlenme · 8 ay
10:00
2si1 | PUBG'de kim daha iyi?
7,3b izlenme · 7 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2,1b izlenme · 1 gün
19:51
Kripto paralar dibi gördü mü? Kripto Para Günlüğü
14,9b izlenme · 8 ay
01:05:10
2si1 | Yasaklı siteye girene hapis cezası
20,1b izlenme · 9 ay
29:45
2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı
14,3b izlenme · 2 yıl
50:32
2si1 | Sorun yok sakin!
10,9b izlenme · 10 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim