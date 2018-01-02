Ofisimizi VR gözlükle gezin | DH ofisi 3 boyutlu olarak bilgisayarınızda!

Dream Reality VR Türkiye'nin katkıları ile hazırladığımız VR ofis deneyimimiz sizlerle. Eğer Donanım Haber'in çalışma ortamını merak ediyorsanız; PC, cep telefonu ve tablet ile gezebilirsiniz.

Donanım Haber ofisini gezmek için İstanbul'a gelmenize gerek yok. Oturduğunuz yerde PC, cep telefonu, tablet veya sanal gerçeklik kaskınız ile ofisimizi içindeymiş gibi gezebilir, çalışma ortamımızı görebilirsiniz.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız: https://goo.gl/tLT7BF

https://goo.gl/tLT7BF