Su ve basınçla 26 dolara karbon yakalama devrimi

Tam Boyutta Gör Yeni geliştirilen basınca dayalı bir karbon yakalama sistemi, yalnızca su ve fiziksel çözelme prensibini kullanarak baca gazındaki karbon emisyonunun yüzde 99’unu toplamayı başarıyor. Araştırmacılar, sıradan bir gazlı içeceğin köpürme etkisinden ilham alan bu yöntemin karbon yakalama maliyetlerini ton başına 26 dolara kadar düşürdüğünü belirtiyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Mark Holtzapple ve ExcelThermic Enterprises’tan Jonathan Feinstein tarafından geliştirilen ve “Pressure Induced Carbon Capture (PICC)” olarak adlandırılan sistem, tamamen basınç farkına dayalı bir çalışma mantığına sahip. Yüksek basınç altında karbondioksitin su içinde çözünmesi, basınç düşünce tekrar dışarı “köpürerek” çıkması prensibine dayanıyor.

Yeni yöntem basınca dayanıyor

Araştırmacılar teknoloji için patent başvurularını tamamlarken yeni yöntemin enerji santrallerinden çelik üretimine, çimento fırınlarından hidrojen tesislerine kadar geniş bir endüstriyel alanda uygulanabileceğini vurguluyor. Araştırmacılar, küresel ölçekte fosil yakıt kullanımının sürdüğü bir dönemde, çözümün basitliği sayesinde önemli bir mali engeli ortadan kaldırdıklarını söylüyor.

Kimyasal aminler kullanan geleneksel karbon yakalama sistemleri hem pahalı hem de yüksek sıcaklıklı egzoz akımlarında hızla bozunuyor. Ayrıca bu yöntemler çoğunlukla yüzde 90 verimlilik sınırını aşamıyor. PICC modeli ise kimyasal bağlara ihtiyaç duymadığı için bu kısıtlar tamamen ortadan kalkıyor. Suya çözünen karbondioksit, düşük basınç ortamına geçtiğinde kolayca serbest kalıyor.

Sistemin çalışması için baca gazı önce soğutulup sıkıştırılıyor ve ardından bir emilim kolonuna gönderiliyor. Kolonun üst kısmından verilen soğuk su aşağı doğru akarken, yüksek basınçtaki gaz yukarı doğru yükseliyor. Bu karşı akışlı hareket, karbondioksitin suya maksimum temasla çözünmesini sağlıyor. Kolonun tepesine ulaşan neredeyse arıtılmış gaz ise atmosfere salınıyor. CO₂ ile doygun hale gelen su, daha düşük basınçlı kaplara geçtikçe çözünmüş gazı kabarcıklar halinde bırakıyor ve bu gaz daha sonra yeraltı oluşumlarında kalıcı olarak depolama için sıkıştırılabiliyor.

Ciddi maliyet avantajı var

Tam Boyutta Gör Ekonomik modeller PICC yönteminin karbondioksitin yüzde 99’unu yakalayıp sıkıştırmayı ton başına 26 dolar maliyetle gerçekleştirebildiğini gösteriyor. Sisteme az miktarda kireç eklenmesi durumunda verimlilik yüzde 100’e çıkıyor ve toplam maliyet 28 doların altında kalıyor. Bu ekleme aynı zamanda gelen hava akımındaki karbondioksiti de uzaklaştırmayı mümkün kılıyor.

Doğrudan karbon yakalama (DAC) yönteminde ise ton başına maliyetler 500 ila 1000 doları bulabiliyor. Geleneksel yöntemlerde de maliyetler 50 ila 100 dolar arasında değişiyor.

Araştırmacılar teknolojinin hem fosil yakıt kullanımını karbon eklemeden sürdürmeyi hem de biyokütleyle birlikte kullanıldığında atmosfere salınan karbondioksiti net olarak azaltmayı sağlayabileceğini belirtiyor.

