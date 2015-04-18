Oldukça etkili kumlama giderme için hazırlanan Noiseless kullanıma sunuldu

Mac sistemler için hazırladığı gelişmiş fotoğraf düzenleme uygulamaları ile tanıdığımız firmalardan Macphun, ileri düzey kumlama giderme vaat eden yeni uygulaması Noiseless'ı resmi olarak kullanıma sundu.

OSX 10.8 ve sonrası Mac bilgisayarlar ile çalışma göstererek yüksek ISO değerlerinde fotoğraflar üzerinde oluşan istenmeyen kumlamayı (Noise) giderme noktasında görev yapan Macphun Noiseless, içerisine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri üzerinden hangi makine ile çekildiği algılayabiliyor ve buna göre ayarlamalar yaparak birçok detay ile ilgilenmek zorunda kalmadan oldukça iyi sonuçlar sağlayabiliyor. Hazır kumlama temizleme seçenekleri yanında profesyonel kullanıcılara ince ayarlar da sunan uygulama, detayları koruma noktasında da tatmin edici sonuçlar sağlayabiliyor.

Macphun Noiseless, 37,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id969978718?mt=12