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Oldukça etkili kumlama giderme için hazırlanan Noiseless kullanıma sunuldu

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oldukça etkili kumlama giderme için hazırlanan Noiseless kullanıma sunuldu
 
Mac sistemler için hazırladığı gelişmiş fotoğraf düzenleme uygulamaları ile tanıdığımız firmalardan Macphun, ileri düzey kumlama giderme vaat eden yeni uygulaması Noiseless'ı resmi olarak kullanıma sundu.
OSX 10.8 ve sonrası Mac bilgisayarlar ile çalışma göstererek yüksek ISO değerlerinde fotoğraflar üzerinde oluşan istenmeyen kumlamayı (Noise) giderme noktasında görev yapan Macphun Noiseless, içerisine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri üzerinden hangi makine ile çekildiği algılayabiliyor ve buna göre ayarlamalar yaparak birçok detay ile ilgilenmek zorunda kalmadan oldukça iyi sonuçlar sağlayabiliyor. Hazır kumlama temizleme seçenekleri yanında profesyonel kullanıcılara ince ayarlar da sunan uygulama, detayları koruma noktasında da tatmin edici sonuçlar sağlayabiliyor.
Macphun Noiseless, 37,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id969978718?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 2 yıl
windows için böyle bir program var mı kaliteli?
iso 6400 raw foto var elimde baya
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Father Torque 2 yıl olağan_şüpheli
DxO Optics Pro 9 Pro'nun Prime özelliği bugüne kadar gördüğüm en iyi kumlanma giderici. Arada bir ücretsiz lisans dağıtıyorlar, çıkınca kaçırma derim.
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
Başlık devrik olmuş gibi."Kumlama giderme için hazırlanan oldukça etkili Noiseless kullanıma sunuldu" olsa daha düzgün olabilir.
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shadowtr 4 yıl E30a Biner Yan Yan Gider
Aynen... Bir de kumlama kelimesi çok saçma... Kumlanma dese yine eyvallah. Resimdeki gürültüden bahsediliyor ancak "kumlama" kelimesi zorlama bir çeviri.
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0MG90 4 yıl
PC içinde lazım
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shadowtr 4 yıl
Başlık baya zorlama olmuş. Orjinalinden çevirmeye bu kadar uğraşmasanız da olur...
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Umutcan 4 yıl 0MG90
0MG90

PC içinde lazım

Pc için benzeri neat image var, photoshop plugini vs. de var. Oldukça başarılı, ben yıllardır kullanıyorum.

neatimage.com/...
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