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Olie ile lambalara komut verme dönemi başlıyor

Dijital asistanlar hayatımızın her alanına girmeye kararlı. Artık lambalarla sohbet edebilir hale geldik. Sık sık kullandığımız “Duvara mı konuşuyorum” deyimi gerçek olmak üzere.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Dijital asistanların üçüncü taraf kullanımına açılması ile birlikte birbirinden farklı ürünlere komut vermeye başladı. Hoparlör, buzdolabı, televizyon derken şimdi de lambalar ile konuşma devri başladı.

Lambalarla sohbet

Olie adı verilen akıllı lamba tercihe bağlı olarak Google Assistant veya Alexa dijital asistanı ile gelecek. İnternete bağlı olan cihaz 4 mikrofonlu sistemi ile kullanıcısının komutlarını algılayarak taleplerini yerine getirecek. Ayrıca soru türüne göre kullanıcısına cevap da verecek. Yani bir nevi sohbet başlamış olacak.

Kullanıcılar üst kısımdaki dokunmatik alan yoluyla veya doğrudan komut vererek dijital asistanı harekete geçirebiliyor. Işık da yine bu alandan kontrol ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi"

Misfit Shine giyilebilir cihazının tasarımcılarının imzasını taşıyan Olie oldukça şık bir görünüme sahip. İster masaüstünde isterseniz de uzun standı sayesinde oda içerisinde kullanılabiliyor. LED lambası ise hem nokta hem de alan aydınlatması yapabiliyor.

Diğer taraftan lamba içerisine bir de kablosuz şarj plakası entegre edilmiş. Qi standardı uyumlu telefonunuzu yanına koyduğunuz zaman kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor.

Indiegogo üzerinde destek arayan Olie, 3 farklı versiyona sahip. Sadece dijital asistan barındıran versiyon, sadece kablosuz şarjlı versiyon veya her ikisini barındıran versiyon. Sadece dijital asistan versiyonu için 89$ isteniyor. Sadece kablosuz şarj 64$. İkisi bir arada ise yine 89$ olarak belirlenmiş. Gerekli bağış miktarını şimdiden geçen lamba Haziran ayında piyasaya sürülecek.

 

https://www.indiegogo.com/projects/olie-intelligent-lighting-collection#/ Yorum Yaz
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Müştemilat Bey 1 yıl
Ailenin evlatlarından daha cok soz dinleyecegi kesin :D
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HesapsızKitapsız 1 yıl
" İnternete bağlı olan cihaz " Neden?
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Kenan Memedov 1 yıl
Elimle açıp kapatmak varken neden buna ekstra ücret ödeyeyim?
Şu nesnelerin interneti kadar tehlikeli birşey yok.
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sniper23 1 yıl Kenan Memedov
Kenan Memedov

Elimle açıp kapatmak varken neden buna ekstra ücret ödeyeyim?

Şu nesnelerin interneti kadar tehlikeli birşey yok.

Burada büyük bir altın madeni var. Amaç, milletin bilgeleri toplayıp satmak, yoksa pek bir işe yaradığı yok.
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BatuhanXxX 1 yıl
Hiç etkilemedim
Boston Dinamics Papaz erdiğini imam eriğine çeviren Türk Mucitleri örnek almalı.
Ümmet is coming.
Selam ve Dua ile.
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