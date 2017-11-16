Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi

Çektiğiniz fotoğrafı anında kâğıda basan fotoğraf makineleri halen daha belirli bir kesimin ilgisini çekiyor. Motorola da Moto Z serisi için Polaroid Insta-Share Printer aksesuarını satışa sundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motorola’nın Moto Z serisi ile birlikte kullanıma sunduğu modüler aksesuar bağlantısı Moto Mod, ilginç üyeler kazanmaya devam ediyor. Artık kullanıcıların çektikleri fotoğrafları anında kâğıda basmaları mümkün.

Anında baskı

Polaroid Insta-Share Printer adındaki Moto Mod, telefonun arkasına monte ediliyor ve çalışmaya başlıyor. Çektiğiniz fotoğrafları 5cmx7.5cm boyutunda kağıtlara basabiliyorsunuz. Cihaz kristalleri ısıtarak fotoğrafı basan ve mürekkep gerektirmeyen ZINK teknolojisi kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı"

Kullanıcılar fotoğrafları bastıktan sonra arka kısmındaki yapışkanı çıkartarak istediği yere yapıştırabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Google Fotoğraflar üzerinden de fotoğraf basılabiliyor.

Cihazın bataryası 20 basıma kadar idare edebiliyor. USB Tip-C girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Tepsisinde tek seferde 10 adet kağıt bulundurabiliyor. Elbette ZINK fotoğraf kağıtlarını özel olarak temin etmeniz gerekiyor. Aksesuarın fiyatı 199$ olarak açıklandı. 

 

https://www.motorola.com/us/products/moto-mods/polaroid-insta-share-printer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huhuq 1 yıl
mod güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saMetallica 2 yıl
printer da projeksiyon da çok iyi moto modlar bence.
hayalim ilk batarya modu sonra da projeksiyon moduydu. şimdi bir de printer moto modu girdi listeme.
yabancı sitelerdeki black fridayden pek hayır yok bu yıl iyice, dolar kuru yükseldi. 285 euro amazon.de de projeksiyon modu Türkiye fiyatını geçkin şuanda. çok sağlam indirim gelirse düşünülebilir anca. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 2 yıl
moto z ye sahibim. aslında bu mod olayı çok iyi ama ismi motorola olduğu için kaybediyor. bunu samsung yapsaydı çok daha fazla satardı.
batarya konusunda dediğiniz gibi kalın aynı donanımlı var ama ülkemizde satılmıyor. diğer kalın olan model donanım olarak geride.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 2 yıl
Moto zye ince olsun diye 2600mah batarya koymuslar yav kardesim modlar zaten 7 24 takili durmayacak ki yap sunu 7 8 mm koy 3500mah
Birde kronik sorunlari var yoksa 1700e rakipsiz aslinda
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PyRRhiC 2 yıl hamza5806
Kronik sorunları olarak ne kastettiniz mesela ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bak bu güzel olmuş ya ,beğendim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 2 yıl
Projeksiyondan daha hayırlı bir mod olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1783 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
motorola, moto z ve
5 etiket daha moto z2 polaroid insta share moto mod Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hyundai, SK Telecom ve Hanwha yapay zeka için 45 milyon dolar fon oluşturuyor 2 yıl Black Friday 2016 araştırması 2 yıl Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 2 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 2 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 2 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 2 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 2 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 2 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 2 yıl Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) 2 yıl Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 2 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 2 yıl Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor 2 yıl iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 2 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 2 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 2 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 2 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 2 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi Sonraki Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası 2 yıl Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano 2 yıl 11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz" 2 yıl Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı 2 yıl Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu 2 yıl Kripto para birimi Dash 12 saatte yüzde 50'nin üstünde değer kazandı 2 yıl Bill Gates geleceğin toplumunu oluşturmak için kolları sıvadı 2 yıl Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı 2 yıl Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor 2 yıl Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi" 2 yıl İngiliz finans devi: Bitcoin'i yatırım aracı olarak kullanabiliriz 2 yıl Yapay zeka insanların işini ''beklenenden daha erken'' devralabilir 2 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi ''dünyanın ilk akıllı hapını'' onayladı 2 yıl Uçaklarda yeni dönem: Hava polisi tasarısı kabul edildi 2 yıl Linksys mesafe arttırıcı, ölü WiFi noktalarını en aza indiriyor 2 yıl Nike’dan sınırlı sayıda LTE destekli Midnight Fog Apple Watch Series 3 2 yıl 15K RPM hard diskler yolun sonuna geldi 2 yıl Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi] 2 yıl Face ID sistemi çocuklara karşı çaresiz 2 yıl SpaceX, yarın gizli bir göreve çıkıyor "Detaylarını kimse bilmiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim