Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi

Motorola’nın Moto Z serisi ile birlikte kullanıma sunduğu modüler aksesuar bağlantısı Moto Mod, ilginç üyeler kazanmaya devam ediyor. Artık kullanıcıların çektikleri fotoğrafları anında kâğıda basmaları mümkün.

Anında baskı

Polaroid Insta-Share Printer adındaki Moto Mod, telefonun arkasına monte ediliyor ve çalışmaya başlıyor. Çektiğiniz fotoğrafları 5cmx7.5cm boyutunda kağıtlara basabiliyorsunuz. Cihaz kristalleri ısıtarak fotoğrafı basan ve mürekkep gerektirmeyen ZINK teknolojisi kullanıyor.

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Kullanıcılar fotoğrafları bastıktan sonra arka kısmındaki yapışkanı çıkartarak istediği yere yapıştırabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Google Fotoğraflar üzerinden de fotoğraf basılabiliyor.

Cihazın bataryası 20 basıma kadar idare edebiliyor. USB Tip-C girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Tepsisinde tek seferde 10 adet kağıt bulundurabiliyor. Elbette ZINK fotoğraf kağıtlarını özel olarak temin etmeniz gerekiyor. Aksesuarın fiyatı 199$ olarak açıklandı.