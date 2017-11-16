Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi

Motorola’nın Moto Z serisi ile birlikte kullanıma sunduğu modüler aksesuar bağlantısı Moto Mod, ilginç üyeler kazanmaya devam ediyor. Artık kullanıcıların çektikleri fotoğrafları anında kâğıda basmaları mümkün.
Anında baskı
Polaroid Insta-Share Printer adındaki Moto Mod, telefonun arkasına monte ediliyor ve çalışmaya başlıyor. Çektiğiniz fotoğrafları 5cmx7.5cm boyutunda kağıtlara basabiliyorsunuz. Cihaz kristalleri ısıtarak fotoğrafı basan ve mürekkep gerektirmeyen ZINK teknolojisi kullanıyor.Ayrıca Bkz. "Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı"
Kullanıcılar fotoğrafları bastıktan sonra arka kısmındaki yapışkanı çıkartarak istediği yere yapıştırabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Google Fotoğraflar üzerinden de fotoğraf basılabiliyor.
Cihazın bataryası 20 basıma kadar idare edebiliyor. USB Tip-C girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Tepsisinde tek seferde 10 adet kağıt bulundurabiliyor. Elbette ZINK fotoğraf kağıtlarını özel olarak temin etmeniz gerekiyor. Aksesuarın fiyatı 199$ olarak açıklandı.
https://www.motorola.com/us/products/moto-mods/polaroid-insta-share-printer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hayalim ilk batarya modu sonra da projeksiyon moduydu. şimdi bir de printer moto modu girdi listeme.
yabancı sitelerdeki black fridayden pek hayır yok bu yıl iyice, dolar kuru yükseldi. 285 euro amazon.de de projeksiyon modu Türkiye fiyatını geçkin şuanda. çok sağlam indirim gelirse düşünülebilir anca. :(
batarya konusunda dediğiniz gibi kalın aynı donanımlı var ama ülkemizde satılmıyor. diğer kalın olan model donanım olarak geride.
Birde kronik sorunlari var yoksa 1700e rakipsiz aslinda