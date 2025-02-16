Xiaomi ultra ince akıllı buzdolabını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Gündelik yaşama yönelik sayısız ürün tasarlayan Xiaomi, bu kez şaşırtıcı bir tasarım ile geliyor. Mijia Refrigerator Pro akıllı buzdolabı, ultra ince gövdesi ile mutfak dekorasyonunda önemli bir fark yaratıyor.

Mijia Refrigerator Pro özellikleri ve fiyatı

Mijia Refrigerator Pro Dual-System 508L gibi oldukça uzun bir adı olan buzdolabı, inceliğe önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 60cm derinliği ile ince mutfak kabinlerine sığabiliyor. Desenli çelik panel ise kirlere ve lekelere karşı dayanıklılık sunuyor.

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Toplam kapasitesi 508 litre olan buzdolabı, Fransız tarzında 16 bölüme sahip. Her bölüm farklı tür yiyecek ve içecek için optimize edilmiş. Dolap kısmı gıdaları 1 haftaya kadar taze tutabiliyor. Dondurucu kısmı ise -30 dereceye kadar soğutarak şoklama yapabiliyor. Firma dolap ve buzluk için iki farklı soğutma sistemi kullanmış.

İyon tabanlı arıtma sistemi aktif olarak bakterileri yok ediyor, pestisit ve etilen gibi zararlıları da nötralize ediyor. Dondurucu kısmında da sterilizasyon için gümüş-iyon antibakteriyel modül yer alıyor. 35 desibel gürültü üreten buzdolabı 10 yıl kompresör garantisi de sunuyor. 620$ fiyat etiketi olan ürün devlet desteği ile 496$ karşılığında alınabiliyor.

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