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Olimpik start tabancası da teknolojiye uydu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
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24
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle koşu, yüzme gibi müsabakalarda kullanılan başlatma tabancası, şu anki olimpiyatlarda yerini teknolojik halefine bıraktı.

Saniyenin yüzde birinin bile önemli olduğu yarışlarda, klasik tabanca kullanıldığında, sesin iletiminde meydana gelen gecikme nedeniyle, başlangıç sesi aynı anda tüm atletlere ulaşamayabiliyordu. Milisaniyelik de olsa bu aksaklığı gidermek için Olimpiyat komitesi önemli bir yenilik yaptı.

Bu olimpiyatlarda Omega tarafından tasarlanan elektronik bir tabanca kullanılıyor. Herhangi bir ses çıkarmayan bu tabanca, tetik çekildiğinde atletlerin arkasında bulunan hoparlörlere patlama sesini iletiyor. Böylece en uzak kulvardaki atlet de aynı anda patlama sesini duyabiliyor.

Tabanca daha sade ve estetik bir görünüm arzediyor. Elektronik tabancaya bundan sonraki olimpiyatlarda da yer verilecek.

http://www.psfk.com/2012/08/silent-track-and-field-pistol.html Yorum Yaz
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fuckulteli 7 yıl en beğenilen
tetik çekildiğinde atletlerin arkasında bulunan mikrofonlara patlama sesini iletiyor.

Hoparlör olmasın o, bir yanlışlık olmasın?!
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lyridder 7 yıl
Omega reklam yapma! çok pahalısın...
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CaSsErDoDo 7 yıl
adamlar neleri düşünmüş neler geliştirmiş bizse hala saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz
2 Yanıt Yanıtla +1
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Cumadangeldim 7 yıl CaSsErDoDo
CaSsErDoDo

adamlar neleri düşünmüş neler geliştirmiş bizse hala saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz

Biz hala...
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Amedra 7 yıl CaSsErDoDo
CaSsErDoDo

adamlar neleri düşünmüş neler geliştirmiş bizse hala saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz

Aynen
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darkaura 7 yıl
V4LKyR
Bence tabancayı ateşledikten sonra sinyal ilk olarak bir MUXa gidiyor ve MUXun çıkışları bütün hoparlörlere aynı uzaklıkta (kabloların uzunluklarının yoctometre mertebesinde eşit olduğu biliniyor) Dolayısıyla, herhangi bir gecikme olmuyor. Tabi kabloların süper iletken ve içerisindeki süper iletken materyalin her bir atomların dizilişlerinin 100% özdeş olması gerekmekte. Böylece elektrik sinyali ilerlerken elektronların drift hareketleri tamamen senkron olmalı. İşte o zaman bir Planck süresinden de daha kısa sürede bir gecikme yaşanabilir belki, fakat bu zaten ihmal edilmelidir. Öte yandan, atletteki aksonların, dentritlerin ve sinapsların impuls iletim hızı ve değerlendirilmesi, bu sürenin 10^30 katından daha uzun bir sürede gerçekleştiği için, bu kadar teknik donanıma gerek yoktur. Haberde kullanılan sistem bu duruma gayet uygun ve en optimum maliyetli bir çözümdür.

fizik dersleri beyni sulandirmis belli. fazla kafaya takma. insan sinir sisteminde sinyaller asa yukari ses hizinda ilerler. yani milisaniyenin altinda farklara hicbir insan beyninin islem yapip tepki vermesi mumkun degil.
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Genç Düşünür 7 yıl
Güzel bir gelişme olmuş.
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berkerden 7 yıl
V4LKyR
Bence tabancayı ateşledikten sonra sinyal ilk olarak bir MUXa gidiyor ve MUXun çıkışları bütün hoparlörlere aynı uzaklıkta (kabloların uzunluklarının yoctometre mertebesinde eşit olduğu biliniyor) Dolayısıyla, herhangi bir gecikme olmuyor. Tabi kabloların süper iletken ve içerisindeki süper iletken materyalin her bir atomların dizilişlerinin 100% özdeş olması gerekmekte. Böylece elektrik sinyali ilerlerken elektronların drift hareketleri tamamen senkron olmalı. İşte o zaman bir Planck süresinden de daha kısa sürede bir gecikme yaşanabilir belki, fakat bu zaten ihmal edilmelidir. Öte yandan, atletteki aksonların, dentritlerin ve sinapsların impuls iletim hızı ve değerlendirilmesi, bu sürenin 10^30 katından daha uzun bir sürede gerçekleştiği için, bu kadar teknik donanıma gerek yoktur. Haberde kullanılan sistem bu duruma gayet uygun ve en optimum maliyetli bir çözümdür.

Tatmin olduk üstad :D
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Virinom 7 yıl
Yapmayın allah aşkına ya atletler arasında 1'Er metre mesafe oraki sesin gecikmesinden ne olacak
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GoldPunch 7 yıl Virinom
Virinom

Yapmayın allah aşkına ya atletler arasında 1'Er metre mesafe oraki sesin gecikmesinden ne olacak

Öyle deme farkediyor, önemli olan koşu bittikten sonraki sonuçlar. Salise farklar olabiliyor.
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savasserter 7 yıl
Formula1 deki gibi 5 kırmızı ışık söndükten sonra başlasalar ne olur sanki :-)
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
hii saat mi?
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Patria o Muerte 7 yıl
Güzel fikir.
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V4LKyR 7 yıl
Bence tabancayı ateşledikten sonra sinyal ilk olarak bir MUX'a gidiyor ve MUX'un çıkışları bütün hoparlörlere aynı uzaklıkta (kabloların uzunluklarının yoctometre mertebesinde eşit olduğu biliniyor) Dolayısıyla, herhangi bir gecikme olmuyor. Tabi kabloların süper iletken ve içerisindeki süper iletken materyalin her bir atomların dizilişlerinin 100% özdeş olması gerekmekte. Böylece elektrik sinyali ilerlerken elektronların drift hareketleri tamamen senkron olmalı. İşte o zaman bir Planck süresinden de daha kısa sürede bir gecikme yaşanabilir belki, fakat bu zaten ihmal edilmelidir. Öte yandan, atletteki aksonların, dentritlerin ve sinapsların impuls iletim hızı ve değerlendirilmesi, bu sürenin 10^30 katından daha uzun bir sürede gerçekleştiği için, bu kadar teknik donanıma gerek yoktur. Haberde kullanılan sistem bu duruma gayet uygun ve en optimum maliyetli bir çözümdür.
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marfoglu 7 yıl
Guzel bir gelisme olmus 100 metre kosularda cidden milisaniyeler bile cok onemli bu daha esit bir yon olmus kesinlikle herhalde kablolar arasi gecikmeyede cozum bulmuslardir.
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DH Misafiri 7 yıl
mikrofonlar çalışmaya başlayıp röportaja geçiliyor sonra heralde :) çeviri işini biraz geliştirmeniz lazım donanımhaber
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