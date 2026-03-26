    Meta’da sular durulmuyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılıyor

    Meta, yapay zeka yatırımlarını artırırken yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Kesintiler özellikle zarar eden ve ağırlıklı olarak metaverse’e odaklanan Reality Labs’i hedef aldı.

    Meta’da sular durulmuyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Meta, yeniden yapılanma süreci kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Çok sayıda kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre işten çıkarmalar şirketin farklı birimlerine yayılmış durumda. En dikkat çeken kesintiler ise artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünlerinden sorumlu Reality Labs bölümünde gerçekleşti.

    Meta sözcüsü Tracy Clayton, yapılan değişikliklerin şirketin hedeflerine daha iyi ulaşabilmesi için gerçekleştirilen rutin yeniden yapılandırmaların bir parçası olduğunu belirtti. Clayton, etkilenen çalışanların mümkün olduğunca şirket içinde farklı pozisyonlara yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti ancak işten çıkarılan kişi sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.

    Şirketin 2025 Aralık itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyordu. Yapılan yeni işten çıkarmaların ne kadar büyük olduğu belirsiz ama “yüzlerce” vurgusu bu ayın başlarında iddia edilen yüzde 20’lik kesintiden çok daha küçük.

    Metaverse’e bir neşter daha

    Şirket, adını aldığı “metaverse” vizyonundan kademeli olarak uzaklaşırken kaynaklarını giderek daha fazla yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına kaydırıyor. Bu kapsamda Meta’nın yapay zeka altyapısı için toplamda 135 milyar dolara kadar harcama yapabileceği öngörülüyor. Ayrıca şirket, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı işlemciler için anlaşmalar da yapıyor.

    Öyle ki şirketin 2028 yılına kadar veri merkezlerine 600 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu devasa harcamaların dengelenmesi için iş gücünde küçülmeye gidilmesi kaçınılmaz görünüyor.

    İşten çıkarmaların en yoğun hissedildiği birim olan Reality Labs, Meta’nın son yıllardaki en tartışmalı yatırımlarından biri. Şirket, yalnızca Ocak ayında bu bölümde en az 1.000 çalışanı işten çıkarmış, üç VR stüdyosunu kapatmış ve iş odaklı metaverse platformunu sonlandırmıştı. Ayrıca VR fitness uygulaması Supernatural için yeni içerik üretimi de durdurulmuştu. Bölümün 2021’den bu yana 70 milyar doları aşan zarar ettiği ifade ediliyor. Bu tablo, Meta’nın metaverse yatırımlarının beklenen geri dönüşü sağlayamadığını açık şekilde ortaya koyuyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

