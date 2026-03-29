Dünyada ilk: Bir trende kuantum navigasyon sistemi test edildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İngiltere, ana hat üzerinde çalışan bir trende kuantum navigasyon sistemini test eden dünyadaki ilk ülke oldu. Demiryolu Kuantum Ataletsel Navigasyon Sistemi (RQINS), bu ayın başında Londra ile Welwyn Garden City arasında sefer yapan bir Great Northern treninde denendi. Test, Birleşik Krallık demiryolu ağını denetleyen devlet kurumu Great British Railways (GBR) tarafından yürütüldü.

Kuantum navigasyon nasıl çalışıyor?

Bu yeni sistem, trenin konumunu belirlemek için son derece hassas kuantum sensörlerinden yararlanıyor. Sistem, mutlak sıfıra yakın derecelere kadar soğutulmuş atomları kullanıyor. Yerçekimi, ivme ve dönüşlerdeki değişimler, atomların kuantum durumunda gözlemlenebilir farklar yaratıyor. Bu değişimler lazerlerle sürekli ölçülerek santimetre hassasiyetinde konum bilgisi elde ediliyor.

Sistemin kullanılmasındaki amaç, özellikle tüneller veya yoğun şehir içi alanlar gibi GPS sinyalinin zayıf olduğu yerlerde daha doğru konum tespiti sağlamak ve uydu tabanlı sistemlere olan bağımlılığı azaltmak. Ayrıca bu teknoloji, ray kenarına yerleştirilen sabit konum belirleme sistemlerine alternatif olarak geliştiriliyor. Bu tür altyapılar hem pahalı hem de çevresel etkiler veya arızalara karşı hassas olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Denemede kullanılan ekipman, Govia Thameslink Railway tarafından işletilen bir Great Northern trenine yerleştirildi. Test sırasında, sistemin gerçek bir ulusal demiryolu ağında nasıl performans gösterdiğini anlamak için veri toplandı.

Yetkililere göre bu teknoloji geliştirildiğinde daha düşük maliyetli, daha güvenilir ve daha dayanıklı bir çözüm sunabilir. Ayrıca sistemin, ekipman arızalarını önlemeye yardımcı olacağı, demiryolu güvenilirliğini artıracağı ve yolcuların kesintisiz seyahat etmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

Bu çalışma, daha önce Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Transport for London tarafından yapılan testlerin devamı niteliğinde. Proje, MoniRail liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Projede Imperial College London, Sussex Üniversitesi, Ulusal Fizik Laboratuvarı, PA Consulting ve QinetiQ gibi kurumlar da yer alıyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu sistem, gelecekte daha dayanıklı ve güvenilir bir demiryolu altyapısının önünü açabilir. Bu test ise bu uzun sürecin erken ama önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Dünyada ilk: Bir trende kuantum navigasyon sistemi test edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: