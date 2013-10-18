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Olloclip 4 fonksiyonlu iPhone/iPod touch lens aparatı satışa sunuldu

5 yıl
630
1
14
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Olloclip 4 fonksiyonlu iPhone/iPod touch lens aparatı satışa sunuldu

Kickstarter üzerinde gerekli bağış desteğini toplayarak hayata geçme şansı yakalayan Olloclip 3 fonksiyonlu iPhone lens aksesuarı, daha gelişmiş bir versiyon ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Olloclip 4-IN-1 adlı lens iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPod Touch 4 ve iPod Touch 5 modelleri ile uyumlu. Aksesuar ilk modele bir özellik daha eklemiş ve fonksiyon sayısını 4'e çıkarmış.

Olloclip 4-IN-1 aparatının bir tarafında 180 derecelik görüş açısı sağlayan balık gözü lens ve diğer tarafında iPhone'un normal görüş açısını ikiye katlayan geniş açılı bir lens yer alıyor. Bunların yanında aparatta iki adet de makro lens yer alıyor. 

Bu lenslerden birisi 12mm odak mesafesine sahip ve 15x büyüme oranı sunuyor. Diğeri de 18mm odak mesafesine sahip ve 10x büyütme oranı sunuyor. Bu son saydığımız lens sayesinde Olloclip 4-IN-1 daha parlak ve daha odaklanmış görüntüler sunabiliyor.

Aparat iPhone cihazının Panorama modu ile kullanıldığında dikey ve yatay olarak görüş açısını artırma özelliğine de sahip. Ürün 70$ karşılığında Apple mağazaları başta olmak üzere pek çok perakende mağazasında satışa sunuldu. 

http://www.olloclip.com/4-in-1-iphone-lens/ Yorum Yaz
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Sony Qx serisi cihazlarla bunu karşılaştırmak elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmuş bu telefonun kendi kamera lensinin önüne takılan basit bir lens aparatından ibaret.
Qx serisi ise içinde kendi sensörü hafızası lensi bulunan komple ayrı bir fotoğraf makinesi, sadece vizörünü canlı olarak ve çektiği fotoğrafları kablosuz olarak telefona aktarıyor.
Sony Qx serisi cihazlarla bunu karşılaştırmak elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmuş bu telefonun kendi kamera lensinin önüne takılan basit bir lens aparatı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Akstrev 5 yıl
Bence güven vermiyor. Sonuçta bir kendini tatminden başka bir şey değil.
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matmuhendisi 5 yıl
ktaha
WolftimeTR Sonyninkinden çok daha kullanışlı.
+ları nedir hocam?

her telefona uyumlu
kalitesi karşılaştırılamaz
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Umutcan 5 yıl
Sony Qx serisi cihazlarla bunu karşılaştırmak elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmuş bu telefonun kendi kamera lensinin önüne takılan basit bir lens aparatından ibaret.
Qx serisi ise içinde kendi sensörü hafızası lensi bulunan komple ayrı bir fotoğraf makinesi, sadece vizörünü canlı olarak ve çektiği fotoğrafları kablosuz olarak telefona aktarıyor.
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fukox 5 yıl
İphonedo dan inceleme bekliyoruz
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war3z 5 yıl
Türkiye^ye gönderi yapıyorlarmı acaba ?
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hsynkckygcı 5 yıl
Arkadaşlar bu tarz ve kalitede ürün S3 için var mı ?
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SuperSantorelli 5 yıl
Radius case kullananlar için kullanışlı bir aparat değil..
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onkuba 5 yıl
jelatin düşmanı. Köşelerden kaldırıyor biraz.
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gokceonur 5 yıl onkuba
onkuba
jelatin düşmanı. Köşelerden kaldırıyor biraz.

Aynen hocam ya hayattan soğuyor,

Bu arada makrosunda şöyle bir fotom var alınabilir bence


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Istanbullu Einstein 5 yıl
sony g daha iyi.
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WolftimeTR 5 yıl
Sony'ninkinden çok daha kullanışlı.
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ktaha 5 yıl WolftimeTR
WolftimeTR

Sony'ninkinden çok daha kullanışlı.

+'ları nedir hocam?
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Golden Gate 5 yıl WolftimeTR
WolftimeTR

Sony'ninkinden çok daha kullanışlı.

İkisi bir değil , bunda kalite bekleme , sadece fonksiyonellik katmış .

Sony qx100 ' de ise , 1'' sensör bulunuyor ...
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