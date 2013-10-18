Olloclip 4 fonksiyonlu iPhone/iPod touch lens aparatı satışa sunuldu





Kickstarter üzerinde gerekli bağış desteğini toplayarak hayata geçme şansı yakalayan Olloclip 3 fonksiyonlu iPhone lens aksesuarı, daha gelişmiş bir versiyon ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.





Olloclip 4-IN-1 adlı lens iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPod Touch 4 ve iPod Touch 5 modelleri ile uyumlu. Aksesuar ilk modele bir özellik daha eklemiş ve fonksiyon sayısını 4'e çıkarmış.





Olloclip 4-IN-1 aparatının bir tarafında 180 derecelik görüş açısı sağlayan balık gözü lens ve diğer tarafında iPhone'un normal görüş açısını ikiye katlayan geniş açılı bir lens yer alıyor. Bunların yanında aparatta iki adet de makro lens yer alıyor.





Bu lenslerden birisi 12mm odak mesafesine sahip ve 15x büyüme oranı sunuyor. Diğeri de 18mm odak mesafesine sahip ve 10x büyütme oranı sunuyor. Bu son saydığımız lens sayesinde Olloclip 4-IN-1 daha parlak ve daha odaklanmış görüntüler sunabiliyor.





Aparat iPhone cihazının Panorama modu ile kullanıldığında dikey ve yatay olarak görüş açısını artırma özelliğine de sahip. Ürün 70$ karşılığında Apple mağazaları başta olmak üzere pek çok perakende mağazasında satışa sunuldu.

http://www.olloclip.com/4-in-1-iphone-lens/