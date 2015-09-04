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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olloclip, iPhone 6 ve 6 Plus için geliştirdiği yeni makro lensini tanıttı

3 yıl
2,2b
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10
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olloclip, iPhone 6 ve 6 Plus için geliştirdiği yeni makro lensini tanıttı
 
Akıllı cep telefonları için ürettiği kamera aparatları ile tanınan Olloclip, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus sahibi makro tutkunlarına özel olarak geliştirdiği yeni lens aksesuarı Macro Pro Lens'i duyurdu.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri ile uyumlu olarak geliştirilen lens paketi, özel tasarım gövdesiyle telefonlar üzerine takılıyor ve 7x, 14x ya da 21x büyütme değerleriyle yakın çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Firmanın diğer ürünleri gibi ufak ve her zaman taşınabilecek yapıda hazırlanan Olloclip Macro Pro Lens paketi, beraberinde gelen "InstaFocus" adlı kapak sayesinde de yakın çekimler için hem sabit bir yapı ortaya koyuyor hem de ışık geçirgenliği sağlayabiliyor.
iOS platformu için yayınlanan bütün fotoğraf ve video uygulamalarıyla çalıştığı belirtilen lensler, aynı zamanda firmanın kendi uygulamasına da tam destek veriyor. Olloclip Macro Pro Lens, firmanın resmi sitesi üzerinden 70$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.slashgear.com/olloclip-macro-pro-lens-for-iphone-6-gets-close-up-crazy-03401410/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
alper5398
Mar00N
kadirirdem fazla büyük değil mi fiyatı trde yaklaşık 200 tl civarında olur....
200 olursa söyle bana 20 tane alıyım
olloclip.com/... Bu 80 dolar kendi sitesinde Türkiye Apple Storeda 219Tl. apple.com/... Haberdeki 70 dolar yani 200 tl oluyor neden böyle birşey söylediniz anlamadım.

Zamanla anlarsın.
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Das Boot 3 yıl
Kur bu kadar yüksek olmasa 70 dolar bir şey değil fakat bizim ülkede bu sebepten dolayı yurt dışında çok ucuz ürünler dahi bize pahalı yansıyabiliyor. Kaldı ki bizim gelirimizde düşük.
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kule_genclik 3 yıl
dolar rekor kirdi 3.010 oldu butun emegi gecenleri tebrik(!) ediyorum. piyasalar bitmek uzere olmasi da ayri bir mutluluk(!) katiyor insana.
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kadirirdem 3 yıl
fazla büyük değil mi fiyatı trde yaklaşık 200 tl civarında olur....
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Mar00N 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
fazla büyük değil mi fiyatı trde yaklaşık 200 tl civarında olur....

200 olursa söyle bana 20 tane alıyım
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