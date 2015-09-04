Olloclip, iPhone 6 ve 6 Plus için geliştirdiği yeni makro lensini tanıttı

Akıllı cep telefonları için ürettiği kamera aparatları ile tanınan Olloclip, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus sahibi makro tutkunlarına özel olarak geliştirdiği yeni lens aksesuarı Macro Pro Lens'i duyurdu.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri ile uyumlu olarak geliştirilen lens paketi, özel tasarım gövdesiyle telefonlar üzerine takılıyor ve 7x, 14x ya da 21x büyütme değerleriyle yakın çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Firmanın diğer ürünleri gibi ufak ve her zaman taşınabilecek yapıda hazırlanan Olloclip Macro Pro Lens paketi, beraberinde gelen "InstaFocus" adlı kapak sayesinde de yakın çekimler için hem sabit bir yapı ortaya koyuyor hem de ışık geçirgenliği sağlayabiliyor.

iOS platformu için yayınlanan bütün fotoğraf ve video uygulamalarıyla çalıştığı belirtilen lensler, aynı zamanda firmanın kendi uygulamasına da tam destek veriyor. Olloclip Macro Pro Lens, firmanın resmi sitesi üzerinden 70$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.slashgear.com/olloclip-macro-pro-lens-for-iphone-6-gets-close-up-crazy-03401410/