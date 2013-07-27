Olloclip, kendi lens sistemleri için geliştirdiği uygulamasını güncelledi

iPhone modelleri için ürettiği 3-in-ONE lens sistemleri ülkemizde de satılan Olloclip, bu sistemler için yakın zaman içerisinde yayınladığı uygulamasını 1.21 sürümüne güncellendi.

3-in-ONE lens sistemi ile balık gözü, geniş açı ve makro çekimler yapılmasına izin veren Olloclip, aynı ismi taşıyan uygulaması ile de bu çekimler sırasında meydana gelen renk sapması sorunlarının çözülmesine ve perspektif düzenlemelerinin yapılmasına imkan sağlıyor. Farklı çekimler için özelleştirilmiş fotoğraf modları da içerisinde yer alan uygulama, ayrıca video çekimleri için özel bir seçenekte barındırıyor ve yeni sürümü ile tek tuş üzerinden Facebook, Twitter ya da e-posta olarak fotoğraf paylaşım desteğine, çekilen her fotoğrafın kayıt edilmesini sağlayan yeni bir seçeneğe ve video çekimlerinde manuel netleme imkanı gibi özelliklere kavuşuyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Dokunmatik netleme imkanı, fotoğraf arşivi desteği, farklı perspektif efektleri için "Mesh" aracıyla da dikkat çeken Olloclip uygulamasının güncellenen yeni sürümüne Apple App Store üzerinden ya da direkt olarakulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/gb/app/olloclip/id646081887?mt=8