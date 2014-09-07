Olloclip nihayet Android platformuna geliyor





3 yıl önce Kickstarter üzerinde hayata geçen ve o günden bu yana iOS kullanıcılarının en beğendiği lens aparatlarından birisi haline gelen Olloclip artık Android platformunda.





Firma Galaxy S4 ve S5 için geliştirdiği Olloclip 4-in-1 lens aparatı ile Android platformuna resmen adımını attı. Aparat içerisinde balık gözü, 180 derecelik geniş açı, 18mm mesafeli 10x makro ve 12mm mesafeli 15x makro lensler yer alıyor.





Makro lensler aparatın çıplak halinde mevcut. Balık gözü ve geniş açı modülleri makro lenslerin üzerine oturtuluyor. Aparatı sağdan veya soldan takarak iki lens arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 70$ fiyat etiketine sahip olan Olloclip 4-in-1 lens aparatı ay ortasında satışa sunulacak ve ön siparişler başlamış durumda.

http://www.olloclip.com/samsung-galaxy/