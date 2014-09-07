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Olloclip nihayet Android platformuna geliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Olloclip nihayet Android platformuna geliyor

3 yıl önce Kickstarter üzerinde hayata geçen ve o günden bu yana iOS kullanıcılarının en beğendiği lens aparatlarından birisi haline gelen Olloclip artık Android platformunda. 

Firma Galaxy S4 ve S5 için geliştirdiği Olloclip 4-in-1 lens aparatı ile Android platformuna resmen adımını attı. Aparat içerisinde balık gözü, 180 derecelik geniş açı, 18mm mesafeli 10x makro ve 12mm mesafeli 15x makro lensler yer alıyor. 

Makro lensler aparatın çıplak halinde mevcut. Balık gözü ve geniş açı modülleri makro lenslerin üzerine oturtuluyor. Aparatı sağdan veya soldan takarak iki lens arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 70$ fiyat etiketine sahip olan Olloclip 4-in-1 lens aparatı ay ortasında satışa sunulacak ve ön siparişler başlamış durumda.  

http://www.olloclip.com/samsung-galaxy/ Yorum Yaz
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MrKemal17 4 yıl
İphone için olanlar daha estetikti.
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Bl00dyHell 4 yıl
Bu tür aparatlar ne kadar hoş gözükse de kullanım kolaylığı ve ortaya çıkan sonuç nasıl diye merak ediyor insan.
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V4LKyR 4 yıl
Android dünyasının efsane kamerasına sahip olan markaya gelseydi daha iyi olurdu.
Evet, tabii ki SONY'den bahsediyorum.
SONY.
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Suicide Machine 4 yıl
htc nin dandik up siyle lg nin fps atlayan kamerasiyla calisir fanboy kardes.
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Saylan 4 yıl
örnek fotoğraf olsaydı iyidi....
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kraldostuz 4 yıl
SAMSUNG KULLANMAYANLAR NASIL HASET EDİYOR ARKADAS YA
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Barbaroscakir 4 yıl
Ekrem ilk defa bir haberin hoşuma gitti
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Apple Specialist 4 yıl
Htc,Lg gibi cihazlarla çok daha güzel çalışacaktır.
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Strange Night 4 yıl Apple Specialist
Apple Specialist
Htc,Lg gibi cihazlarla çok daha güzel çalışacaktır.


Nick-mesaj uyumsuzluğu
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bblokee 4 yıl Apple Specialist
Apple Specialist
Htc,Lg gibi cihazlarla çok daha güzel çalışacaktır.


Mesajını okuyunca iyi güldüm
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