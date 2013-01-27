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Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II lensin ilk görseli ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II lensin ilk görseli ortaya çıktı
Olympus'un önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarında tanıtması beklenen lens modeli Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II hakkında, ilk görsel ortaya çıktı.
Olympus'un önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağı ürünlerin resimleri erkenden internet ortamına düşmeye devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesinden sonra şimdi de Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II lensin ilk görseli ortaya çıktı. Lens, görselden de görüldüğü üzere oldukça şık bir yapıya sahip. Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olan lens, sadece siyah renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.
Şuan piyasada olan Olympus 75-300mm lens modeline göre daha düşük bir fiyata satılacağı söylenen lensin bütün ayrıntıları önümüzdeki hafta başlayacak olan CP+ 2013 fuarında belli olacak. 

http://photorumors.com/2013/01/26/new-olympus-m-zuiko-digital-ed-75-300mm-f4-8-6-7-ii-lens/ Yorum Yaz
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oem84 6 yıl
100TL
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hakankaran 6 yıl
para tuzağı
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ozturert 6 yıl
Bayonetine bakarsak boyutları ufak gibi ama 6.7 diyafram m4/3 için bayağı az.
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oem84 6 yıl

150-600 çılgın olur
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AlgoMan 6 yıl
Diyafram değerleri 1. nesil ile aynı olması lazım. Lens güzel ama diyafram çok yetersiz bence de. Anca gündüz bol ışıkta kullanılır.
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