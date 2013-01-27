Olympus'un önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarında tanıtması beklenen lens modeli Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II hakkında, ilk görsel ortaya çıktı.

Olympus'un önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağı ürünlerin resimleri erkenden internet ortamına düşmeye devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesinden sonra şimdi de Olympus M.ZUIKO Digital ED 75-300mm F/4.8-6.7 II lensin ilk görseli ortaya çıktı. Lens, görselden de görüldüğü üzere oldukça şık bir yapıya sahip. Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olan lens, sadece siyah renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

Şuan piyasada olan Olympus 75-300mm lens modeline göre daha düşük bir fiyata satılacağı söylenen lensin bütün ayrıntıları önümüzdeki hafta başlayacak olan CP+ 2013 fuarında belli olacak.

http://photorumors.com/2013/01/26/new-olympus-m-zuiko-digital-ed-75-300mm-f4-8-6-7-ii-lens/