Olympus XZ-10 hakkında ilk görsel ortaya çıktı

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CP+2013 fuarında tanıtılması beklenen Olympus XZ-10 hakkında, ilk görsel yayınlandı.

Cp+ 2013 fuarı önümüzdeki hafta Japonya merkezli fotoğraf ve görüntüleme firmalarını bir araya getirecek ve bu fuar kapsamında birçok yeni fotoğraf makinesi, lens ya da fotoğraf teknolojisi tanıtılacak. Daha önce haberini yaptığımız modeller arasında olan ve fuar kapsamında Olympus tarafından duyurulması beklenen XZ-10 isimli modeli hakkında ilk görsel ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsel doğrultusunda Olympus XZ-10, farklı renk seçeneklerine sahip bir kompakt fotoğraf makinesi olacak. Cihaz desenli kaplamaları ile daha çok bayanlara hitap ediyor gibi görünüyor ve üzerinde standart harici flaş yuvası yer almıyor.

Hakkında daha fazla ayrıntı yer almayan Olmypus XZ-10, CP+ 2013 fuarı kapsamında duyurulma ihtimali çok yüksek makineler arasında yer alıyor.

http://digicame-info.com/2013/01/xz-10-1.html