Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus XZ-10 hakkında ilk görsel ortaya çıktı

6 yıl
476
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Olympus XZ-10 hakkında ilk görsel ortaya çıktı
Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CP+2013 fuarında tanıtılması beklenen Olympus XZ-10 hakkında, ilk görsel yayınlandı.
Cp+ 2013 fuarı önümüzdeki hafta Japonya merkezli fotoğraf ve görüntüleme firmalarını bir araya getirecek ve bu fuar kapsamında birçok yeni fotoğraf makinesi, lens ya da fotoğraf teknolojisi tanıtılacak. Daha önce haberini yaptığımız modeller arasında olan ve fuar kapsamında Olympus tarafından duyurulması beklenen XZ-10 isimli modeli hakkında ilk görsel ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsel doğrultusunda Olympus XZ-10, farklı renk seçeneklerine sahip bir kompakt fotoğraf makinesi olacak. Cihaz desenli kaplamaları ile daha çok bayanlara hitap ediyor gibi görünüyor ve üzerinde standart harici flaş yuvası yer almıyor.
Hakkında daha fazla ayrıntı yer almayan Olmypus XZ-10, CP+ 2013 fuarı kapsamında duyurulma ihtimali çok yüksek makineler arasında yer alıyor.

http://digicame-info.com/2013/01/xz-10-1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
Fazla feminen olmuş. Desen güzel ama gövdeyi sarmak yerine lokal olsa daha sade ve şık olabilirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedow 6 yıl
pek sarmadi beni..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
oldukça gereksiz bir tasarim ve kilifi hic kullanisli degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Tasarimi Pentax yapmis gibi. Cicili bicili... Bu muymus "buyuk duyuru yapacagiz" dedikleri sey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suluuguru 6 yıl
Kılıfı harika olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Yeni nesil Ekran kartları, konsollar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim