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Olympus XZ-10 ve M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerinin teknik özellikleri belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzun zamandır parça parça bilgileri ve görselleri gelen Olympus XZ-10 ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerinin teknik özellikleri belli oldu.
CP+ 2013 fuarında resmi olarak duyurulması beklenen Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesi ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens modellerinin teknik özellikleri sonunda belli oldu. Bu özelliklere kısaca bakarsak;
Olympus XZ-10
- 12Mp arka aydınlatmalı 1/2.3" CMOS sensör
- 26-130mm F/1.8-2.7 lens
- 5x optik yakılaştırma özelliği
- Olympus XZ-2 modeline göre %40 daha ufak gövde
- Batarya ve hafıza kartı dahil 221gr ağırlık
- 920 nokta 3" dokunmatik LCD ekran
- Full HD video kapasitesi
Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II
- 13 grup 18 element lens yapısı
- 58mm filtre çapı
- 423gr ağıltık
- 116.5mm lens uzunluğu
Teknik özellikleri belli olan modellerden Olympus XZ-10 şubat ayında, Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens ise mart ayında satışa sunulacak.

http://digicame-info.com/2013/01/xz-10mzuiko-digital-ed-75-300m.html Yorum Yaz
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Odyofilci 6 yıl
Olympus Ataga kaltı alkışlıyoruz :D
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