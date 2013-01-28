Olympus XZ-10 ve M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerinin teknik özellikleri belli oldu





Uzun zamandır parça parça bilgileri ve görselleri gelen Olympus XZ-10 ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerinin teknik özellikleri belli oldu.

CP+ 2013 fuarında resmi olarak duyurulması beklenen Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesi ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens modellerinin teknik özellikleri sonunda belli oldu. Bu özelliklere kısaca bakarsak;

Olympus XZ-10

- 12Mp arka aydınlatmalı 1/2.3" CMOS sensör

- 26-130mm F/1.8-2.7 lens

- 5x optik yakılaştırma özelliği

- Olympus XZ-2 modeline göre %40 daha ufak gövde

- Batarya ve hafıza kartı dahil 221gr ağırlık

- 920 nokta 3" dokunmatik LCD ekran

- Full HD video kapasitesi

Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II

- 13 grup 18 element lens yapısı

- 58mm filtre çapı

- 423gr ağıltık

- 116.5mm lens uzunluğu

Teknik özellikleri belli olan modellerden Olympus XZ-10 şubat ayında, Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens ise mart ayında satışa sunulacak.

http://digicame-info.com/2013/01/xz-10mzuiko-digital-ed-75-300m.html