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Olympus XZ-10'un fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı

6 yıl
740
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Olympus XZ-10'un fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı
Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen CP+ etkinliğinde tanıtılan Olympus XZ-10'nun ABD satış fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı. Şu anda Olympus'un resmi internet sitesi üzerinden 399.99$'dan ön siparişe açılan dijital kameranın, mart ayı sonuna doğru ABD pazarına giriş yapması bekleniyor.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 102.4 mm x 61.1 mm x 34.3 mm boyutlarında ve lityum iyon batarya, bellek kartı dahil 221 gram ağırlığında tasarlanan XZ-10, 12 megapiksel 1/2.3-inç BSI-CMOS sensörü, TruePic VI görüntü işlemcisini, iHS görüntü işleme teknolojisini, daha başarılı portre çekimleri için yüz algılama sistemini ve 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen 26 - 130 mm'lik iZuiko objektifi beraberinde getiriyor. Diyaframı 26 mm'de f/1.8'e kadar, 130 mm'de ise f/2.7'ye kadar açılabilen objektife, çekim esnasında yaşanan titreşimlerin önüne geçebilmek adına çift görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor. 
ISO değeri 100 - 6400 arasında, enstantane hızı 30 sn - 1/2000 sn arasında ayarlanabilen XZ-10, 1920 x 1080 piksel / 1280 x 720 piksel çözünürlüklerinde saniyede 29.97 kare video kaydı yapabildiği gibi dijital kamerada, saniyede 120 karelik (1280 x 720 piksel) ve saniyede 240 karelik (432 x 324 piksel) çekim modları mevcut. Video kayıtlarının MOV formatında ve stereo sesle gerçekleştirildiğini not düşelim.
3.0-inç büyüklüğünde ve 920.000 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekrana yer verilen dijital kamera, SD, SDHC, SDXC bellek kartlarına ve UHS-I standardına destek veriyor. XZ-10'da Wi-Fi özelliği bulunmasa da Eye-Fi'nin özel bellek kartlarını kullanarak dijital kameraya Wi-Fi özelliği kazandırabiliyoruz. Dijital kameranın üzerindeki microHDMI bağlantısıyla çekimlerimizi LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten XZ-10'un şarj edilebilir bataryası CIPA standartlarına göre 240 adede kadar fotoğraf çekimine olanak tanıyor.
Olympus XZ-10'un fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı
Olympus XZ-10'un fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı
Olympus XZ-10'un fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı

http://www.getolympus.com/us/en/digitalcameras/compact/xz-10.html Yorum Yaz
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