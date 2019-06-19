Olympus’dan zoom lensler için destek ünitesi

Profesyonel makinelerde optik yakınlaştırma lensleri sizin için yeterli oranı veremiyorsa Olympus önemli bir destek sunuyor. Olympus MC Teleconverter serisi lenslerinize 2x oranına kadar kadar yakınlaştırma ekliyor.

M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 özellikleri ve fiyatı

Serinin yeni üyesi M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20, mevcut zoom lensinizin odak uzunluğunu iki katına kadar arttırabiliyor. Bu seri daha çok uzaktan çekim yapmak zorunda olan doğa fotoğrafçılarına hitap ediyor.

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Yeni zoom eklenişi gözde ile lensin arasına yerleştiriliyor ve 1200mm seviyesine kadar yakınlaştırma desteği sunuyor. Örneğin normalde 0.48x yakınlaştırma yapan M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO lensinde bu oran 0.96x seviyesine çıkıyor. Ayrıca en yakın çekim mesafesi de 1.43 metre oluyor.

Eklenti içerisinde 9 katmanlı ve 4 gruplu bir HR lens ile parlamaları önleyen ZERO kaplama yer alıyor. 5-eksenli görüntü dengeleyici barındıran eklenti ayrıca toza, su sıçramalarına ve soğuğa karşı da dayanıklı yapıda.

Hali hazırda M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO ve M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO lensleri yeni eklenti ile uyumlu. Yakında satışa çıkacak M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO lensi de listede. M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 eklentisi 430$ fiyat etiketine sahip.