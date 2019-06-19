Monster Hunter kısa fragmanı sızdırıldı

Capcom’un efsane Monster Hunter serisini beyazperdeye getirecek olan uyarlama için hazırlıklar devam ederken Çin’deki film festivalinde ilk paylaşım yapıldı. Kapalı gösterim yapılan kısa fragman bir izleyici tarafından sızdırıldı.

Monster Hunter filmi neler sunuyor?

Ejderhalarla dolu Mad Max filmine benzetilen Monster Hunter yapımı Resident Evil filmlerinden tanıdığımız Paul W.S. Anderson tarafından yönetiliyor. Resident Evil denince de haliyle başrolü tahmin etmekte zorlanmıyoruz: Milla Jovovich.

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Filmin hikayesi bir portal ile bilinmeyen bir dünyaya düşen ABD askerlerini konu ediniyor. Yaratıklarla dolu bu dünyada Monster Hunter adı verilen avcılar insanlığı korumak için mücadele vermektedir. Filmin çok da serideki anlatıma yakın olmayacağı konuşuluyor.

Sızdırılan kısa fragmanda da filmin genel teması ile ilgili ipuçları var. Filmin oyuncularının yanında yaratıklar da boy gösteriyor. Ayrıca bir de Rathalos olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Film 4 Eylül 2020 tarihinde gösterime girecek.