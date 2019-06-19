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Monster Hunter kısa fragmanı sızdırıldı

Milla Jovovich’in başrolü oynadığı Monster Hunter uyarlamasından ilk kısa fragman sızdırıldı. Fragman filmin yaratıkları ve oyuncularına kısa bir şekilde yer veriyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Capcom’un efsane Monster Hunter serisini beyazperdeye getirecek olan uyarlama için hazırlıklar devam ederken Çin’deki film festivalinde ilk paylaşım yapıldı. Kapalı gösterim yapılan kısa fragman bir izleyici tarafından sızdırıldı.

Monster Hunter filmi neler sunuyor?

Ejderhalarla dolu Mad Max filmine benzetilen Monster Hunter yapımı Resident Evil filmlerinden tanıdığımız Paul W.S. Anderson tarafından yönetiliyor. Resident Evil denince de haliyle başrolü tahmin etmekte zorlanmıyoruz: Milla Jovovich.

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Filmin hikayesi bir portal ile bilinmeyen bir dünyaya düşen ABD askerlerini konu ediniyor. Yaratıklarla dolu bu dünyada Monster Hunter adı verilen avcılar insanlığı korumak için mücadele vermektedir. Filmin çok da serideki anlatıma yakın olmayacağı konuşuluyor.

Sızdırılan kısa fragmanda da filmin genel teması ile ilgili ipuçları var. Filmin oyuncularının yanında yaratıklar da boy gösteriyor. Ayrıca bir de Rathalos olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Film 4 Eylül 2020 tarihinde gösterime girecek.

 

https://www.slashgear.com/monster-hunter-movie-trailer-leak-looks-like-mad-max-with-dragons-18580915/ Yorum Yaz
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cengizhan72 4 gün
Tost makinası ile fragman yayını.
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sniper23 4 gün
Monster Hunter ne ara efsane seri oldu?
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Rachsuchtig 4 gün sniper23
Türkiye'de pek bilinmez ama efsanelerden biridir kac yıllık seri
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CWaRRioR 4 gün sniper23
PS2, PSP ve Nintendo'da devam etti seri. Belki son oyuna kadar PC ve PS3/4'te denk gelmediğinden bilmiyor olabilirsin.
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-Lanaya- 3 gün sniper23
Zoplamda 60 milyon satmis bir seri. Ama cogunlugu japonya ve diger asya ülkerinde oldugu icin cok bilinmiyor.
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unununium 4 gün
Nasıl bedavaya reklamımı yaparım diye düşünmüşler
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