Olympus'dan zorlu şartlara dayanıklı yeni model: Tough TG-4

Uzun yıllardır Tough serisi fotoğraf makineleriyle zorlu şartlara dayanıklı birçok model karşımıza çıkartan sektörün önemli oyuncularından Olympus, yaz aylarının yaklaştığı bu dönemde seriyi TG-4 ile yenilediğini duyurdu.

Olympus Tough TG-3 yerine hazırlanan ve tasarımsal olarak serinin genel hatlarını devam ettirmeye devam eden Olympus TG-4, en büyük farkını RAW formatında fotoğraflar çekebiliyor olmasıyla koyuyor. RAW formatı fotoğrafları sıkıştırmadığı için Adobe Photoshop ya da Lightroom gibi yazılımlara geniş düzenleme imkanı tanıyor ve böylece çok daha etkili sonuçlar elde edilebiliyor. Makine ayrıca alüminyum alaşım gövdesiyle 15 metre derinliğe inebiliyor, 2.1 metreden oluşacak düşmelere dayanabiliyor, -10 derece çalışma gösterebiliyor ve 100 kg'lık basınca dayanabiliyor.

Teknik olarak 1/2.3-inç 16MP BSI CMOS sensör, 4 kat optik yakınlaştırma yapabilen 25-100mm F/2.0-4.9 lens, 100-6400 ISO aralığı, Makro modunda 1cm minimum netleme mesafesi, 3-inç'lik 460K sabit TFT LCD ekran, 4-1/2000 enstantane değeri, sensör tabanlı görüntü sabitleme teknolojisi, güçlü TruePice VIII görüntü işlemcisi, 1920 x 1080 piksel 30p video çekim kapasitesi ve kontrol ile veri aktarımı için dahili WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi gibi detaylar taşıyan 112 x 66 x 31 mm boyut ve 247 gram ağırlığındaki Olympus TG-4, LI-92B lityum-iyon bataryasıyla da CIPA standartlarına göre 380 fotoğrafın altında kalkabiliyor.

Olympus'un zorlu şartlara dayanıklı yeni kompakt fotoğraf makinesi Tough TG-4, Mayıs ayında 380$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/0747042553/olympus-stylus-tough-tg-4-to-offer-raw