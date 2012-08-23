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Olympus'tan 40x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: SP-820UZ iHS

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Olympus'tan 40x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: SP-820UZ iHS
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Küresel pazarın önemli dijital kamera üreticilerinden Olympus, yeni modeli SP-820UZ iHS'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor. SP-820UZ iHS'yi, piyasadaki çoğu rakibinden ayıran özelliği ise 40 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilmesi.
485 gram ağırlığa sahip SP-820UZ iHS, 14 megapiksel çözünürlüğünde - 1/2.3-inç CMOS sensörle, dual görüntü stabilizasyon teknolojisiyle, TruePic V görüntü işlemcisiyle ve 35 mm formatına göre 22.4 - 896 mm'lik objektifle donatılmış. 22.4 mm'de diyafram f/3.4'e kadar, 896 mm'de ise diyafram f/5.7'ye kadar açılabiliyor. TruePic V görüntü işlemcisi, gerçeğe yakın renkler, keskin detaylar ve düşük gürültü (noise) seviyesi vaat ediyor.
ISO değeri 80 ile 6400 arasında, enstantane hızı ise 4 sn - 1/2000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, 1080p, 720p (60 FPS), VGA (120 FPS), QVGA (240 FPS) video kaydı yapabiliyor.
SD, SDHC, SDXC ve Wi-Fi özellikli Eye-Fi bellek kartlarına destek veren dijital kameranın ekranı 3.0-inç boyutunda ve 460.000 piksel çözünürlüğünde. HDMI çıkışı aracılığı ile LCD / Plazma televizyona görüntü aktarımı gerçekleştirebilen dijital kameraya 4 adet AA pilin güç verdiğini belirtelim. Dijital kameranın AA pil kullanması bazı kesimlerce eleştirilebilir.
Olympus, SP-820UZ iHS'yi gümüş ve siyah renk seçenekleriyle 329$'dan satmayı planlıyor. Sevkiyat ise eylül ayında başlayacak.
Olympus'tan 40x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: SP-820UZ iHS
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http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1626&page=overview Yorum Yaz
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cemus 7 yıl
JohnLord
16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar görürüm :D

plajlanan ne demek?
1 Yanıt Yanıtla +6
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ozturert 7 yıl en beğenilen cemus
cemus

JohnLord



16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar görürüm :D




plajlanan ne demek?

Çocuğun gözü dönmüş ne dediğini bilmiyor
cemusJohnLord16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ürünü almayı düşünüyorum ama hiçbir elektronik mağzada bulamadım bana nerde satıldığnı söyleyebilecek olan var nı :(
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nurettinaz 7 yıl
Olympus ta son zamanlar da yarı profesyonel olarak bilinen DSLR-like segmentinde neredeyse tek el sayılabilecek fujifilmin pazar payını baltalayacak gerçekten güzel ürünler yapıyor. Ancak fiyat konusunda hala fujifilm seçilme konusunda bir kaç adım önde.
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kungi888 7 yıl
Arkadan aydınlatmalı algılayıcı ve hızlı bir işlemci kullanıyorlar bunun için. Çok dert değil, hemen her firmada var böyle birşey. Canon da HS diyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aspirin_00 7 yıl
sapık mı var burda :D zoom'u 800 olsun önemli olan çektiği fotonun kalitesi gerisi teferruat
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suluuguru 7 yıl
Özellikle fiyat fena değil.
AA pil kullanması da çok iyi,
Şarjlı pillere ek olarak çantaya 4 alkalin atıp acil durumda kullanılabilir.
Bataryalı modellerde şarj bitince apışıp kalıyoruz.
Ama diyafram ve ISO için ayrı ayar kadranları olsa,
Mod kadranında daha fazla seçenek olsa çok güzel olurdu.
Bu durumda ben Canon S3 le devam ediyorum.
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alperencsm 7 yıl
"4 adet AA" :P
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jiddi 7 yıl
Bu serinin sonundaki UZ'yi biliyoruz da iHS de ne ! Yoksa "İşte HS" diyerek Vuji'nin HS serisine gönderme mi yapmış
?
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cemus 7 yıl
JohnLord
16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar görürüm :D

plajlanan ne demek?
1 Yanıt Yanıtla +6
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ozturert 7 yıl cemus
cemus

JohnLord



16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar görürüm :D




plajlanan ne demek?

Çocuğun gözü dönmüş ne dediğini bilmiyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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JohnLord 7 yıl
16x zoomda sahildeki plajlanan kızın göğüslerini görebiliyosam 40x le tüylere kadar görürüm :D
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mephistopheless 7 yıl
işte sırf bu yüzden bazı lensler kimliğin bilgilerin alınarak satış yapılıyor... kurunun yanında yaş da yanayiii...
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