Olympus'tan 40x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: SP-820UZ iHS

Küresel pazarın önemli dijital kamera üreticilerinden Olympus, yeni modeli SP-820UZ iHS'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor. SP-820UZ iHS'yi, piyasadaki çoğu rakibinden ayıran özelliği ise 40 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilmesi.

485 gram ağırlığa sahip SP-820UZ iHS, 14 megapiksel çözünürlüğünde - 1/2.3-inç CMOS sensörle, dual görüntü stabilizasyon teknolojisiyle, TruePic V görüntü işlemcisiyle ve 35 mm formatına göre 22.4 - 896 mm'lik objektifle donatılmış. 22.4 mm'de diyafram f/3.4'e kadar, 896 mm'de ise diyafram f/5.7'ye kadar açılabiliyor. TruePic V görüntü işlemcisi, gerçeğe yakın renkler, keskin detaylar ve düşük gürültü (noise) seviyesi vaat ediyor.



ISO değeri 80 ile 6400 arasında, enstantane hızı ise 4 sn - 1/2000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, 1080p, 720p (60 FPS), VGA (120 FPS), QVGA (240 FPS) video kaydı yapabiliyor.

SD, SDHC, SDXC ve Wi-Fi özellikli Eye-Fi bellek kartlarına destek veren dijital kameranın ekranı 3.0-inç boyutunda ve 460.000 piksel çözünürlüğünde. HDMI çıkışı aracılığı ile LCD / Plazma televizyona görüntü aktarımı gerçekleştirebilen dijital kameraya 4 adet AA pilin güç verdiğini belirtelim. Dijital kameranın AA pil kullanması bazı kesimlerce eleştirilebilir.



Olympus, SP-820UZ iHS'yi gümüş ve siyah renk seçenekleriyle 329$'dan satmayı planlıyor. Sevkiyat ise eylül ayında başlayacak.



http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1626&page=overview