Ön İnceleme: 41MP kamerasıyla yeni Nokia 808 Pureview ve Nokia Lumia 610

MWC 2012'de Nokia standındayız. Nokia'nın yeni Symbian telefonu 808 Pureview'ün 41MP kamerası ve Lumia 610'un göz alıcı tasarımı yanında uygun fiyatıyla da kullanıcıları etkilediği stand da bu akıllı canavarları sizler için değerlendiriyoruz.

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