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Ön İnceleme: 41MP kamerasıyla yeni Nokia 808 Pureview ve Nokia Lumia 610

7 yıl
291,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MWC 2012'de Nokia standındayız. Nokia'nın yeni Symbian telefonu 808 Pureview'ün 41MP kamerası ve Lumia 610'un göz alıcı tasarımı yanında uygun fiyatıyla da kullanıcıları etkilediği stand da bu akıllı canavarları sizler için değerlendiriyoruz.

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South Korea 7 yıl en beğenilen
o gözlük nedir abi
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Eric Cartman. 7 yıl
Diğer firmalar, 1280x720 çözünürlükte ekran çıkartırken; Nokia halâ armut toplamakta meşgul.

41 MP ? 360x640 çözünürlük ? Symbian ?
Diğer firmalar, 1280x720 çözünürlükte ekran çıkartırken; Nokia halâ armut toplamakta meşgul.41 MP ? 360x640 çözünürlük ? Symbian ?...
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telliibrahim 7 yıl
Neden herkes android ve ios ile kıyaslıyor anlamıyorum. Bu telefonla iphone ve android telefonların hitap ettiği kesim farklı. Her iki telefonu da kullandım ve şimdi n8 kullanıyorum. n8e geçtim çünkü hız internet önemli değil benim için zaten internet paketine para ödemek gerekiyor. Ama bana kamera lazım. Günde ortalama 150 fotoğraf, 1 saat de video çeken biriyim ve n8in kamerası az geliyor. Bu durumda bu telefon tam bana göre. usb otg ile çektiklerimi hddye aktarıyorum pc ihtiyacı olmadan ve hdmi ile istediğim yerde televizyona bağlıyorum, şarzı da iphone ve androide göre çok daha iyi gidiyor. Ayrıca video izleme ve müzik dinlemede kullanıyorum. Hiçbir yazılıma para vermeden navigasyon kullanıyorum ve çok başarılı. Benim gibi telefona sim kart dahi takmadan kullananlar için süper telefon bu. n8i satıp almayı düşünüyorum. Bu nedenle kötüleyenleri anlamıyorum, ben de iphone ve androidin sevmediğim yüzlerce özelliğini sıralayabilirim, ama o özelliklere ihtiyaç duyan insanlar olabileceğini düşünerek kötülemiyorum o telefonları. Siz neden kötülüyorsunuz ki size hitap etmiyorsa almayın olsun bitsin. n8 almadan önce o kadar kötülediler ki bir ara vazgeçiyordum neredeyse. Ama alınca tam aradığım telefon oldu. Lütfen marka düşmanlığını bırakalım artık, sizde birşey var diye herkes de ondan olacak diye birşey yok. İnsanlar farklı farklı, ihtiyaçlar ve ürünler de ona göre farklı
Neden herkes android ve ios ile kıyaslıyor anlamıyorum. Bu telefonla iphone ve android telefonların hitap ettiği kesim farklı. Her iki telefonu da kullandım ve ...
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dockhanger 6 yıl
okulun bahcesinde nokıa telefonlarla pıyasa yapıp hava attıgınız günleri unutmussunuz kalkıp nokıa beyenmiyorsunuz ıphon kullandım samsung htc alayını kullandım su anda note1 var ve o sym bian ın verdii teknolojık cevıklık rahatlıgı vermiyor varsa yoksa ekrandan baska bişi degil bu 808 güzelmiş arastırıp buna girebilirim
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fbkaya 6 yıl
o ne gözlük öyle
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Bayraktar42 6 yıl
Arkadaslar nokia 610 var bende ama turkce dil destegi yok bi yerde yaptiramazmiyim bunu
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TeFuDa 6 yıl
lumia 610da fena değil gibi onu bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
41 mp değil 141 mp çıkarsan symbian işletim sistemini kullandığın sürece senden bi cacık olmaz
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DH Misafiri 6 yıl
SLM ARKADAŞLAR
ÖNCELİKLE ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM NOKIA BENİM ŞİRKETİM DEĞİL.AMA VİCDANEN KONUŞMAK İSTİYORUM.SAMSUNG BİR KAÇ TELEFON ÇIKARTTI DİYE NOKIA DAN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ SON 15 YILIN TARTIŞMASIZ TEK LİDERİ NOKIADIR.BU TELEFONA LAF SÖYLEYEN ARKADAŞLAR DİĞER TEL FİRMALARI BİLE KABULLENMİŞ NOKIANIN FOTOĞRAFTA BİR NUMARA OLDUĞUNA.SİZMİ KABUL ETMİYORSUNUZ ÖNCE N8 12 MP SONRA 808 41 MP BUNLAR AZ ÇALIŞMA DEİL ARKADAŞLAR BİR ANDROİD İSMİ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR BİR ARAŞTIRIRSANIZ
SİZDE GÖRÜRSÜNÜZ.KÜÇÜK BİR ÖRNEK ANDROİD TELLERİN ŞARJI FAZLA DAYANMIYOR.İPHONE DE BLUTUT YOK.ALLAHINIZI SEVERSENİZ SÖYLEYİN NOKIA DA NE EKSİK VAR
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Müslümano Ronaldo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SLM ARKADAŞLAR
ÖNCELİKLE ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM NOKIA BENİM ŞİRKETİM DEĞİL.AMA VİCDANEN KONUŞMAK İSTİYORUM.SAMSUNG BİR KAÇ TELEFON ÇIKARTTI DİYE NOKIA DAN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ SON 15 YILIN TARTIŞMASIZ TEK LİDERİ NOKIADIR.BU TELEFONA LAF SÖYLEYEN ARKADAŞLAR DİĞER TEL FİRMALARI BİLE KABULLENMİŞ NOKIANIN FOTOĞRAFTA BİR NUMARA OLDUĞUNA.SİZMİ KABUL ETMİYORSUNUZ ÖNCE N8 12 MP SONRA 808 41 MP BUNLAR AZ ÇALIŞMA DEİL ARKADAŞLAR BİR ANDROİD İSMİ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR BİR ARAŞTIRIRSANIZ
SİZDE GÖRÜRSÜNÜZ.KÜÇÜK BİR ÖRNEK ANDROİD TELLERİN ŞARJI FAZLA DAYANMIYOR.İPHONE DE BLUTUT YOK.ALLAHINIZI SEVERSENİZ SÖYLEYİN NOKIA DA NE EKSİK VAR

app stor yada en azından bir android market kadar olamadı bide windows ile işbirliğine gireceği için tüm telefonlardan desteğini çekmiş güncellemeler yok artık
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DH Misafiri 6 yıl
aldık bundan 1.500 TL
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DH Misafiri 6 yıl
Bu 41 mp telefonlar hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişilerin gözünü boyamak için yapılmış telefonlardan biri diyebiliriz.Gerçi 41 mp kamera falan da yok 5 mp yi 8 pakete sığdırıp 41 görünümü veriyor,gerçekten 41 mp olsaydı içindeki 1.3ghz lik tek çekirdek işlemci ve 1300 mAh lik batarya ona yetmezdi yani dediğim gibi bilgisi olmayan birisinin telefonda bakacağı ilk şey kamerasının megapikselidir.Samsung u kesinlikle tavsiye ediyorum.Mesela Galaxy S3 1.4 ghz dört çekirdek ve gerçek bir 8mp kamera, seri çekim modunda etrafınızdaki insanların size bakmasını sağlayan bir işlemci.Paranızı Nokia ya verip çöpe atmayın.Batmasına engel olmayın. KESİNLİKLE SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG
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danGerfuLL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu 41 mp telefonlar hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişilerin gözünü boyamak için yapılmış telefonlardan biri diyebiliriz.Gerçi 41 mp kamera falan da yok 5 mp yi 8 pakete sığdırıp 41 görünümü veriyor,gerçekten 41 mp olsaydı içindeki 1.3ghz lik tek çekirdek işlemci ve 1300 mAh lik batarya ona yetmezdi yani dediğim gibi bilgisi olmayan birisinin telefonda bakacağı ilk şey kamerasının megapikselidir.Samsung u kesinlikle tavsiye ediyorum.Mesela Galaxy S3 1.4 ghz dört çekirdek ve gerçek bir 8mp kamera, seri çekim modunda etrafınızdaki insanların size bakmasını sağlayan bir işlemci.Paranızı Nokia ya verip çöpe atmayın.Batmasına engel olmayın. KESİNLİKLE SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

Biraz forumu karistirirsaniz ne kadar sacma yorum yaptiginizi gorursunuz.
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Kafkaslı57 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu 41 mp telefonlar hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişilerin gözünü boyamak için yapılmış telefonlardan biri diyebiliriz.Gerçi 41 mp kamera falan da yok 5 mp yi 8 pakete sığdırıp 41 görünümü veriyor,gerçekten 41 mp olsaydı içindeki 1.3ghz lik tek çekirdek işlemci ve 1300 mAh lik batarya ona yetmezdi yani dediğim gibi bilgisi olmayan birisinin telefonda bakacağı ilk şey kamerasının megapikselidir.Samsung u kesinlikle tavsiye ediyorum.Mesela Galaxy S3 1.4 ghz dört çekirdek ve gerçek bir 8mp kamera, seri çekim modunda etrafınızdaki insanların size bakmasını sağlayan bir işlemci.Paranızı Nokia ya verip çöpe atmayın.Batmasına engel olmayın. KESİNLİKLE SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

senin tezine karşılık
kesinlikle nokıa nokıa nokıa diyorum eğer daha üst bir sınıf alıcaksanızda iphone iphone iphone diyorum
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FreeRun 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu 41 mp telefonlar hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişilerin gözünü boyamak için yapılmış telefonlardan biri diyebiliriz.Gerçi 41 mp kamera falan da yok 5 mp yi 8 pakete sığdırıp 41 görünümü veriyor,gerçekten 41 mp olsaydı içindeki 1.3ghz lik tek çekirdek işlemci ve 1300 mAh lik batarya ona yetmezdi yani dediğim gibi bilgisi olmayan birisinin telefonda bakacağı ilk şey kamerasının megapikselidir.Samsung u kesinlikle tavsiye ediyorum.Mesela Galaxy S3 1.4 ghz dört çekirdek ve gerçek bir 8mp kamera, seri çekim modunda etrafınızdaki insanların size bakmasını sağlayan bir işlemci.Paranızı Nokia ya verip çöpe atmayın.Batmasına engel olmayın. KESİNLİKLE SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

içip içip gelmeyin şu foruma yahu
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ExterminaTR 7 yıl
'' eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek '' demiş atalarımız :)

hala symbian bu kafayla devam etsin...
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nakatakanz 7 yıl
ya cidden bu nokia yaya neden sürekli laf atıyorsunuz anlamadım bi açılmarmısınız
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GökaLp. 7 yıl
Yok artık. 41 MP kameraya düz mantık ile bakacak olursak Iphone 4s SGSII gibi telefonlardan 5-10 kat daha iyi görüntü kalitesi olması gerekiyor. Sadece Megapixsel ile olacak şey değil bu. Yazılımı önemli, çözünürlüğü önemli, ekran kalitesi vb. çoğaltmak mümkün.

Ayrıca ben inanmıyorum 41 MP olduğuna. Bi katakulle vardır bu işte
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