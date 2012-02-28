Ön İnceleme: 41MP kamerasıyla yeni Nokia 808 Pureview ve Nokia Lumia 610

Genel Yayın Yönetmeni
|okulun bahcesinde nokıa telefonlarla pıyasa yapıp hava attıgınız günleri unutmussunuz kalkıp nokıa beyenmiyorsunuz ıphon kullandım samsung htc alayını kullandım su anda note1 var ve o sym bian ın verdii teknolojık cevıklık rahatlıgı vermiyor varsa yoksa ekrandan baska bişi degil bu 808 güzelmiş arastırıp buna girebilirim
|o ne gözlük öyle
| Arkadaslar nokia 610 var bende ama turkce dil destegi yok bi yerde yaptiramazmiyim bunu
|lumia 610da fena değil gibi onu bekliyorum
|41 mp değil 141 mp çıkarsan symbian işletim sistemini kullandığın sürece senden bi cacık olmaz
|SLM ARKADAŞLAR
ÖNCELİKLE ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM NOKIA BENİM ŞİRKETİM DEĞİL.AMA VİCDANEN KONUŞMAK İSTİYORUM.SAMSUNG BİR KAÇ TELEFON ÇIKARTTI DİYE NOKIA DAN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ SON 15 YILIN TARTIŞMASIZ TEK LİDERİ NOKIADIR.BU TELEFONA LAF SÖYLEYEN ARKADAŞLAR DİĞER TEL FİRMALARI BİLE KABULLENMİŞ NOKIANIN FOTOĞRAFTA BİR NUMARA OLDUĞUNA.SİZMİ KABUL ETMİYORSUNUZ ÖNCE N8 12 MP SONRA 808 41 MP BUNLAR AZ ÇALIŞMA DEİL ARKADAŞLAR BİR ANDROİD İSMİ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR BİR ARAŞTIRIRSANIZ
SİZDE GÖRÜRSÜNÜZ.KÜÇÜK BİR ÖRNEK ANDROİD TELLERİN ŞARJI FAZLA DAYANMIYOR.İPHONE DE BLUTUT YOK.ALLAHINIZI SEVERSENİZ SÖYLEYİN NOKIA DA NE EKSİK VAR
DH Misafiri
app stor yada en azından bir android market kadar olamadı bide windows ile işbirliğine gireceği için tüm telefonlardan desteğini çekmiş güncellemeler yok artık
|aldık bundan 1.500 TL
|Bu 41 mp telefonlar hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişilerin gözünü boyamak için yapılmış telefonlardan biri diyebiliriz.Gerçi 41 mp kamera falan da yok 5 mp yi 8 pakete sığdırıp 41 görünümü veriyor,gerçekten 41 mp olsaydı içindeki 1.3ghz lik tek çekirdek işlemci ve 1300 mAh lik batarya ona yetmezdi yani dediğim gibi bilgisi olmayan birisinin telefonda bakacağı ilk şey kamerasının megapikselidir.Samsung u kesinlikle tavsiye ediyorum.Mesela Galaxy S3 1.4 ghz dört çekirdek ve gerçek bir 8mp kamera, seri çekim modunda etrafınızdaki insanların size bakmasını sağlayan bir işlemci.Paranızı Nokia ya verip çöpe atmayın.Batmasına engel olmayın. KESİNLİKLE SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG
DH Misafiri
Biraz forumu karistirirsaniz ne kadar sacma yorum yaptiginizi gorursunuz.
DH Misafiri
senin tezine karşılık
kesinlikle nokıa nokıa nokıa diyorum eğer daha üst bir sınıf alıcaksanızda iphone iphone iphone diyorum
DH Misafiri
içip içip gelmeyin şu foruma yahu
|'' eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek '' demiş atalarımız :)
hala symbian bu kafayla devam etsin...
|ya cidden bu nokia yaya neden sürekli laf atıyorsunuz anlamadım bi açılmarmısınız
| Yok artık. 41 MP kameraya düz mantık ile bakacak olursak Iphone 4s SGSII gibi telefonlardan 5-10 kat daha iyi görüntü kalitesi olması gerekiyor. Sadece Megapixsel ile olacak şey değil bu. Yazılımı önemli, çözünürlüğü önemli, ekran kalitesi vb. çoğaltmak mümkün.
Ayrıca ben inanmıyorum 41 MP olduğuna. Bi katakulle vardır bu işte
41 MP ? 360x640 çözünürlük ? Symbian ?