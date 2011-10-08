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Ön satışta iPhone 4S'e olağanüstü talep

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,7b
1
233
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Ön satışta iPhone 4S'e olağanüstü talep
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Birkaç gün önce resmi lansmanı yapılan iPhone 4S, dün itibariyle Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya ve Almanya'da ön satışa sunuldu. Donanımsal özellikleri itibariyle iPhone 4'e büyük üstünlük kuran, ancak kimi analiste göre Apple'ın pazar payı kaybetmesine sebep olacak bir model iPhone 4S.

Fakat, görünüşe göre iPhone 4S, iPhone 4'ün başarısını bir adım daha öteye taşıyacak çünkü AT&T, Reuters'e yaptığı açıklamada müşterilerinin iPhone 4S'e "olağanüstü talep" gösterdiklerini ve bu sayede sadece 12 saat içerisinde 200,000 iPhone 4S ön satışı ile 2007'den bu yana en hızlı iPhone satışını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

AT&T'nin yanı sıra iPhone 4S'i Amerika'da satışa sunan Verizon ve 16GB'lık iPhone 4S'lerin tamamını sattığı bilgisi sitesinde yer alan Sprint'den, ya da diğer ülkelerdeki operatörlerden benzer bir açıklama şimdilik yapılmış değil; ancak önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların gelmesi muhtemel görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya'da iPhone 4'ün ön satışında 24 saat içerisinde 600,000 adet iPhone 4 satışı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ancak sadece AT&T'nin 12 saat içerisinde, iPhone 4'ün 24 saatte gerçekleştirdiği ön satışın 3'te 1'ini gerçekleştirmiş olması; iPhone 4S'in dünya genelinde iPhone 4'ün başarısını bir adım daha ileri taşıyarak Apple tarihindeki en başarılı iPhone olacağının habercisi gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra iPhone 4S'in ön satışa sunulmasından bir gün geçmeden Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'da sevkiyat süresi 14 Ekim'den, 1-2 haftaya çıktı. Yani, üzgünüz ancak, stok sıkıntısı yolda görünüyor...

Ayrıca, iPhone 4S'in Amerika'daki sim kilitsiz fiyatları da Apple tarafından açıklandı. Buna göre Kasım ayında satışına başlanacak olan sim kilitsiz modellerin fiyatları şöyle;

  • 16GB iPhone 4S; 649 Dolar (~1200 TL)
  • 32GB iPhone 4S; 749 Dolar (~1385 TL)
  • 64GB iPhone 4S; 849 Dolar (~1570 TL)
Ön satışta iPhone 4S'e olağanüstü talep
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proyuris 8 yıl en beğenilen
Türkiye yi terk edesim geldi fiyatları görünce. Onların parasıyla 849 bizim ülke sınırlarına girdiği anda 2500 ben devlete çalışıyorum. 21. yüzyılın modern köleliği. Sen çalış vergini öde başbakan ve takımı milyon dolarlık arabalarla özel jetlerle dünyayı dolaşsın. Hakkımı helal etmiyorum.
Türkiye yi terk edesim geldi fiyatları görünce. Onların parasıyla 849 bizim ülke sınırlarına girdiği anda 2500 ben devlete çalışıyorum. 21. yüzyılın modern köle...
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3 Yanıt Yanıtla +93
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4Crumby 8 yıl fender52
fender52
Bedava dagitsa da size yaranamaz di ya ...

Bedava verseler satip galaxy s2 alirim ;)
Yanıtla +28
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mk2kill 8 yıl
son 4 saatimi samsung galaxy s i windowsa tanitmaya calisarak gecirdim. simdi de samsung un kiytirik kies programi ile ugrasiyorum. Firmware update yaparken telefon biranda kayboluyor . Ipadimin firmwarini update etmek 15 dakikami aliyor. Samsung ve diger telefonlar appleden donanim olarak cok ustun olsalarda bu tip sorunlari halletmedikleri surece apple in basarisini yakalamalri cok zor. Ben apple i bircok konuda en cok elestirenlerden biriyim ama guncellme; stabilite ve kullanim kolyaligi olunca IOS hep 1 gomlek ustun. Ben senelerdir bilgisayar kullanicisiyim. Network ve sistem konularinda uzmaligim da var. Ben bukadar ugrasiyorsam herhangi bir vatandas nasil yapacak bu firmware update i onu dusunuyorum.MTP usb driver desem bircok insan bos bos bakar yuzume herhalde. Kullanim kolayligi ve estetik bircok insanin aradigi sey aslinda . O da apple da var. Biz android soyle ustun boyle ustun diye istedigimiz kadar anlatalim. Satis rakamlari aslinda herseyi anlatiyor.
son 4 saatimi samsung galaxy s i windowsa tanitmaya calisarak gecirdim. simdi de samsung un kiytirik kies programi ile ugrasiyorum. Firmware update yaparken tel...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 8 yıl
java
_uMaY_ ((: Yahu bu haber gerçek mi? iPhone tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı tüm bekleyenlerini ama bu satış rakamına ulaşmış öyle mi? Sadece gülmekle yetiniyorum... (: iPhonedan yana ve IOSdan yana tüm beklentilerim hüsranla sonuçlandı, artık Googleın yeni işletim sistemi ve yeni ürünü ile Samsungun çıkartacağı yeni ürünü beklemeye başladım. Siz siz olun böyle haberlerle galyana gelipte şu iPhone 4S hayal kırıklığına para bayılmayın, bular hep pazarlama stratejisi. Bu telefon kendisinden çok önce çıkan Galacy S2 ile bile boy ölçüşemez.
Her tarafından sorun fışkıran üstelik o mükemmel ekranında pixelleri sayabildiğim şu dandik cihazı iPhone ile karşılaştırmayı bırakın artık... Samsung bi tarafını yırtıp anca 10 milyon rakamına zor ulaştı 1.5 yıldır piyasada olan iPhone 4 bile son 3 ayda 20 milyondan fazla sattı...

iphone / ipad / galaxy / xoom / s2 / htc kullanjyorum. işim gereği. senin pixellerini saydığım dediğin cihaz donanım ve ekran kalitesi olarak apple ın tahtına çoktan oturdu bile. bazıları iphone için bilmeden yorum yapıyor katılıyorum. Ama sen tam bir at gözlüğü ile yorum yapmışsın bahsettiğin S2 telefonu al iphone 4s ını al yanyana koy bakalım parlaklıklarını aç sonuna kadar sonra bir oyun aç bak bakalım hangisinin pixellerini sayıyorsun.
Saçma sapan apple fanatikliği yapıp, iyi olana kötü demende nzaten anlamadığım belli.
Apple ürünleri iyimidir. evet iyidir. çok güzel cihazlar. Ama neresine elini atsan para vermek zorundasın. iOS tıkanmıyor, doğru tıkanmıyor. çünkü yazılım olarak apple çıkarlarının dışında nokta koyamazsın...
önümüzdeki yıllardaki oranları ben şimdiden söyleyeyim.
mobile ve tablet piyasasında
%20 -25 cıvarı iOS
%65 - 70 windows
%10 android (eğer geliştirmesi durdurulmaz ise.)
kalan yüzde diğerleri.
Kimse gerçekleri saptırmasın. yiğidi öldür ama hakkını yeme. Çünkü iphone 2g yi piyasaya sürdüm dese yani apple geri gitse bi bildiği vardır diye peşinden gidersiniz. applecılar fanatiktir. çoğu d kör fanatik. diğer teknolojileri yokmuş gibi davranmaları, onların geniş görüşlü olmadıklarını ortaya çıkarıyor ki zaten böyleler.
Bir araştırma, ki istendiğinde kaynak ta verebilirim. apple kullanıcılarının % 75 cıvarının amatör kullanıcılar olduğu gerçeğini ortaya çıkartmış. yani word outlook, yes / no :) bu telefon veya işletim sistemi göçermi. neden göçsün ki..
Uzun lafın kısası. Samsung donanım olarak mükemmel cihazlar yapar. Android konusunda kötü bir işletim sistemi, eksikleri çok buna katılıyorum. ama iOS de cihaz seçip bir üst modele yönlendirmek için çok rahat firmware ve işletim sistemi guncellemesi yapabiliyorsun, birde bu açıdan bakın isterseniz bu pratikliğe. madalyonun 2 yüzü var.
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Ermis1453 8 yıl
fransada orange oporotor un sitesinde sabah satis basladiktan kisa bir sure sonra bitdi diye yazdi. ama sonra tekrar stokta var girunuyor ama eline gecme suresi uzun olabilir diyor. sorun cikti sioaris veremedim
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sardemir 8 yıl
bende iphone 4 16 beyaz kullanıyordum düne kadar... hiç aklımda satma fikri yokken dün müşteri istedi bende 1400 den iyi bir fiyata sattım. 4 le 4s arasında ki farkı herkes videolarıda izleyince dahada iyi ibliyor artık.. demek istediğim kimse kendını kandırmaya calısmasın kasa ekran dısında hiç bi ortak yanı yok bu telefonun.. iphone 5 adında cıksaydı ve kssasıda değişik olsaydı 4 sahıbı herkes kesınlıle değiştirirdi die düşünüyorum.. ben sattım 4si isveçten teyzeme aldırıyorum kasımın ortalarında elimdeo olucak inş. bu arada 1500 e geliyor.
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~SERKAN~ 8 yıl Ermis1453
dervis2007

fransada orange oporotor un sitesinde sabah satis basladiktan kisa bir sure sonra bitdi diye yazdi. ama sonra tekrar stokta var girunuyor ama eline gecme suresi uzun olabilir diyor. sorun cikti sioaris veremedim


hem operatörler hemde applestore satacağı için aslında stok sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum ama... Bakalım...

Eşim cumartesi günü paristeki applestorelerden birine gidecek. Bulabilirse bana da kendisine de alacak bir tane... İnşallah bulabilir telefonu... Bulamazsa 8GB i4 bulma şansı nedir sizce?
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phantom_coal 8 yıl
Kör öldü badem gözlü oldu , milyonlarca iphone4 u olan insan hic bir dis gorunum degisikligi yokken neden 4s alir, ozentilik ve hava atma isteginden dolayi , bizim is yerinde 900 lira alan adam ip4 aldi sozlesmeli 1800.cogu insanin kullanmaktan habeeri yok jailbreak ne appstore ne onu bilmiyorlar , once mail hesabi ac diyorum maili yok , kac para diyor kredi karti mi lazim diyor. Kimse alinmasin memleketin deniziyle kerizi bitmez, hatta apple olunca dunyanin okyanusuyla kerizi bitmez demek daha dogru olur, kullansalar hakkini verseler neyse. Populer kulturun etkisi.
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berkkarabacak 8 yıl
DH yetkililerine sesleniorum Şu iPhone VS Android kapışmasını bi organizyon düzenleyinde millet kapışıp hırsını atsın üstünde ya:)
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Lithium 8 yıl
arkadaşlar ilk defa iphone alıcam.1000-1500 tl arası bütçem var.sizce tasarruf yapıp 3gs mi alayım yoksa sınırları zorlayıp 4s mi alayım veya 1200-1300 civarı temiz 3-4 aylık iphone 4 mü alayım?ilk defa alacaklar için 4 ile 4s arasında o kadar fark var mı?
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Deep Hypnosis 8 yıl
berkkarabacak

DH yetkililerine sesleniorum Şu iPhone VS Android kapışmasını bi organizyon düzenleyinde millet kapışıp hırsını atsın üstünde ya:)

aynen hocam, münazara grupları kurulsun :))
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tcoRED 8 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

DH yetkililerine sesleniorum Şu iPhone VS Android kapışmasını bi organizyon düzenleyinde millet kapışıp hırsını atsın üstünde ya:)

evet bencede, hatta paintball en mantıklı organizasyon olur
ertesi gün herkes pamuk gibi, nası fikir
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Chuckly 8 yıl
Bu donanim bizim icin yeterli fakat apple bosuna arttirmiyor rami islemciyi.İos5 icin bu donanim yeterli ama demekki iphone 5 in donanimi icin bu donanim yeterli olmayacakli arttiracak donanimi anlatabildimmi?

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Chuckly 8 yıl

Kanatlari ortaya çikip ucmasi gerekirdi

Buzdolabi olabilmesi gerekirdi

Masa olarak kullanabilmeliydik

kombi olarak kullanamiyoruz neden alsinki insanlar bu telefonu

Kaziklanmaya devam
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Zuko 8 yıl
Chuckly


Kanatlari ortaya çikip ucmasi gerekirdi

Buzdolabi olabilmesi gerekirdi

Masa olarak kullanabilmeliydik

kombi olarak kullanamiyoruz neden alsinki insanlar bu telefonu

Kaziklanmaya devam

Ya hocam git işine ya Allah'ını seversen. Bizim istediğimiz 4 ile 3Gs arasındaki farktı. Adamlar anlatırken madde çoğalsın diye kamerayla fotografı ayrı anlattılar, antenleri birleştirmişler onu madde olarak sundular. O kadar iOS anlattılar hem Haziran'da hem bu etkinlikte. Ayrıca madde olarak iPhone'un içine koydular. Hepsi çok görünsün diyeydi.

Koskoca 93 dk'lık etkinliğin taş çatlasa 30 dk'sı yeni iPhone'du. Güncellemeler (updates), iOS 5, iCloud ve her zamanki tanıtımlar geri kalanı tuuyordu.

Siri yeni iPhone'un alınabilir kılan tek özellik bence. O da ahım şahım bir şey değil zaten.
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Zuko 8 yıl
Bu "Türkiye'de 2500'ün altında olmaz." söylemlerini anlamıyorum yahu. Hangi iPhone Türkiye'ye o fiyattan geldi? Fiyatlar sonradan arttı. Ben iPhone 4'ü almadan önce 3GS'ler 1800-2000 civarındaydı. Yine deniyordu "Eskisi 2000 lira, yenisi 2500'den aşağı olmaz." diye. Ben 16 GB iPhone 4'ümü 1590 TL'ye aldım. Sadece ben de degil, böyle alan bir sürü kişi var. Fiyatlar sonradan artıyor taleplerin yoğun, stokların az olduğu görülünce.

Tabi o zaman dolar bu kadar yüksek değildi, onun etkisi olabilir.
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16 GS 1905 8 yıl
proyuris
Türkiye yi terk edesim geldi fiyatları görünce. Onların parasıyla 849 bizim ülke sınırlarına girdiği anda 2500 ben devlete çalışıyorum. 21. yüzyılın modern köleliği. Sen çalış vergini öde başbakan ve takımı milyon dolarlık arabalarla özel jetlerle dünyayı dolaşsın. Hakkımı helal etmiyorum.

Terk etmekte özgürsün güle güle
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Nymph()maniac 8 yıl
Uzun lafın kısacası, kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş.
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dedektif. 8 yıl
mk2kill
son 4 saatimi samsung galaxy s i windowsa tanitmaya calisarak gecirdim. simdi de samsung un kiytirik kies programi ile ugrasiyorum. Firmware update yaparken telefon biranda kayboluyor . Ipadimin firmwarini update etmek 15 dakikami aliyor. Samsung ve diger telefonlar appleden donanim olarak cok ustun olsalarda bu tip sorunlari halletmedikleri surece apple in basarisini yakalamalri cok zor. Ben apple i bircok konuda en cok elestirenlerden biriyim ama guncellme; stabilite ve kullanim kolyaligi olunca IOS hep 1 gomlek ustun. Ben senelerdir bilgisayar kullanicisiyim. Network ve sistem konularinda uzmaligim da var. Ben bukadar ugrasiyorsam herhangi bir vatandas nasil yapacak bu firmware update i onu dusunuyorum.MTP usb driver desem bircok insan bos bos bakar yuzume herhalde. Kullanim kolayligi ve estetik bircok insanin aradigi sey aslinda . O da apple da var. Biz android soyle ustun boyle ustun diye istedigimiz kadar anlatalim. Satis rakamlari aslinda herseyi anlatiyor.

Samsung a haksızlı etme. Ben Samsung un bir çok modelini bağladım kies ile PC hepsini tanıdı senin PC de bir sorun vardır. Bence Kies iTunes den daha pratik ve hızlı.
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duman64 8 yıl dedektif.
dedektif.

mk2kill

son 4 saatimi samsung galaxy s i windowsa tanitmaya calisarak gecirdim. simdi de samsung un kiytirik kies programi ile ugrasiyorum. Firmware update yaparken telefon biranda kayboluyor . Ipadimin firmwarini update etmek 15 dakikami aliyor. Samsung ve diger telefonlar appleden donanim olarak cok ustun olsalarda bu tip sorunlari halletmedikleri surece apple in basarisini yakalamalri cok zor. Ben apple i bircok konuda en cok elestirenlerden biriyim ama guncellme; stabilite ve kullanim kolyaligi olunca IOS hep 1 gomlek ustun. Ben senelerdir bilgisayar kullanicisiyim. Network ve sistem konularinda uzmaligim da var. Ben bukadar ugrasiyorsam herhangi bir vatandas nasil yapacak bu firmware update i onu dusunuyorum.MTP usb driver desem bircok insan bos bos bakar yuzume herhalde. Kullanim kolayligi ve estetik bircok insanin aradigi sey aslinda . O da apple da var. Biz android soyle ustun boyle ustun diye istedigimiz kadar anlatalim. Satis rakamlari aslinda herseyi anlatiyor.


Samsung a haksızlı etme. Ben Samsung un bir çok modelini bağladım kies ile PC hepsini tanıdı senin PC de bir sorun vardır. Bence Kies iTunes den daha pratik ve hızlı.


Bence mk2kill'in bilgisayarı kıytırık. Hoş anlasaydı zaten kies'e hiç ihtiyaç olmadığını fark edebilirdi.
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SeKSandDoRT 8 yıl
Tamamen insanların duygularıyla haraket etmesinden ötürü bu telefonun satışında patlama yaşanacaktır, hatta belki koleksiyon ürünü bile olabilir, 4S tanıtıldı ertesi günü steve vefat etti, bu onun gördüğü son ürün tanıtımı oldu, cihaz donanım olarak 1000 lirayı geçmez ama, bu onun Türkiyede 2000 liraya satılamayacağı anlamına da gelmiyor...
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duman64 8 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

Tamamen insanların duygularıyla haraket etmesinden ötürü bu telefonun satışında patlama yaşanacaktır, hatta belki koleksiyon ürünü bile olabilir, 4S tanıtıldı ertesi günü steve vefat etti, bu onun gördüğü son ürün tanıtımı oldu, cihaz donanım olarak 1000 lirayı geçmez ama, bu onun Türkiyede 2000 liraya satılamayacağı anlamına da gelmiyor...

Bu telefon 2500 liranın aşağısında girmez tr'ye. Yurtdışından bir bağlantı yaptım. Kurban bayramına 2 tane 16gb 4s getirtmek niyetim. Amaç kullanmak değil ama yine de görüşlerimi yazarım buradan. Bu milletteki talep ve tr de saçma sapan fiyat politikasını lehimize çevirelim değilmi?
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