Ön satışta iPhone 4S'e olağanüstü talep

Birkaç gün önce resmi lansmanı yapılan iPhone 4S, dün itibariyle Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya ve Almanya'da ön satışa sunuldu. Donanımsal özellikleri itibariyle iPhone 4'e büyük üstünlük kuran, ancak kimi analiste göre Apple'ın pazar payı kaybetmesine sebep olacak bir model iPhone 4S.

Fakat, görünüşe göre iPhone 4S, iPhone 4'ün başarısını bir adım daha öteye taşıyacak çünkü AT&T, Reuters'e yaptığı açıklamada müşterilerinin iPhone 4S'e "olağanüstü talep" gösterdiklerini ve bu sayede sadece 12 saat içerisinde 200,000 iPhone 4S ön satışı ile 2007'den bu yana en hızlı iPhone satışını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

AT&T'nin yanı sıra iPhone 4S'i Amerika'da satışa sunan Verizon ve 16GB'lık iPhone 4S'lerin tamamını sattığı bilgisi sitesinde yer alan Sprint'den, ya da diğer ülkelerdeki operatörlerden benzer bir açıklama şimdilik yapılmış değil; ancak önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların gelmesi muhtemel görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya'da iPhone 4'ün ön satışında 24 saat içerisinde 600,000 adet iPhone 4 satışı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ancak sadece AT&T'nin 12 saat içerisinde, iPhone 4'ün 24 saatte gerçekleştirdiği ön satışın 3'te 1'ini gerçekleştirmiş olması; iPhone 4S'in dünya genelinde iPhone 4'ün başarısını bir adım daha ileri taşıyarak Apple tarihindeki en başarılı iPhone olacağının habercisi gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra iPhone 4S'in ön satışa sunulmasından bir gün geçmeden Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'da sevkiyat süresi 14 Ekim'den, 1-2 haftaya çıktı. Yani, üzgünüz ancak, stok sıkıntısı yolda görünüyor...

Ayrıca, iPhone 4S'in Amerika'daki sim kilitsiz fiyatları da Apple tarafından açıklandı. Buna göre Kasım ayında satışına başlanacak olan sim kilitsiz modellerin fiyatları şöyle;

16GB iPhone 4S; 649 Dolar (~1200 TL)

32GB iPhone 4S; 749 Dolar (~1385 TL)

64GB iPhone 4S; 849 Dolar (~1570 TL)