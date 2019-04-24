Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası

Kullanıcılar son dönemde Apple’ı iyiden iyiye baskı altına almaya başladı. Qualcomm ile olan davasından ağır yaralı çıkan Apple üzerine sayısız kullanıcı davası ile uğraşıyor. Şimdi yeni bir dava daha açıldı.

Güç tuşu bozuk mu?

ABD’de bir araya gelen pek çok iPhone 4, 4S ve 5 kullanıcısı bir hukuk bürosu vasıtasıyla Apple’a dava açtı. Dava konusu ise bahse konu modellerin güç tuşunun kutudan çıktığında bozuk olması. Kullanıcılar güç tuşu bozuk olduğu için telefonun kullanımında sıkıntılar olduğunu ve Apple’ın bunu en baştan beri bildiğini iddia ediyor.

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Davaya katılan kullanıcıların 24 Haziran 2010-10 Ekim 2011 tarihleri arasında iPhone 4, 11 Ekim 2011-20 Eylül 2012 arasında iPhone 4S, 1 Nisan 2013 tarihinden önce iPhone 5 modelini satın almış olması gerekiyor.

Davada kullanıcılar, Apple’ın güç tuşunu tamir etmesini veya sıkıntı nedeniyle düşen iPhone değerini karşılamasını istiyor. İlk duruşma 25 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Apple ise kesinlikle iddiaları reddediyor ve telefonların testlerden geçtikten sonra sağlam bir şekilde satışa çıktığını belirtiyor.