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Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası

24 Haziran 2010 tarihinden itibaren 1 Nisan 2013 tarihine kadar satılan iPhone 4, 4S ve 5 modellerinde güç tuşunun kutudan bozuk olarak çıktığı iddia ediliyor.
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası

Kullanıcılar son dönemde Apple’ı iyiden iyiye baskı altına almaya başladı. Qualcomm ile olan davasından ağır yaralı çıkan Apple üzerine sayısız kullanıcı davası ile uğraşıyor. Şimdi yeni bir dava daha açıldı.

Güç tuşu bozuk mu?

ABD’de bir araya gelen pek çok iPhone 4, 4S ve 5 kullanıcısı bir hukuk bürosu vasıtasıyla Apple’a dava açtı. Dava konusu ise bahse konu modellerin güç tuşunun kutudan çıktığında bozuk olması. Kullanıcılar güç tuşu bozuk olduğu için telefonun kullanımında sıkıntılar olduğunu ve Apple’ın bunu en baştan beri bildiğini iddia ediyor.

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Davaya katılan kullanıcıların 24 Haziran 2010-10 Ekim 2011 tarihleri arasında iPhone 4, 11 Ekim 2011-20 Eylül 2012 arasında iPhone 4S, 1 Nisan 2013 tarihinden önce iPhone 5 modelini satın almış olması gerekiyor.

Davada kullanıcılar, Apple’ın güç tuşunu tamir etmesini veya sıkıntı nedeniyle düşen iPhone değerini karşılamasını istiyor. İlk duruşma 25 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Apple ise kesinlikle iddiaları reddediyor ve telefonların testlerden geçtikten sonra sağlam bir şekilde satışa çıktığını belirtiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-sued-for-shipping-older-iPhone-units-with-a-defective-power-button_id115539 Yorum Yaz
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captaingurkan 1 hf.
4s imin güç tuşu bozulmuştu.
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Xloud 3 hf.
Planlı eskitmeyi fazla kaçırmıştır.
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Askaparta 3 hf.
Bozuk da olsa elmayı yedirirler.
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MrKattchup 3 hf.
Bu tür hataları Apple zaten garanti kapsamında karşılıyor, çıkıp şimdi böyle bir gündem yaratılmasının nedenini çözemedim.
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Orange dragon 3 hf. Skaty.
Şu davayı açanlar eski zamanın öcü için filan istemiyorlar. Sırf para koparmak için yapıyorlar. Tabi senin dediğinde doğru ama kimse ucunda para olmasa öyle bişey için uğraşmaz.
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ssendogan 3 hf.
Aynen ilk çıktığında 2 adet 4s aldım. İkisininde yılı dolmadan tuşu bozuldu. Ancak bir bir değişim yaptılar
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danlabilic 3 hf.
yeni gelmiş galiba akıllarına:d
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Orange dragon 3 hf.
Ölmüş bir telefon için niye dava açıyorlar?
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Skaty. 3 hf. Orange dragon
Mesele telefonun ölü olmasından çok Apple’ın bile bile kullanıcı aleyhine bir şey yapmış olması. Bu sefer telefon ölü olabilir bir sonrakine canlı telefona da yapar. Hak hukuk mücadelesinin zamanı olmamalı.
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