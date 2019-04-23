Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu

Samsung’un akıllı telefonlarından özel bir ara yüz ile harici ekranlara görüntü aktarabildiği DeX teknolojisi temelde Android işletim sistemini temel alıyor. Daha gerçekçi bir masa üstü tecrübesi sunmak için firma Linux on DeX teknolojisini geliştiriyor.

Daha fazla cihaz

Beta sürecinde olan Linux on DeX teknolojisi ile ARM için geliştirilmiş Ubuntu ara yüzünü kullanarak harici ekranlara görüntü aktarmak mümkün oluyor. Böylece pek çok Ubuntu uygulaması çalıştırılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu"

Normalde Linux on DeX özelliği Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 için beta sürecindeydi. Samsung özelliğe bir güncelleme yayınlayarak Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e modellerini de kapsama alanına aldı.

Normalde Linux on DeX modu daha çok amiral gemilerinde kullanılıyordu ancak Snapdragon 675 yonga seti ve 4GB/6GB RAM barındıran orta seviyedeki Galaxy Tab S5e olması sevindirici. Zira yakın zamanda özelliğin belirli bir donanım gücü sunan alt seviyedeki cihazlara da geleceğini gösteriyoer.

Böylece Android 9.0 ve One UI ara yüzünün gerekli olduğu Linux on Dex programına toplamda 9 cihaz eklenmiş oldu. Henüz programın ne zaman beta sürecinden çıkacağı bilinmiyor.