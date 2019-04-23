Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu

Harici ekranlarda ARM uyumlu bir Ubuntu versiyonu çalıştırabildiğiniz Linux on DeX programının beta sürecine Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e modelleri de katıldı.
4 hf.
3,4b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un akıllı telefonlarından özel bir ara yüz ile harici ekranlara görüntü aktarabildiği DeX teknolojisi temelde Android işletim sistemini temel alıyor. Daha gerçekçi bir masa üstü tecrübesi sunmak için firma Linux on DeX teknolojisini geliştiriyor.

Daha fazla cihaz

Beta sürecinde olan Linux on DeX teknolojisi ile ARM için geliştirilmiş Ubuntu ara yüzünü kullanarak harici ekranlara görüntü aktarmak mümkün oluyor. Böylece pek çok Ubuntu uygulaması çalıştırılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu"

Normalde Linux on DeX özelliği Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 için beta sürecindeydi. Samsung özelliğe bir güncelleme yayınlayarak Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e modellerini de kapsama alanına aldı.

Normalde Linux on DeX modu daha çok amiral gemilerinde kullanılıyordu ancak Snapdragon 675 yonga seti ve 4GB/6GB RAM barındıran orta seviyedeki Galaxy Tab S5e olması sevindirici. Zira yakın zamanda özelliğin belirli bir donanım gücü sunan alt seviyedeki cihazlara da geleceğini gösteriyoer.

Böylece Android 9.0 ve One UI ara yüzünün gerekli olduğu Linux on Dex programına toplamda 9 cihaz eklenmiş oldu. Henüz programın ne zaman beta sürecinden çıkacağı bilinmiyor.

 

https://www.slashgear.com/galaxy-s9-s10-and-galaxy-tab-s5e-now-have-linux-on-dex-22574394/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renega 3 hf.
o zaman ubuntu hacker'lar cihaza virüs atabilir bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 3 hf.
S8 Plus için ne zaman gelecek acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 hf.
Ne zaman windows 10 çalışacak onu merak ediyorum. Linux ile gelecek çok yok neticede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 3 hf.
Vardı zaten S10 ciktigindan beri kullaniyorum calisiyordu sadece resmi destek geldi diyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 hf.
İşte budur. Güçlü donanım koyup da telefonu bilgisayar gibi kullanamamak saçmalık olurdu.
Apple görsün bunu değil MacOS çalıştırmak daha koyduğu kısıtlamaları bile kaldıramıyor hala. Ondan sonra çok stabil (!)
Asıl başarı birçok işlemi yapabilen ve faklı işletim sistemlerini bir arada çalıştıran Samsung'undur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 4 hf.
Nasıl bağlantı yapıldığını ve bu özellikle neler yapabileceğimizi de yazsaydınız faydalı olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 3 hf.
Ne bekliyorsun hocam sor soyleyeyim aktif kullaniyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor 3 hf. Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı 3 hf. Özel anahtarları tahmin ederek 8 milyon dolarlık ETH çaldı 3 hf. Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor 3 hf. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek 3 hf. Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu 3 hf. Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır 3 hf. Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor 3 hf. Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor 3 hf. Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım 3 hf. Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti 3 hf. Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı 3 hf. Apex Legends oyununa ilgi azalıyor 4 hf. GeForce 1600 serisi dizüstülerde 100fps üzerini vadediyor 4 hf. Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı 4 hf. GTX 1650 raflardaki yerini almaya başladı: RX 570’e devam mı? 4 hf. iPhone ile temassız işlemler yakında daha gelişmiş hâle gelebilir 4 hf. GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek 4 hf. iOS 13 ile uygulamalar harici depolamadaki fotoğraflara direkt olarak ulaşabilecek 4 hf. Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu Sonraki Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak 4 hf. AMD’nin 50. yılına özel Radeon VII ve Ryzen 2700X’i doğrulandı 4 hf. Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı 4 hf. Samsung yeni bir Chromebook Pro çıkarmaya hazırlanıyor 4 hf. Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi 4 hf. Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak 4 hf. Apple’ın yüz tanıma sistemi yanılınca firmaya 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı 4 hf. Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta 4 hf. Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı 4 hf. Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3 4 hf. Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil 4 hf. Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı 4 hf. Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı 4 hf. Xiaomi’den 65 inç “duvar kağıdı” televizyon 4 hf. Samsung TV'de giriş gecikmesini ölçtük | Peki giriş gecikmesi - Input Lag nedir ? 4 hf. 23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var 4 hf. Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ? 4 hf. Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu 4 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim