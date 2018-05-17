OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition tanıtıldı!

Dün duyurusu gerçekleştirilen OnePlus 6'nın sınırlı sayıda üretilen özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition ön siparişe açıldı. Yalnızca belirli bölgelerden satın alınabilen cihaz, tasarımı ve kutu içeriğiyle standart OnePlus 6'dan ayrışıyor.

Tasarımsal birkaç detay dışında teknik anlamda herhangi bir farklılık bulundurmayan OnePlus 6 Avengers: Infinity War yalnızca 256 GB depolama seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ön ve arka yüzeyi 5. nesil Corning Gorilla Glass cam ile korunan OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın arka panelinde özel 3D aramid baskısıyla oluşturulmuş geçiş desenleri dikkat çekerken, karbondan yapılmış geometrik doku hissi veren altın renkli bir Avengers amblemi de telefona ayrı bir hava katıyor. Ayrıca telefonun sağ çerçevesinde yer alan bildirim kaydırıcısı da altın rengine bürünmüş.

Kutu içerisine özel Iron Man desenli bir kılıf ekleyen firma, kutu içerisinde ve dışında da birtakım tasarımsal nüanslar eklemeyi unutmamış. 256 GB depolama kapasiteli standart OnePlus 6 modelinden 30 dolar pahalı olan OnePlus 6 Avengers: Infinity War 660 dolardan satışa sunulmuş durumda.

OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition özellikleri

Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran

6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g

155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 256 GB

256 GB Arka kamera: 20 MP + 16 MP (f/1.7)



20 MP + 16 MP (f/1.7) Ön kamera: 16 MP (f/2.0)



16 MP (f/2.0) Batarya: 3300 mAh



3300 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0



Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0 Diğer: Parmak izi okuma, Face Unlock yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj), Yapay zeka desteği Foto Galeri | 4 Görsel Görüntüle

https://www.oneplus.com/cn/avengers-6