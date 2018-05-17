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OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition tanıtıldı!

OnePlus 6'nın sınırlı sayıda üretilen özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition tanıtıldı. Kutu içeriği ve dikkat çeken tasarımıyla göz dolduran telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,3b
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3
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition tanıtıldı!
 
Dün duyurusu gerçekleştirilen OnePlus 6'nın sınırlı sayıda üretilen özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition ön siparişe açıldı. Yalnızca belirli bölgelerden satın alınabilen cihaz, tasarımı ve kutu içeriğiyle standart OnePlus 6'dan ayrışıyor. 
Tasarımsal birkaç detay dışında teknik anlamda herhangi bir farklılık bulundurmayan OnePlus 6 Avengers: Infinity War yalnızca 256 GB depolama seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ön ve arka yüzeyi 5. nesil Corning Gorilla Glass cam ile korunan OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın arka panelinde özel 3D aramid baskısıyla oluşturulmuş geçiş desenleri dikkat çekerken, karbondan yapılmış geometrik doku hissi veren altın renkli bir Avengers amblemi de telefona ayrı bir hava katıyor. Ayrıca telefonun sağ çerçevesinde yer alan bildirim kaydırıcısı da altın rengine bürünmüş. 
Kutu içerisine özel Iron Man desenli bir kılıf ekleyen firma, kutu içerisinde ve dışında da birtakım tasarımsal nüanslar eklemeyi unutmamış. 256 GB depolama kapasiteli standart OnePlus 6 modelinden 30 dolar pahalı olan OnePlus 6 Avengers: Infinity War 660 dolardan satışa sunulmuş durumda. 

OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition özellikleri

  • Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 8 GB
  • Depolama kapasitesi: 256 GB
  • Arka kamera: 20 MP + 16 MP (f/1.7) 
  • Ön kamera: 16 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3300 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0
  • Diğer: Parmak izi okuma, Face Unlock yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj), Yapay zeka desteği

https://www.oneplus.com/cn/avengers-6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
antalyaa07 1 yıl
tr.link/... Avengers 3 izlemeyenler için
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elophidae 1 yıl
Thanos versiyonu varmı acaba
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deoks 1 yıl
Ram ve depolama miktarını normaldekinin yarısı kadar yapsalarmış keşke :D
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