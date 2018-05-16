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OnePlus 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oldukça hareketli geçmesini beklediğimiz Mayıs ayında ilk amiral gemisi OnePlus’tan geldi. Firma yeni amiral gemisi OnePlus 6’yı tanıttı. OnePlus 6 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,2b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının merakla beklenen amiral gemilerinden birisi olan OnePlus 6 tanıtıldı. Hiçbir dönem rakiplerinden geri kalmamayı prensip edinen OnePlus 6 yine göz dolduran özelliklerle geliyor.

OnePlus 6 özellikleri ve fiyatı
 

6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran optik AMOLED ekran çentik tasarımına yer veriyor. Çentiğe geçiş yapan ilk OnePlus modeli olma özelliğine sahip OnePlus 6, bu sayede agresif bir ekran-kasa oranı sunabiliyor. Boyutları ise 6 inçlik OnePlus 5T ile hemen hemen aynı. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı benimseyen modelin arka kısmı rahat bir tutuş için kavisli hale getirilmiş.

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti barındıran amiral gemisinde 6GB /8GB LPDDR4X RAM mevcut. Depolama kapasitesi ise 64GB/128GB/256GB şeklinde seçenekler ile sunuluyor. UFS 2.1 teknolojisi ile telefon çok akıcı bir tecrübe sunacak.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu"

Arka kısımda f/1.7 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 16 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Daha iyi ışık alan sensörler sayesinde karanlık ortam çekimlerinde performans artıyor. Ayrıca bulanıklık efektleri de en iyi şekilde uygulanıyor. Kamera 4K 60fps ve 720p 480fps kayıt yapabiliyor.

Ön kısımda  f/2.0 diyaframlı 20 MP özçekim kamerası yine yapay zeka teknolojileri ile kullanıcının yüz hatlarını otomatik olarak en iyi hale getiriyor. Ön kamera firmanın gelişmiş Face Unlock yüz tanıma sistemini de barındırıyor. Firma 300 nokta tarayan yüz tanıma sisteminin iPhone X’ten daha hızlı çalıştığını ifade ediyor.

Telefonda 3300mAh kapasiteli batarya Dash V2.0 hızlı şarj ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu daha yuvarlatılmış şekilde arka yer alıyor. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile birlikte çıkıyor ve Android P güncellemesini de alacak. Oxygen kullanıcı arayüzü ise en hızlı tecrübe için optimize edilmiş.

Fiyat tarafında 6GB RAM/64GB kapasite için 530$, 8GB RAM/128GB kapasite 580$, 8GB RAM/256GB kapasite ise 630$ söz konusu. Piyasaya ilk çıktığında fiyat-performansa oynayan OnePlus artık bu görüntüsünden bir hayli uzaklaşmış durumda.

 

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canguler917 1 yıl en beğenilen
''Piyasaya ilk çıktığında fiyat-performansa oynayan OnePlus artık bu görüntüsünden bir hayli uzaklaşmış durumda.''
valla piyasaya hakim markaların amiral gemi fiyatlarına bakılınca performans/fiyat oranı hala fazlasıyla yüksek
''Piyasaya ilk çıktığında fiyat-performansa oynayan OnePlus artık bu görüntüsünden bir hayli uzaklaşmış durumda.''valla piyasaya hakim markaların amiral g...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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terliktengiiriyorum 1 yıl
Yunanistan, Macaristan, Romanya hatta ve hatta Malta ve Kıbrıs Rum'da bile resmi olarak satışa sunacaklar 22 Mayıs'ta.
Bu ülkeler neye göre seçiliyor acaba? Bizim ülkede neden direkt olarak satışa çıkmıyor?
Neden es geçiliyor?
Sandığımızdan çok daha fazla önemsenmiyoruz belli....
Yunanistan, Macaristan, Romanya hatta ve hatta Malta ve Kıbrıs Rum'da bile resmi olarak satışa sunacaklar 22 Mayıs'ta.Bu ülkeler neye göre seçiliyor acab...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Johan Elmander 1 yıl
Parmak izi okuyucu daha yuvarlatılmış şekilde arka yer alıyor.

Tam yuvarlak 5T'den daha yuvarlak yani ekrem, öyle mi?
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renega 1 yıl V4LKyR
git burdan. 155'i ararım kürtaj yapiyi derim
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hakankaran 1 yıl
3300 mah ne ya ..dev gibi ekranin var ..sabahtan aksama cikmaz bunun pili
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terliktengiiriyorum 1 yıl hakankaran
Çok tasarruflu bir cihaz. 2 saat oyun oynamazsan rahatlıkla çıkar. Ayrıca Dash Charge teknolojisi var 30 dk prize takabilirsen %60-70 doldurur zaten ...
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HSeldon 1 yıl
Güzel cihaz bence. OnePlus 5T , 2500₺ civarında satılıyordu. Bu da onun biraz üzerinde çıkarsa gene tercih edilebilir olur.
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V4LKyR 1 yıl
Bizimle değilsin.
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BekirTemel 1 yıl
güzel cihaz
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heycudder 1 yıl
Merhabalar,
Bazi cinli firmalarin lansmanda acikladigi satis fiyatlari cok gercekci olmuyor.Ya karaborsadan ya bilmem neden dolayi hep yuksek oluyor.Xiaomi de ozellikle buna cok rastliyorum.Tanitiminda 400 dolar denen telefon icin binbir turlu satis sitesine baktigimda 500-520 dolar olarak goruyorum. Huawei Honor serilerinde de denk geliyordum zaman zaman buna.
Oneplus'da da boyle bir durum var mi? Yoksa mesela 22 mayis gunu Cin'de oneplus almak icin herhangi bir magazaya girdim ve alacagim fiyat gercekten 530 dolar mi olacaktir ?
Tesekkur ederim simdiden.
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mczaga 1 yıl
Snapdragon 845'i 3000 aşağı zor gözüküyor.
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SaGaNoFE 1 yıl
Samsung veya Huawei de resmi olarak Türkiye'de fakat çok sayıda ithalatçı garantili cihaz satılıyor. En büyük nedeni de dediğiniz gibi vergilendirmeler. Aynı telefona 300-500 lira fazla vermek istemiyor hiç kimse. Zaten f/p cihazı olarak satmak isteyen bir marka neden resmi olarak pazara girip üst segment telefon fiyatında satış yapmak istesin.
Vergiler yüzünden 1.0 motorlu araçlar var Türkiye'de. Bu bile olayı özetliyor
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TearsForFears 1 yıl
450 euro 64 gb depolama 6 gb ram model için gayet uygun
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