OnePlus 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarının merakla beklenen amiral gemilerinden birisi olan OnePlus 6 tanıtıldı. Hiçbir dönem rakiplerinden geri kalmamayı prensip edinen OnePlus 6 yine göz dolduran özelliklerle geliyor.

OnePlus 6 özellikleri ve fiyatı



6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran optik AMOLED ekran çentik tasarımına yer veriyor. Çentiğe geçiş yapan ilk OnePlus modeli olma özelliğine sahip OnePlus 6, bu sayede agresif bir ekran-kasa oranı sunabiliyor. Boyutları ise 6 inçlik OnePlus 5T ile hemen hemen aynı. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı benimseyen modelin arka kısmı rahat bir tutuş için kavisli hale getirilmiş.

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti barındıran amiral gemisinde 6GB /8GB LPDDR4X RAM mevcut. Depolama kapasitesi ise 64GB/128GB/256GB şeklinde seçenekler ile sunuluyor. UFS 2.1 teknolojisi ile telefon çok akıcı bir tecrübe sunacak.

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Arka kısımda f/1.7 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 16 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Daha iyi ışık alan sensörler sayesinde karanlık ortam çekimlerinde performans artıyor. Ayrıca bulanıklık efektleri de en iyi şekilde uygulanıyor. Kamera 4K 60fps ve 720p 480fps kayıt yapabiliyor.

Ön kısımda f/2.0 diyaframlı 20 MP özçekim kamerası yine yapay zeka teknolojileri ile kullanıcının yüz hatlarını otomatik olarak en iyi hale getiriyor. Ön kamera firmanın gelişmiş Face Unlock yüz tanıma sistemini de barındırıyor. Firma 300 nokta tarayan yüz tanıma sisteminin iPhone X’ten daha hızlı çalıştığını ifade ediyor.

Telefonda 3300mAh kapasiteli batarya Dash V2.0 hızlı şarj ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu daha yuvarlatılmış şekilde arka yer alıyor. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile birlikte çıkıyor ve Android P güncellemesini de alacak. Oxygen kullanıcı arayüzü ise en hızlı tecrübe için optimize edilmiş.

Fiyat tarafında 6GB RAM/64GB kapasite için 530$, 8GB RAM/128GB kapasite 580$, 8GB RAM/256GB kapasite ise 630$ söz konusu. Piyasaya ilk çıktığında fiyat-performansa oynayan OnePlus artık bu görüntüsünden bir hayli uzaklaşmış durumda.