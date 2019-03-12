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OnePlus 7 ile birlikte AirPods'a rakip de gelebilir

OnePlus bu yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte "gerçek" kablosuz kulaklık da çıkarabilir. Şirket CEO'su Pete Lau, sosyal medya hesabında bu konuda bazı ipuçları verdi.
2 ay
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2
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın bu yıl sadece yeni bir amiral gemisi telefon değil aynı zamanda Apple AirPods ile rekabet edebilecek bir ses aksesuarı da çıkarması bekleniyor. OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından paylaşılan bir gönderi, Çinli şirketin kablosuz kulaklık çıkarma hazırlığında olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı"
Lau, Weibo hesabında 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması ile şirketin ses konusunda nasıl bir yola girdiğinden bahsederek OnePlus 7 ile birlikte gerçek kablosuz kulaklık çıkarabileceklerini ima etti. Deneyimli yönetici ayrıca OnePlus fanlarından kablosuz kulaklıkta ne görmek istedikleri konusunda önerilerde bulunmalarını istedi.

Bullets Wireless'ın gelişmiş versiyonu olabilir

OnePlus'ın AirPods'a rakip bir kablosuz kulaklık çıkarabileceği söylense de şirket geçen sene OnePlus 6 ile birlikte sunduğu Bullets Wireless'ın daha gelişmiş versiyonunu da çıkarabilir.
Lau mevcut kulaklığın "çok iyi" olduğunu ancak daha da iyi olabileceğini söyledi. Bu açıklama doğrudan AirPods'a rakip bir ürüne işaret etmese de OnePlus'ın kablosuz ses aksesuarını kesinlikle daha da iyileştirmeyi planladığını gösteriyor.

https://www.weibo.com/1110411735/HjZqa7fg6 Yorum Yaz
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intel7mix 2 ay
Fİyatları yüzünden kimsenin umrunda olmayan şeyler. 200 liraya sunarsın ayrı herkes dener ama gidipte 500 liradan başlarsa kimse almak için uğraşmaz.
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joven 2 ay
Apple AirPods Müzikaletisine rakip olacaksa
çok fazla uğraşmalarına gerek yok Airpods
müzikalitesi vasat ha diyer fonksiyonel özellikleri
olacaksa olabilir.
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