Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yakında tanıtımını yapmaya hazırlandığı P30 serisi farklı bir konu ile gündeme geldi. 5x periskop zoom kamerasıyla geleceği açıklanan cihazın örnek fotoğraflarının P30 modeli ile değil, DSLR fotoğraf makinesiyle çekildiği belirlendi.
Bunu yapan ilk şirket Huawei değil
Şirket birkaç gün önce resmi Weibo hesabından Huawei P30'un zoom yeteneklerini ön plana çıkaran birkaç görsel paylaştı. Etkileyici görünen bu fotoğrafların kısa bir süre içinde stok fotoğraf sitelerinde çıkması ise bu karelerin P30 veya P30 Pro modelleriyle yakalanmadığını gözler önüne serdi.Kullanıcılar bu fotoğrafların bazılarının stok fotoğraf sitelerinde olduğunu, bazılarının da profesyonel fotoğraf sanatçılarına ait olduklarını ortaya çıkardılar. Özellikle patlayan yanardağ fotoğrafının 2009 yılında çekildiği ve GettyImages adlı stok fotoğraf sitesinde satıldığı açıkça görülüyor. Huawei cihaz tanıtımında DSLR fotoğraf kullanan ilk şirket değil ancak böylesine dev şirketlerin bu tür yöntemlere başvurmaları ise akıl alır bir durum değil.
https://www.gsmarena.com/no_these_photos_werent_taken_with_the_huawei_p30-news-35950.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o zaman şuan görüyorsunuz.
"Harici ekipman ve ücretli yazılım kullanılmıştır" XD
Tanıtım posterleri de telefonla çekilmeli herhalde. İnsanların beklentileri garip gerçekten
Son çıkan telefonları güzel, bunu inkar edemeyiz.
1.5 senedir kullandiğım modeli hâlâ tık demedi...Ne bir ısınma, ne donma...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6724 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
fotoğraf, huawei ve