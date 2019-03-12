Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yakında tanıtımını yapmaya hazırlandığı P30 serisi farklı bir konu ile gündeme geldi. 5x periskop zoom kamerasıyla geleceği açıklanan cihazın örnek fotoğraflarının P30 modeli ile değil, DSLR fotoğraf makinesiyle çekildiği belirlendi.

Bunu yapan ilk şirket Huawei değil

Şirket birkaç gün önce resmi Weibo hesabından Huawei P30'un zoom yeteneklerini ön plana çıkaran birkaç görsel paylaştı. Etkileyici görünen bu fotoğrafların kısa bir süre içinde stok fotoğraf sitelerinde çıkması ise bu karelerin P30 veya P30 Pro modelleriyle yakalanmadığını gözler önüne serdi.

https://www.gsmarena.com/no_these_photos_werent_taken_with_the_huawei_p30-news-35950.php

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Kullanıcılar bu fotoğrafların bazılarınınsitelerinde olduğunu, bazılarının da profesyonel fotoğraf sanatçılarına ait olduklarını ortaya çıkardılar. Özellikle patlayan yanardağ fotoğrafınınçekildiği veadlı stok fotoğraf sitesinde satıldığı açıkça görülüyor. Huawei cihaz tanıtımındakullanan ilk şirket değil ancak böylesine dev şirketlerin bu türise akıl alır bir durum değil.