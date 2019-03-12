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Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı

Huawei'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı P30 serisi başka bir konuyla gündemde. Şirketin bu cihazlarla çekildiğini iddia ettiği fotoğrafların stok fotoğraf olduğu ortaya çıktı.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yakında tanıtımını yapmaya hazırlandığı P30 serisi farklı bir konu ile gündeme geldi. 5x periskop zoom kamerasıyla geleceği açıklanan cihazın örnek fotoğraflarının P30 modeli ile değil, DSLR fotoğraf makinesiyle çekildiği belirlendi.

Bunu yapan ilk şirket Huawei değil

Şirket birkaç gün önce resmi Weibo hesabından Huawei P30'un zoom yeteneklerini ön plana çıkaran birkaç görsel paylaştı. Etkileyici görünen bu fotoğrafların kısa bir süre içinde stok fotoğraf sitelerinde çıkması ise bu karelerin P30 veya P30 Pro modelleriyle yakalanmadığını gözler önüne serdi.
Kullanıcılar bu fotoğrafların bazılarının stok fotoğraf sitelerinde olduğunu, bazılarının da profesyonel fotoğraf sanatçılarına ait olduklarını ortaya çıkardılar. Özellikle patlayan yanardağ fotoğrafının 2009 yılında çekildiği ve GettyImages adlı stok fotoğraf sitesinde satıldığı açıkça görülüyor. Huawei cihaz tanıtımında DSLR fotoğraf kullanan ilk şirket değil ancak böylesine dev şirketlerin bu tür yöntemlere başvurmaları ise akıl alır bir durum değil.

https://www.gsmarena.com/no_these_photos_werent_taken_with_the_huawei_p30-news-35950.php Yorum Yaz
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madator 2 ay en beğenilen
bunu ilk yapan huawei değil ama bunu hep yapan huawei. İnsanları aptal yerine koymaktan başka birşey değil
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Mr. Jingles 2 ay
Adamlar artık sahtekârlığı huy edinmişler. Bu ne yüzsüzlüktür arkadaş? Huawei kadar sahtekâr yüzsüz bir firma daha yok. Performans testi uygulamasından daha yüksek puan alması için telefona gizli overclock yazılımı kurup kullanıcıları kandırdılar. Şimdi de fotoğraf skandalı. Üstelik bu ilk de değil. Daha önce P9 ile çekildiği söylenen fotoğrafların Canon EOS 5D Mark III ile çekildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de yine aynı hileye başvurmuşlar. Huylu huyundan vazgeçmezmiş.
Adamlar artık sahtekârlığı huy edinmişler. Bu ne yüzsüzlüktür arkadaş? Huawei kadar sahtekâr yüzsüz bir firma daha yok. Performans testi uygulamasından daha yü...
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SirrealsQ 2 ay
Siz daha önce hiç hırsızlık haberinde bu hırsızlığı yapan ilk insan değil diye bir haber gördünüz mü ?
o zaman şuan görüyorsunuz.
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cabriyo 2 ay
apple da a12 çip diye satıyor 1 yıl sonra da "işte pil için çipin gücünü azalttık" diyip çipi a9 a düşürüyor. apple daha namussuz.
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xenix 2 ay
Çinde yalan söylemek adettir arkadaşlar ayıplamamak lazım. Gelenekleri bu
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Kerim5100 2 ay
Ben yalnız reklamın hiçbir yerinde P30 ile çekildi yazısı görmedim ya da şey yazmamışlar:
"Harici ekipman ve ücretli yazılım kullanılmıştır" XD
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esmerbuyucu 2 ay
Tanıtım posterlerinin P30 Pro ile çekilip çekilmediğini düşünen kim ki acaba merak ettim, öyle bir ibare yok ki zaten. Zoom yeteneğine dikkat çekmek için yakınlaştırmışlar sadece. Stok fotoğrafları da bilerek seçmişlerdir, sivrizekalar tarafından haber niteliği olup tartışılmak için.
Tanıtım posterleri de telefonla çekilmeli herhalde. İnsanların beklentileri garip gerçekten
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TetraYazilim 2 ay
Teknoloji sitelerini takip etmeyen insanlar bu fotoğrafların hangi cihaz ile çekildiğini yine bile bilmeyecekler.
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Curimo 2 ay
Sevmiyorum bu firmayı, birçoğunu ama bu firmaya özellikle gıcığım var.
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Xloud 2 ay
Apple gibi yapsınlar bence. Telefona DSLR'dan pahalı ekipman bağlasınlar iPhone ile çekildi diye salsınlar ortalığa o zaman çok dürüst olurlar çünkü. XR reklamı geldi aklıma görüntüler simüle edilmiştir gerçek görüntüler farklılık gösterebilir filan yazarlar minik minik sorun olmaz böyle haber de olmaz :)
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Curimo 2 ay Xloud
Başkası da yapıyor diye normal mi görelim?
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shimoda 2 ay
Şu fotoğrafları bir cep telefonu ile çekilebileceğine inanan sığır popülasyonu dünya üzerinde çok fazla. Bu nedenle firmalar çok rahat böyle sahtekarlıklara yönelebiliyorlar.
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MS4343 2 ay
Bu tür hilelere gerek yok esasında...
Son çıkan telefonları güzel, bunu inkar edemeyiz.
1.5 senedir kullandiğım modeli hâlâ tık demedi...Ne bir ısınma, ne donma...
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