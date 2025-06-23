Uygun fiyatlı Galaxy Buds Core ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, en uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds Core'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Hindistan X hesabında yayınlanan tanıtım görseli, kulaklığın isimini üstü kapalı olarak ortaya koyuyor.

Galaxy Buds Core, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifika veritabanında ve Samsung'un kendi bölgesel destek sayfalarında halihazırda yer alıyor. Bu nedenle yakında tanıtılmasını bekleyebiliriz.

Kulaklık, Samsung'un Birleşik Arap Emirlikleri web sitesinde de kısa bir süre göründü. Burada Galaxy Buds Core'un siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacağı ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Buds Core beklenen özellikleri

Samsung, Galaxy Buds 3 serisiyle birlikte saplı yeni tasarıma geçiş yaptı. Ancak Galaxy Buds Core, eski tombul tasarımla piyasaya çıkacak. Ortaya çıkan bilgilere göre kulaklık, AAC, SBC ve Samsung'un ölçeklenebilir kodeği desteği, Bluetooth 5.4, IP54 derecelendirmesi gibi özelliklere sahip olacak.

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Galaxy Buds Core'un bütçe dostu bir kulaklık olmasına rağmen aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, çeviri ve canlı çeviri gibi bazı Galaxy AI özelliklerine de sahip olması bekleniyor.

Kablosuz kulaklığın ANC açıkken 20 saate kadar, kapalıyken ise 35 saate kadar pil ömrü sunabildiği iddia ediliyor. Her kulaklıkta 65 mAh pil yer alırken, kutunın 500 mAh pile sahip olduğu belirtiliyor. Her bir kulaklığın 5,3 gr ağırlığında olduğu ve kutusunun ise 31,2 gr olduğu gelen bilgiler arasında.

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Uygun fiyatlı Galaxy Buds Core ortaya çıktı: Neler sunacak?

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