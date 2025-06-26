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    Vivo TWS Air 3 Pro tanıtıldı: Gelişmiş gürültü engelleme, uzamsal ses ve 52 saat pil ömrü

    Vivo, yeni tam kablosuz kulaklığı TWS Air 3 Pro'yu resmen tanıttı. Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses ve yüksek pil ömrü gibi özellikleriyle dikkatleri çeken kulaklık neler sunuyor?

    Vivo TWS Air 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, yeni tam kablosuz kulaklığı TWS Air 3 Pro'yu resmen tanıttı. Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses ve yüksek pil ömrü gibi özellikleriyle dikkatleri çeken kulaklık neler sunuyor bir göz atalım.

    Vivo TWS Air 3 Pro özellikleri

    Vivo TWS Air 3 Pro, sadece 3,8 gram ağırlığa sahip yarı kulak içi tasarıma sahip bir kulaklık. 50 desibele kadar gürültüleri engelleyebilen kulaklık, optimum gürültü engelleme için ortam sesini algılayan adaptif bir sistem kullanıyor. Görüşmeler sırasında ise üçlü mikrofon dizilimi ve L şeklindeki rüzgar gürültüsü azaltıcı kanal sayesinde çevresel seslerin %94’ü azaltılabiliyor.

    Vivo TWS Air 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun Golden Ears ekibi tarafından akustik olarak ayarlanan kulaklık, dört katmanlı ses bobini kullanan 12 mm sürücülere sahip. DeepX 3.0 stereo teknolojisi ile bas, vokal ve tiz odaklı üç farklı ses modu sunuluyor. Ek olarak, konser, stüdyo, tiyatro ve salon olmak üzere dört farklı uzamsal ses seçeneği mevcut. Kulaklık, orta ve düşük frekansları gerçek zamanlı dengelemek için bir geri bildirim mikrofonu da kullanıyor.

    Pil ömrü tarafında, her bir kulaklık tek bir şarjla 9,5 saate kadar oynatma sağlarken, şarj kutusuyla bu süre toplamda 47 saate çıkıyor. Daha büyük bataryalı versiyonda ise bu süre 52 saate kadar yükseliyor. Her iki model de hızlı şarjı destekliyor ve sadece 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar kullanım sunuyor. Ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP54 derecelendirmesi de sunuluyor.

    Bluetooth 6.0 desteği ile gelen TWS Air 3 Pro, aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Oyun tutkunları için 44ms gibi düşük gecikme süresi sunulurken, karaoke deneyimi için gerçek zamanlı vokal geri bildirimi de sağlanıyor. Kulaklık ayrıca sesli asistanları destekliyor, çağrı bildirimleri veriyor ve Vivo Earphones uygulaması üzerinden konum takibi yapılabiliyor.

    Vivo TWS Air 3 Pro'nun normal versiyonu 28 dolar, uzun pil ömürlü versiyonu ise 32 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor.

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