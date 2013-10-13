Online Apple Store'un ülkemizdeki açılışına günler kaldı

Apple Store İstanbul'un açılışı Ocak 2014'e sarkmış olsa da, Apple'ın Türkiye'deki büyüme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan bir diğer mağazası "Online Apple Store"'un açılışına günler kaldı.

Apple, bu kapsamda Apple.com.tr'deki tasarım değişikliğini kısa bir süre önce sessiz sedasız gerçekleştirdi. Normalde Apple, online mağazanın olmadığı ülkelerde "Mağazalar" seçeneğini menü barının en sonuna yerleştiriyor. Düne kadar Apple.com.tr'de de durum bundan farksızdı.

Ancak Apple.com.tr'de yapılan son değişiklikle birlikte "Mağazalar" seçeneği, çevrimiçi mağazaların aktif olduğu diğer ülkelerdeki Apple sitelerinden olduğu gibi, menü barında hemen elma logosunun yanına taşındı.

Peki mağaza ne zaman aktif hale geçecek ? Bu konuda aldığımız son duyumlar 22 Ekim'deki etkinliği işaret ediyor. Bilindiği gibi Apple, her etkinlikten önce dünyadaki tüm Online Apple Store'ları kapatıyor ve etkinlik sonuna kadar kapalı tutuyor; yeni ürünlerin tanıtımının gerçekleştirilmesiyle birlikte ise mağazalar güncellenerek tekrardan açılıyor. Apple da ülkemizde online mağazasını açmak için önümüzdeki, yani 22 Ekim'deki etkinliği bekliyor. Gelen bilgilere göre 22 Ekim'deki etkinlik esnasında tüm dünyada kapanacak online mağaza sistemi etkinlik sonrasında aktif hale geldiğinde ülkemizden de erişilebilir olacak.

Online Apple Store, aslında ürün konusunda fiziksel mağazadan çok daha fazlasını Türk teknoloji severlerine sunacak. iPhone bir tarafa bırakılırsa, özellikle Mac / iPad ve iPod açısından ürün tanıtımlarından hemen sonra yeni cihazlarını siparişini verebilmek mümkün olacak. Dahası Mac'ler için özel konfigürasyonlar, istenilen seçeneklerle sipariş edilebilecek ve Çin'deki fabrikadan hazırlanıp direkt olarak ülkemize sevkiyatı gerçekleştirilebilecek.