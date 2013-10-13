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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Online Apple Store'un ülkemizdeki açılışına günler kaldı

5 yıl
12,6b
1
527
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Online Apple Store'un ülkemizdeki açılışına günler kaldı
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Apple Store İstanbul'un açılışı Ocak 2014'e sarkmış olsa da, Apple'ın Türkiye'deki büyüme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan bir diğer mağazası "Online Apple Store"'un açılışına günler kaldı.

Apple, bu kapsamda Apple.com.tr'deki tasarım değişikliğini kısa bir süre önce sessiz sedasız gerçekleştirdi. Normalde Apple, online mağazanın olmadığı ülkelerde "Mağazalar" seçeneğini menü barının en sonuna yerleştiriyor. Düne kadar Apple.com.tr'de de durum bundan farksızdı.

Ancak Apple.com.tr'de yapılan son değişiklikle birlikte "Mağazalar" seçeneği, çevrimiçi mağazaların aktif olduğu diğer ülkelerdeki Apple sitelerinden olduğu gibi, menü barında hemen elma logosunun yanına taşındı.

Peki mağaza ne zaman aktif hale geçecek ? Bu konuda aldığımız son duyumlar 22 Ekim'deki etkinliği işaret ediyor. Bilindiği gibi Apple, her etkinlikten önce dünyadaki tüm Online Apple Store'ları kapatıyor ve etkinlik sonuna kadar kapalı tutuyor; yeni ürünlerin tanıtımının gerçekleştirilmesiyle birlikte ise mağazalar güncellenerek tekrardan açılıyor. Apple da ülkemizde online mağazasını açmak için önümüzdeki, yani 22 Ekim'deki etkinliği bekliyor. Gelen bilgilere göre 22 Ekim'deki etkinlik esnasında tüm dünyada kapanacak online mağaza sistemi etkinlik sonrasında aktif hale geldiğinde ülkemizden de erişilebilir olacak.

Online Apple Store, aslında ürün konusunda fiziksel mağazadan çok daha fazlasını Türk teknoloji severlerine sunacak. iPhone bir tarafa bırakılırsa, özellikle Mac / iPad ve iPod açısından ürün tanıtımlarından hemen sonra yeni cihazlarını siparişini verebilmek mümkün olacak. Dahası Mac'ler için özel konfigürasyonlar, istenilen seçeneklerle sipariş edilebilecek ve Çin'deki fabrikadan hazırlanıp direkt olarak ülkemize sevkiyatı gerçekleştirilebilecek.

Online Apple Store'un ülkemizdeki açılışına günler kaldı
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0tyldrm0 5 yıl en beğenilen
Bu haberden sonra Zorlu da ki store açılmasada olur
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muratai 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907
Ucuz olacak diye umut bağlamayın derim

Apple store fiyatlarından hesaplarsak 16 gb 5s Fransa'da 699 Euro , İngiltere ' de 549 Pound . İki ülke ortalamasını 1800 lira olarak alalım .

Yukardaki iki ülkedede vergi oranı %19 . Bizde ise %18 kdv , %25 Ötv var . Biz bu 1800 Tl 'nin üzerine %25 ötv ' mizi koyalım . (1800 Tl ' de %19 lik fark ekli zaten)

Fiyat tam olarak 2230 Tl çıkmaktadır . Kimse hayale kapılmasın .


Eğer 5s'e 100 dolarlık zam gelmeseydi 1950-2000Tl civarı olacaktı ... Ödediğimiz paranın %43' ü devlete vergi , bunu unutmayın . O 100 dolarlık zam bize vergilerle tam 143 dolar olarak yansıyor!!! Bu sebeple Abd'de 100 dolar olan 16 gb 32 gb farkı , bizde 300 TL ...


Not: Apple'ın Abd sitesindeki fiyatları vergisiz fiyatlardır !!

5s e zam mam gelmedi. Ayni fiyata satiliyor abd de. 5c 100 dolar daha ucuz diye 5s ile birlikte zam geldigi yanilgisinami dustunuz?!
EmreFB1907Ucuz olacak diye umut bağlamayın derimApple store fiyatlarından hesaplarsak 16 gb 5s Fransa'da 699 Euro , İngilter...
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NoWLoadinG 5 yıl
Aylardır fiziki bir Store için bekleteceklerine "Online Store" açsalar da yeterliydi.
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hakansant 5 yıl
Herkes için hayal kırıklığı oldu,fiyatlar burdakilere çok yakın,
Kazanan operatörler olacak
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cozturk 6161 5 yıl
Garanti koşulları ve bilgileri için buyrun...

store.apple.com/...

Ben de verdim siparişi, hakkımızda hayırlısı :)
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step-team 5 yıl
Garanti konusunda bir bilgiye rasladınız mı? Ben göremedim.
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xbreakx 5 yıl
Garanti icin yarin arayacagim yazarim buryada.
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Betfair 5 yıl
Buradan urun almak icin epey bir zengin olmak lazim :) amerikada NJ de (vergi yok) 2799$ a aldigim macbook TR magazasinda 7450 tl..
sakami bu yahu vergi mergi demeyin apple tr mallari oradaki store magaza fiyati ile satin almiyor yani ki ustune fark koysun
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Hk@n 5 yıl
@shady cok tesekkurler

Bende verdim siparişi
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Shapekaan 5 yıl
Ipadlerin online satışı yok...
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bird-hunter 5 yıl
Acildi sonunda demek
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Enclosure 5 yıl
apple.com/...

Appleın kendi sitesi böyle bir gelişme yok
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eyoruk 5 yıl
Beklemiyordum,açıldı..Fiyatlar çok pahalı değil ama beklediğim gibi ucuz da değil.
Eski modellerin fiyatlarını göremedim ?
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dwain 5 yıl
Harbi acilmisssssss
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yqtcn 5 yıl
Bu sefer harbiden açıldı :D
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cridor 5 yıl
MacBook Pro çantası 500 TL! Ne yaptın Apple, NE YAPTIN!?
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xbreakx 5 yıl
Herifler Michael Kors bile satiyor :))) Yok gencler fiyatlar paha, umutlarimiza derman olmadi Apple. Usuyoruz Steve Reyiz
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multiTYRT 5 yıl
Son konfigürasyon mac 6899 TL mi


YAV HE HE APPLE YAV HE HE
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