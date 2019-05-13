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Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı

Alman üreticinin amiral gemisi SUV modeli Opel Grandland X, PSA Grubu'nun Hybrid4 adını verdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisine kavuştu. Opel Grandland X hibritin tüm özellikleri haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı
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PSA çatısı altına giren Opel’in ürün gamı yenilenmeye devam ediyor. Markanın sevilen SUV modeli Opel Grandland X’in hibrit versiyonu tanıtıldı. Serinin en tepesinde yer alacak plug-in hybrid (PHEV) model, Grandland X’in ihtiyaç duyduğu dört tekerlekten çekiş seçeneğini de beraberinde getiriyor.

Opel Grandland X’in hibrit versiyonunda PSA Grubu tarafından geliştirilen şarj edilebilir hibrit sistem bulunuyor. Hybrid4 adı verilen bu teknoloji, Peugeot 3008 Hybrid4 ve 508 Hybrid4 modellerinde de kullanılıyor. Opel Grandland X’in hibrit versiyonu; 1.6 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve 13.2 kWh’lık lityum iyon bataryadan meydana geliyor.

Opel Grandland X hibrit’in kaputu altındaki benzinli motor 197 beygir güç üretirken, ön ve arka aksa yerleştirilen elektrik motorlarının her biri 108 beygir güç üretiyor. Bu sayede toplamda 296 beygir gücün açığa çıktığı söyleniyor. Ön taraftaki elektrik motoru 8 ileri otomatik şanzımanla eşlenirken; arka aksa entegre edilen ikinci elektrik motoru, inverter ve diferansiyel de ihtiyaç duyulması halinde dört tekerlekten çekiş sağlıyor.

50 km elektrikli menzil ve frenden geri kazanım 

Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre, Opel Grandland X’in hibrit versiyonu saf elektrik modundayken 50 km yol gidebiliyor. Araçta toplam dört sürüş modu mevcut: elektrik, hibrit, AWD ve sport. Ayrıca Opel’in hibrit SUV’unda frenleme ve yavaşlamadan enerji geri kazanımı sağlayan ‘rejeneratif fren sistemi’ de bulunuyor. Alman üretici bu özelliğin elektrikli sürüş menzilini %10 civarında arttırdığına dikkat çekiyor. Son olarak, enerji geri kazanımını maksimuma çıkaran ‘tek pedalla sürüş’ de aracın özellikleri arasında.

İlk teslimatlar 2020 yılında başlayacak 

Opel Grandland X hibritin tüm bu özellikler sayesinde ortalama 2.2 lt/100 km yakıt tüketimine ve 49 g/km CO2 salımına sahip olmasının beklendiği açıklandı. Elektrik desteğine sahip SUV’un önümüzdeki haftalarda Avrupa’da satışa sunulması, ilk teslimatların da 2020’nin başında başlaması planlanıyor. Opel, 2024 yılına gelindiğinde ürün gamındaki tüm modellerin elektriklendirileceğini söylüyor.


https://int-media.opel.com/en/all-charged-opel-grandland-x-all-wheel-drive-plug-hybrid Yorum Yaz
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KaymaklıLokum 3 hf.
On numara olmuş.
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Farmer Jax 3 hf.
PSA sanki Opel’e can verdi. GM altındayken bu kadar heyecan yaratmıyordu.
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elcas 3 hf.
peugeot yeaah . alınmaz. !!!
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Gunpower-storm 3 hf. elcas
Yavu elegtronikal araba alınmaz arazi yapar !!
Ülkemizde yaşadığım sürece alamayacağım araçtır.
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Ragnarok. 3 hf.
vites kolu güzel olmuş.
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canguler917 3 hf.
tasarımıyla, yürüyeniyle güzel araç olmuş. fiyatı tuzlu olur illa ki
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