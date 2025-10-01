Önce Mercedes şimdi Ford: "Apple CarPlay Ultra etkileyici değil"

CarPlay Ultra tartışmaları büyüyor
Farley, Decoder podcast'inde yaptığı açıklamalarda CarPlay Ultra'nın ilk sürümünden etkilenmediğini belirtti. Farley, "İlk denemede uygulama başarılı değil, ancak Apple ile bağımız güçlü. Tim Cook ile bu konuda birçok kez görüştüm" dedi. Ford'un en büyük çekincelerinden biri, CarPlay Ultra'nın gelişmiş araç fonksiyonlarıyla nasıl entegre olacağı.
Son olarak Farley, Ford'un tüketici tercihine önem verdiğini ve CarPlay ile Android Auto'nun erişimini kısıtlama planı olmadığını açıkladı. Farley, "Müşterilerin tercih ettiği dijital deneyimi engellemek istemiyoruz. Apple veya Google'ın sunduğu çözümleri kendi yazılımlarımızla destekleyerek daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz" diyor.
Apple CarPlay Ultra'nın geleceği konusunda belirsizlik sürerken, otomobil üreticilerinin büyük kısmı kendi abonelik tabanlı yazılım çözümlerine odaklanmaya devam ediyor. Porsche, Hyundai, Kia ve Genesis iş birliğini teyit ederken, Ford şimdilik bekle-gör stratejisiyle ilerlemeyi tercih ediyor.
