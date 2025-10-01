Önce Mercedes şimdi Ford: "Apple CarPlay Ultra etkileyici değil"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yıl Aston Martin ile başlattığı CarPlay Ultra entegrasyonu otomotiv sektöründe tartışma konusu olmaya devam ediyor. Porsche, Hyundai, Kia ve Genesis'in sıradaki ortaklar arasında yer almasına rağmen, birçok üretici Apple'ın tüm araç içi kontrolleri kendi arayüzüne taşıma planına mesafeli yaklaşıyor. Son yanıt ise Ford CEO'su Jim Farley'den geldi.

CarPlay Ultra tartışmaları büyüyor

Farley, Decoder podcast'inde yaptığı açıklamalarda CarPlay Ultra'nın ilk sürümünden etkilenmediğini belirtti. Farley, "İlk denemede uygulama başarılı değil, ancak Apple ile bağımız güçlü. Tim Cook ile bu konuda birçok kez görüştüm" dedi. Ford'un en büyük çekincelerinden biri, CarPlay Ultra'nın gelişmiş araç fonksiyonlarıyla nasıl entegre olacağı.

Tam Boyutta Gör Ford, eller serbest sürüş destek sistemleri, hız limiti ve araç erişimi gibi özelliklerde Apple’ın kontrol sahibi olmasının sorun yaratabileceğini dile getiriyor. Özellikle Ford Pro ticari müşterilerinin araç takibi ve erişim kısıtlamaları gibi işlevlerde kendi yazılımlarını kullanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak Farley, Ford'un tüketici tercihine önem verdiğini ve CarPlay ile Android Auto'nun erişimini kısıtlama planı olmadığını açıkladı. Farley, "Müşterilerin tercih ettiği dijital deneyimi engellemek istemiyoruz. Apple veya Google'ın sunduğu çözümleri kendi yazılımlarımızla destekleyerek daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz" diyor.

Apple CarPlay Ultra'nın geleceği konusunda belirsizlik sürerken, otomobil üreticilerinin büyük kısmı kendi abonelik tabanlı yazılım çözümlerine odaklanmaya devam ediyor. Porsche, Hyundai, Kia ve Genesis iş birliğini teyit ederken, Ford şimdilik bekle-gör stratejisiyle ilerlemeyi tercih ediyor.

