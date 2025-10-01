Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Önce Mercedes şimdi Ford: "Apple CarPlay Ultra etkileyici değil"

    Ford CEO'su Jim Farley, Apple CarPlay Ultra'nın ilk sürümünden memnun olmadığını açıkladı. Ford, sistemi tamamen reddetmese de araç fonksiyonlarının Apple'a devredilmesine sıcak bakmıyor.

    Önce Mercedes şimdi Ford: 'Apple CarPlay Ultra etkileyici değil' Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl Aston Martin ile başlattığı CarPlay Ultra entegrasyonu otomotiv sektöründe tartışma konusu olmaya devam ediyor. Porsche, Hyundai, Kia ve Genesis'in sıradaki ortaklar arasında yer almasına rağmen, birçok üretici Apple'ın tüm araç içi kontrolleri kendi arayüzüne taşıma planına mesafeli yaklaşıyor. Son yanıt ise Ford CEO'su Jim Farley'den geldi.

    CarPlay Ultra tartışmaları büyüyor

    Farley, Decoder podcast'inde yaptığı açıklamalarda CarPlay Ultra'nın ilk sürümünden etkilenmediğini belirtti. Farley, "İlk denemede uygulama başarılı değil, ancak Apple ile bağımız güçlü. Tim Cook ile bu konuda birçok kez görüştüm" dedi. Ford'un en büyük çekincelerinden biri, CarPlay Ultra'nın gelişmiş araç fonksiyonlarıyla nasıl entegre olacağı.

    Önce Mercedes şimdi Ford: 'Apple CarPlay Ultra etkileyici değil' Tam Boyutta Gör
    Ford, eller serbest sürüş destek sistemleri, hız limiti ve araç erişimi gibi özelliklerde Apple’ın kontrol sahibi olmasının sorun yaratabileceğini dile getiriyor. Özellikle Ford Pro ticari müşterilerinin araç takibi ve erişim kısıtlamaları gibi işlevlerde kendi yazılımlarını kullanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    Son olarak Farley, Ford'un tüketici tercihine önem verdiğini ve CarPlay ile Android Auto'nun erişimini kısıtlama planı olmadığını açıkladı. Farley, "Müşterilerin tercih ettiği dijital deneyimi engellemek istemiyoruz. Apple veya Google'ın sunduğu çözümleri kendi yazılımlarımızla destekleyerek daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz" diyor.

    Apple CarPlay Ultra'nın geleceği konusunda belirsizlik sürerken, otomobil üreticilerinin büyük kısmı kendi abonelik tabanlı yazılım çözümlerine odaklanmaya devam ediyor. Porsche, Hyundai, Kia ve Genesis iş birliğini teyit ederken, Ford şimdilik bekle-gör stratejisiyle ilerlemeyi tercih ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea urban ile urban plus arasındaki fark 10000 mah powerbank uçağa alınır mı atiker program indir itü-kktc ücretleri 2025 yurtdışında internet bankacılığı nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum